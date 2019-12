Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM?

Eintracht Frankfurt trifft am Freitagabend auf Hertha BSC. Goal verrät, wer die Begegnung der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

14. Spieltag der , wir steuern schnurstracks auf die Winterpause zu. Am Freitagabend eröffnen und den Spieltag. Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

Die Frankfurter Eintracht durchläuft aktuell eine kleines Tal. Nur eines der vergangenen fünf Pflichtspiele konnte die Elf von Adi Hütter für sich entscheiden, mittlerweile steht man in der Bundesligatabelle auf Platz zehn. Mit einem Heimsieg gegen die Hertha wollen sich Kostic und Co. von den Abstiegsrängen absetzen.

Jürgen Klinsmann hat bei Hertha BSC übernommen, der Auftakt ging mit 1:2 gegen den BVB verloren. Bei der Alten Dame ist aktuell nur eines angesagt, nämlich punkten! Mit nur elf Zählern steht man auf dem Relegationsplatz 16, sechs Punkte fehlen zum Gegner am Freitagabend.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC live im TV und LIVE-STREAM: Goal verrät, wer das Spiel am Bundesliga-Freitag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Die Bundesliga am Freitagabend

Duell Eintracht Frankfurt - Hertha BSC Datum Freitag, 6. Dezember 2019 || 20.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt ( ) Zuschauer 51.500 Plätze

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC im LIVE-STREAM?

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC, so lautet das Match in der Bundesliga am Freitagabend. Und es gibt gute Nachrichten, die auf eine LIVE-Übertragung aus Frankfurt hoffen. Frankfurt vs. Hertha wird am Freitag live im Stream gezeigt / übertragen. Hier erfahrt Ihr alles.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC im LIVE-STREAM

Seit dieser Saison hat sich die Rechtelage für die Übertragung der Bundesliga geändert, denn ausgewählte Spiele werden live im Stream von DAZN gezeigt. DAZN hat die vollen 90 Minuten im Angebot.

DAZN zeigt nicht alle Begegnungen der höchsten deutschen Spielklasse, denn auch Sky ist an den Rechten in großem Maße beteiligt. Was zeigt DAZN? Was überträgt Sky? In unserem Übersichtsartikel bekommt Ihr all diese Fragen beantwortet.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN (auch Eintracht Frankfurt - Hertha BSC). Der Streamingdienst überträgt ...

... alle Freitagsspiele.

... alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

... alle Montagsspiele.

... alle Relegationsspiele.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC exklusiv und gratis im LIVE-STREAM

Die vollen 90 Minuten am Freitagabend kommen nur live auf DAZN, weil sich der Streamingdienst auch die Rechte exklusiv gesichert hat. Der Streamingdienst ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr SGE vs. Hertha live verfolgen wollt.

Die gute Nachricht ist, dass die ganze Begegnung für Euch kostenlos läuft, sofern Ihr noch kein Kunde bei DAZN seid. Denn dann könnt Ihr mit einer Neuanmeldung einen Gratismonat generieren. Hier aber erstmal alle Infos zur LIVE-Übertragung.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC am Freitag im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - alle Infos zur Bundesliga-Übertragung gibt's hier:

Start der Vorberichte: 20.10 Uhr

Anstoß: 20.30 Uhr:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Robby Hunke

Experte: Ralph Gunesch

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC am Freitag im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - alle Infos zum Gratismonat:

Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat. Denn: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC könnt Ihr in voller Länge ansehen, wenn Ihr Euch anmeldet. Der Streamingdienst schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage, heißt: Ihr zahlt keinen Cent. So erlebt Ihr die gesamte DAZN-Programmvielfalt sowie das Freitagsspiel der Bundesliga - und müsst dafür nichts bezahlen.

Was hat DAZN noch im Programm, außer die Freitagsspiele der Bundesliga? Einiges! Champions League und Europa League, Serie A , LaLiga , Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: All das bekommt Ihr bei DAZN live und in voller Länge!

Das war Euch bisher zu viel Fußball? Kein Problem. Bei DAZN seht Ihr die NFL, NBA, NHL sowie zahlreiche Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events live im Stream.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC live bei DAZN sehen? Dann holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC live im TV?

Bundesliga am Freitag: Eintracht Frankfurt - Hertha BSC kommt im LIVE-STREAM von DAZN - und das gratis. Die vollen 90 Minuten kommen aber auch auf Eurem TV-Bildschirm, sofern Ihr die richtigen Schritte befolgt.

DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

Die Partie in voller Länge zwischen der Frankfurter Eintracht und der Berliner Hertha kommt am Freitagabend auf DAZN - im LIVE-STREAM. Ihr habt die Chance, DAZN mit Eurem TV-Bildschirm zu verbinden und könnt dadurch auch Frankfurt vs. Hertha live im TV sehen.

DAZN bringt Euch Eintracht Frankfurt - Hertha BSC im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar. Diese müsst Ihr herunterladen und auf Euren TV-Bildschirm ziehen.

Eintracht Frankfurt - Hertha BSC im LIVE-STREAM bei DAZN auf dem TV-Bildschirm (Smart-TV)

Schritt 1: Suche nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store des TV-Geräts.

Suche nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store des TV-Geräts. Schritt 2: Download der kostenlosen DAZN-App und Installation

Download der kostenlosen DAZN-App und Installation Schritt 3: Anmeldung bei DAZN. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Anmeldung bei DAZN. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt Frankfurt vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM auf dem Smart-TV!

'Schritt für Schritt' zurück auf Kurs. Ein erster in die richtige Richtung gelang den Herthanern trotz der Heimniederlage bei #BSCBVB. Unser Nachbericht: https://t.co/vqCK9sGlgM ⏪#hahohe pic.twitter.com/Kk9qo5drJg — Hertha BSC (@HerthaBSC) 1. Dezember 2019

Zeigt / überträgt Sky Eintracht Frankfurt - Hertha BSC live im Pay-TV?

Schlechte Nachrichten für alle Fans und Kunden von Sky. Der Pay-TV-Sender aus Unterföhring hält keine Rechte an der Bundesliga am Freitagabend, sodass die vollen 90 Minuten nicht live im TV laufen.

Sky besitzt auch in diesem Jahr keine Übertragungsrechte für den Bundesliga-Freitag. Diese sind seit diesem Sommer bekanntlich im Besitz von DAZN, da der Streamingdienst eine Kooperation mit Eurosport eingegangen ist.

Sky überträgt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und der Berliner Hertha daher nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM mit Sky Go oder Sky Ticket. Sky hingegen hat den kompletten Samstag der Bundesliga auf dem Zettel stehen. Zudem werden auch die Spiele am Sonntag um 15.30 Uhr bzw. 18 Uhr live im TV gezeigt / übertragen.

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Um die Bundesliga live zu sehen, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Mehr Informationen zu aktuellen Paketen, Preisen und Angeboten findet Ihr auf der Website von Sky.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu Eintracht Frankfurt - Hertha BSC?

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC ist bereits wieder Geschichte und Ihr habt die vollen 90 Minuten live auf DAZN verpasst? Keine Sorge, denn Ihr bekommt mit DAZN auch die Gelegenheit, die besten Szenen zu sehen.

Erlebe Highlights + Re-Live zu Eintracht Frankfurt - Hertha BSC!

Keine Lust auf lange Wartezeiten? Ab zu DAZN! Bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. So könnt Ihr Euch die Highlights des Freitagsspiels der Bundesliga noch einmal in Ruhe ansehen.

Trifft Filip Kostic für die Hessen? Oder hält die Hertha im zweiten Spiel unter Jürgen Klinsmann die Null? In den Highlights auf DAZN werdet Ihr es 40 Minuten nach Abpfiff erfahren.

Reichen Euch die Highlights nicht aus? Mit dem Re-Live verpasst Ihr keine Sekunde und erlebt die gesamten 90 Minuten noch einmal in voller Länge mit Originalkommentar. Schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC: Der Vergleich

Eintracht Frankfurt 69 Duelle Hertha BSC 20 Siege 32 17 Unentschieden 17 32 Niederlagen 20 93 Tore 117

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt - Hertha BSC live - DAZN oder Sky?