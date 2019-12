Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Bundesliga, der 14. Spieltag startet: Goal liefert alle Informationen zur Übertragung von Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC in TV und LIVE-STREAM.

hat am Freitagabend zum Auftakt des 14. Spieltags der zu Gast. Um 20.30 Uhr wird in der Commerzbank-Arena angepfiffen.

Die Hessen sind derzeit eine echte Wundertüte. In der Bundesliga tut man sich seit Wochen - genauer gesagt seit dem 5:1 gegen die Bayern - ziemlich schwer, erst am Montag verlor man in Mainz trotz 1:0-Führung noch mit 1:2. Dagegen schaffte die Elf von Adi Hütter beim FC Arsenal einen 2:1-Erfolg. Wie schneidet man nun gegen die Berliner ab?

Bei der Alten Dame aus der deutschen Hauptstadt gibt es eine klare Tendenz, nämlich nach unten. Vier Spiele in Folge kassierte man zuletzt eine Niederlage, negativer Höhepunkt war das 0:4 in Augsburg. Nun muss man unter dem neuen Trainer Jürgen Klinsmann die Trendwende einläuten, um sich frühzeitig aus dem Abstiegssog zu befreien.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Goal liefert alle Infos zur Übertragung der Begegnung in TV und LIVE-STREAM. Außerdem gelangt Ihr hier um 19.30 Uhr direkt zu den Aufstellungen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live im TV sehen - geht das?

Bundesliga am Freitagabend: Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC wird an diesem Freitag im TV gezeigt / übertragen. Doch wie geht das und vor allen Dingen: Wer zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten auf dem TV-Bildschirm?

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute mit DAZN auf dem Smart-TV sehen

DAZN ist der Kanal, der an diesem 6. Dezember für die Übertragung der Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC zuständig ist. Da der Kanal ein Streamingdienst ist, wird die Partie auch im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC kommt nicht klassisch im Free-TV (Keiner der Sender ARD, ZDF, RTL, Eurosport oder Sport1 besitzt die Übertragungsrechte an diesem Spiel), auch Sky zeigt keine Sekunde des Spiels live im TV. Dafür gibt es aber die Option, die Begegnung via DAZN auf de Smart-TV zu sehen. Wie das geht? Wir verraten es Euch.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute mit DAZN auf dem Smart-TV sehen: So geht's

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC kommt live im Fernsehen, wenn Ihr Euren TV-Bildschirm mit der DAZN-App verknüpft. Einfach den TV anmachen, im App-Store die App suchen und kostenlos herunterladen.

Dann ist alles was Ihr braucht, eine gültige Mitgliedschaft beim Streamingdienst. Wie Ihr das abschließt, erfahrt Ihr weiter unten oder in einem separaten Artikel auf unserer Seite zum Probemonat von DAZN .

Ihr besitzt also entweder einen Smart-TV, auf dem Ihr die DAZN-App installieren könnt, oder Ihr öffnet den LIVE-STREAM auf einem anderen Gerät und verbindet es dann per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC: Auswahl an Möglichkeiten mit direkten Links zu den Apps:

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM von DAZN

Die Bundesliga kommt aber nicht nur live im TV über den Smart-TV, sondern auch über den üblichen LIVE-STREAM von DAZN. Wir erklären in diesem Abschnitt ganz genau, was Ihr tun müsst, um Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC live zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute im LIVE-STREAM von DAZN sehen - so geht's

DAZN zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten der Partie im LIVE-STREAM - und das geht kostenlos. 20 Minuten vor der Begegnung solltet Ihr bereits bei DAZN angemeldet sein, um die Vorberichte zu der Begegnung zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM bei DAZN! Hier gibt's alle Infos zur Übertragung der Bundesliga:

Art der Übertragung: Einzelspiel

Einzelspiel Start: 20.10 Uhr:

20.10 Uhr: Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator: Robby Hunke

Robby Hunke Experte: Ralph Gunesch

Traditionsverein 🆚 Traditionsverein

Am Freitag heißt es: Sieg einfahren und die Negativserie beenden 🧐 #SGE #SGEBSChttps://t.co/p0sAOXDbqq — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 4. Dezember 2019

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVE-STREAM von DAZN sehen

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen - Ja, das funktioniert! DAZN schenkt all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage, mit dem Gratismonat. Sichert Euch also schnell einen Probemonat bei DAZN und genießt Hertha BSC bei Eintracht Frankfurt heute vollkommen kostenlos.

Ihr habt durch den Probemonat nicht nur die ganze Begegnung der Frankfurter gegen Hertha im Angebot, sondern könnt das gesamte DAZN-Programm sehen. Das Angebot des Streamingdienstes ist mehr als gut gefüllt und offeriert den europäischen Spitzenfußball. Zum Beispiel mit Spitzenfußball pur!

Doch damit bei weitem noch nicht genug, DAZN hat vieles mehr zu bieten: Champions League Serie A und Ligue 1 könnt Ihr live und in voller Länge bei DAZN anschauen. Fußball, Football, Basketball, Tennis, Darts, Motorsport und vieles mehr - das ist DAZN.

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC heute live auf DAZN: Habt Ihr noch Fragen? Dann hier entlang:

Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC: Die Aufstellungen für die Partie

Gegen 19.30 Uhr kommen die Aufstellungen für das Duell Eintracht Frankfurt vs. Hertha BSC an die Öffentlichkeit. Dann findet Ihr sie an genau dieser Stelle.

