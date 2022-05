Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers live: Das Finale der Europa League heute im LIVE-TICKER - 0:0

Am heutigen Mittwoch wird ab 21 Uhr im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan zu Sevilla der Sieger der Europa League 2021/22 gekürt.

Mit Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers spielen zwei Teams um den Titel, die zu Beginn der Saison wohl nur wenige im Finale erwartet hätten.

Bundesligist Eintracht Frankfurt verzauberte in den vergangenen Wochen nicht nur seine eigenen Fans durch grandiose Leistungen in der K.o.-Runde. Im Viertel- bzw. Halbfinale schaltete die Eintracht mit dem FC Barcelona und West Ham United zwei europäische Topteams aus.

Mit der Unterstützung von zahlreichen Fans im Stadion wollen die Hessen heute erstmals seit 1980 wieder einen europäischen Titel holen.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers: Das Finale der Europa League heute im LIVE-TICKER

Eintracht Frankfurt - Glasgow Rangers 0:0 Tore Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borre Aufstellung Glasgow Rangers McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - Wright, Aribo, Kent

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Spielleiter im Ramon Sanchez-Pizjuan ist heute der Rumäne Slavko Vincic.

Vor Beginn | Die Mannschaften betreten den Rasen.

Vor Beginn | Wie sich das für ein großes Finale gehört, wird auch eine kleine Show vorab geboten, Männer und Frauen bewegen sich weißgekleidet zu rhythmischer Musik mit metallisch wirkenden Stangen, die Neolicht ausstrahlen. Bei Tageslicht wirkt das ein wenig albern.

Vor Beginn | Die Eintracht wurde in der Gruppe mit Olympiakos Piräus, Fenerbahce und Royal Antwerp Gruppensieger und konnte die Zwischenrunde überspringen. Im Achtelfinale warfen die Hessen Betis Sevilla raus, im Viertelfinale zerstoben alle eventuellen Rangers-Träume, vielleicht diesmal auf Barca zu treffen. Und über West Ham führte die Route der Eintracht dann auf direktem Wege nach Sevilla.

Vor Beginn | Der Weg ins Finale der beiden Teams heute: Die Rangers belegten in einer Gruppe mit Olympique Lyon, Sparta Prag und Bröndby IF Platz zwei und zogen über die Zwischenrunde (vs. Dortmund) in die K.o.-Phase ein. Im Achtelfinale ließ man Roter Stern Belgrad hinter sich, im Viertelfinale hatte dann Sporting Braga das Nachsehen, bevor die Rangers mit RB Leipzig den nächsten deutschen Klub aus dem Wettbewerb warfen.

Vor Beginn | Und wo wir schon das Finale erwähnt haben, die Eintracht unterlag Real 3:7 in einem Match, das als eines der besten Spiele, nicht Finale, SPIELE aller Zeiten betrachtet wird. Die BBC strahlt die Partie noch heute einmal jährlich aus. Augenzeuge Sir Alex Ferguson, noch kein Sir, beschloss, Fußballer zu werden.

Vor Beginn | Die Schotten waren so beeindruckt von den Hessen, dass sie bei der Einweihung der neuen Flutlichtanlage kurze Zeit später, sich keinen besseren Gegner vorstellen konnten als die Frankfurter (2:3). Erst ein paar Jahre später bei einem Saisonvorbereitungsspiel konnten die Rangers gegen die Eintracht endlich auch mal gewinnen ((1967 - 5:3).

Vor Beginn | Die Spiele wurden legendär, nicht so legendär wie das spätere Finale, aber ? Beim Hinspiel in Frankfurt (vor 75.000 Zuschauern im Waldstadion, Wohlstandsbäuche lagen noch in ferner Zukunft) gewann die Eintracht 6:1, und beim Rückspiel im Ibrox Park lief es für die Rangers nicht viel besser (3:6).

Vor Beginn | Real Madrid und der FC Barcelona waren schon damals Namen, die jeder kannte. Man muss bedenken, dass wir uns hier in Vor-Bundesliga-Zeiten bewegen. Das Ligensystem in Deutschland war für Außenstehende noch schwer zu durchschauen. Was wusste man über Mannschaften in anderen Ländern, in Zeiten als noch nicht jedes Spiel gestreamt wurde? Wie gesagt, es wurde nur die Eintracht, nur der unbekannte deutsche Meister.

Vor Beginn | Beide Klubs spielten nämlich schon einmal im Europapokal der Landesmeister gegeneinander. Der Wettbewerb war damals gerade fünf Jahre alt, wir schrieben die Spielzeit 1959/60. Auf deutschen Münzen war noch häufig "Bank deutscher Länder" zu lesen. Konrad Adenauer war Bundeskanzler. Die beiden Mannschaften standen im Halbfinale, der schottische Klub hatte sich schon von einem Duell mit Barca oder Real geträumt, dann wurde es bei der Verlosung aber nur die Eintracht.

Vor Beginn | Wenn die Eintracht heute auf die Rangers trifft, ist Tradition im Spiel. Keine lange, aber eine große. Das Aufeinandertreffen hat nämlich Geschichte. Nicht im herkömmlichen Sinn wie, wenn Sie in Vorschauen lesen, in 129.286 Aufeinandertreffen hat Mannschaft A sich einen klaren Vorteil herausgespielt, gewann in 64.319 Spielen, 64.207 Mal gewann B, 760 trennte man sich mit einem Remis. Nope.

Vor Beginn | Auch im Deutsche Bank Park in Frankfurt ist die Stimmung schon prächtig. Dort sehen sich über 50 000 Fans das Spiel im Public Viewing an.

Vor Beginn | Die Frankfurter Mannschaft ist bereits im Stadion angekommen und hat die schon anwesenden Fans vom Rasen aus begrüßt.

Vor Beginn | Die Rangers laufen genau mit der Formation auf, die die Leipziger aus dem Wettbewerb warf.

Vor Beginn | Und so spielen die Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - Kent, Aribo, Wright.

Vor Beginn | Frankfurts Offensivspieler Jesper Lindström darf bei seinem Comeback nach dreiwöchiger Verletzungspause im Finale der Europa League gleich von Beginn an ran. Gegenüber dem 2:2 im letzten Bundesligaspiel beim FSV Mainz 05 ersetzt der 22-Jährige Jens Petter Hauge. Den verletzten Abwehrchef Martin Hinteregger (Oberschenkel) vertritt erwartungsgemäß Almamy Toure. Ansonsten vertraut Trainer Oliver Glasner im Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan gegen die Glasgow Rangers auf seine Stammelf der vergangenen Wochen.

Vor Beginn | Die Eintracht läuft so auf: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Knauff, Rode, Sow, Kostic - Lindröm, Borre, Kamada.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Finale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers.

Mit dieser Aufstellung geht Eintracht Frankfurt in das Finale: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Rode, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borre

Und das ist die Aufstellung der Glasgow Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Jack, Lundstram, Kamara - Wright, Aribo, Kent

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Es ist das dritte große europäische Finale, das in Sevilla ausgetragen wird. Im ersten Endspiel besiegte Steaua Bukarest 1986 im Ramón Sánchez Pizjuán den FC Barcelona im Elfmeterschießen, im zweiten Endspiel gewann Porto 2003 im Estadio La Cartuja gegen Celtic den UEFA-Pokal.

Eintracht Frankfurt steht zum dritten Mal in einem großen europäischen Wettbewerb im Endspiel: 1960 verlor die Eintracht im Landesmeistercup gegen Real Madrid, 1980 gewann sie den UEFA-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach.

Die Rangers sind der erste schottische Verein, der das Finale eines großen europäischen Wettbewerbs erreicht hat, seit die Rangers selbst im UEFA-Pokal-Finale 2007/08 standen. Sie haben fünf solche Endspiele erreicht, so viele wie alle anderen schottischen Mannschaften zusammen.

Eintracht Frankfurt und die Rangers haben zwei Mal in Europa gegeneinander gespielt, 1960 im Halbfinale des Europapokals der Landesmeister, bei dem in Hin- und Rückspiel 16 Tore fielen (Eintracht Frankfurt gewann 12-4 gegen die Rangers). Die acht Tore pro Spiel, die in diesem Duell erzielt wurden, sind für beide Mannschaften der höchste Durchschnittswert gegen einen Gegner in einem großen europäischen Wettbewerb (mindestens 2 Spiele pro Duell).

Die Rangers haben ihre ersten beiden Spiele in der UEFA Europa League in dieser Saison verloren und mussten sich in der Gruppenphase Lyon und Sparta Prag geschlagen geben, ohne ein einziges Tor geschossen zu haben. Sie sind die erste Mannschaft in der Geschichte des UEFA-Pokals und der Europa League, die das Finale erreicht hat, obwohl sie ihre ersten beiden Hauptrundenspiele des Wettbewerbs verloren hat.

Eintracht Frankfurt ist in dieser Saison in der UEFA Europa League ungeschlagen und könnte nach Chelsea (2018/19) und Villarreal (2020/21) die dritte Mannschaft werden, die den Wettbewerb ungeschlagen gewinnt. Nur zwei Mannschaften haben das Finale erreicht, ohne in jener EL-Saison zuvor verloren zu haben, aber den Pokal nicht geholt: Benfica 2013/14 und Inter 2019/20, die beide aus der UEFA Champions League in den Wettbewerb abgestiegen waren.

Die Rangers haben in dieser Saison mit Borussia Dortmund und RB Leipzig bereits zwei deutsche Vereine aus der UEFA Europa League ausgeschaltet. Sollten sie das Finale gegen Eintracht Frankfurt für sich entscheiden, wären sie die erste Mannschaft in der Geschichte des UEFA-Pokals und der Europa League, die in einer Saison drei Mannschaften aus einem Land ausschaltet (ohne Gruppenphase).

Eintracht Frankfurt hat bisher sechs Spiele in Spanien in europäischen Wettbewerben bestritten, allerdings noch nie als neutrale Mannschaft. Nach der ersten Niederlage 1969 gegen Athletic Bilbao ist das Team seither in fünf Spielen in Spanien ungeschlagen (4S 1U) und hat in dieser Saison in der UEFA Europa League auswärts gegen Real Betis und Barcelona gewonnen.

Die Rangers haben in europäischen Wettbewerben 14 Spiele in Spanien bestritten und dabei nur ein Mal gewonnen (3U 10N). Das war allerdings das einzige Mal, dass sie als neutrale Mannschaft in Spanien gespielt haben, als sie 1972 im Finale des Pokals der Pokalsieger Dynamo Moskau besiegten und damit ihren einzigen europäischen Titel gewannen.

Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner wird nach Ernst Happel (fünf Mal), Max Merkel, Herman Stessl und Ernst Dokupil der fünfte österreichische Trainer sein, der in einem großen europäischen Finale steht. Nur zwei der acht bisher von diesen Trainern bestrittenen Endspiele wurden von seinen Landsleuten gewonnen, wobei Happel zwei Mal den Europapokal der Landesmeister gewann – 1970 mit Feyenoord gegen Celtic und 1983 mit dem Hamburger SV gegen Juventus.

Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst könnte der erste niederländische Trainer werden, der den UEFA-Pokal/Europa League-Titel holt, seit Dick Advocaat 2008 als Trainer von Zenit gegen die Rangers den Titel gewann. Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner könnte der erste Österreicher werden, der eine Mannschaft zum Sieg in diesem Wettbewerb führt. Ernst Happel scheiterte zwei Mal – 1976 mit Club Brügge gegen Liverpool und 1982 mit dem Hamburger SV gegen IFK Göteborg.

Rangers-Rechtsverteidiger James Tavernier ist der beste Torschütze der UEFA Europa League in dieser Saison. Seine sieben Treffer sind auch die meisten, die ein Rangers-Spieler in einer einzigen Saison in einem großen europäischen Wettbewerb (ohne Qualifikationsspiele) erzielt hat.

Daichi Kamada ist mit fünf Toren der beste Torschütze von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League in dieser Saison. Damit hat er für den Klub in den großen europäischen Wettbewerben (ohne Qualifikationsspiele) 11 Tore erzielt; nur drei Spieler haben mehr Tore für den Klub geschossen: Bernd Hölzenbein (18), Bernd Nickel (12) und Anthony Yeboah (12). Sollte Kamada in diesem Spiel ein Tor erzielen, wäre er der erste Japaner, der in einem großen europäischen Finale trifft, und erst der zweite Asiate nach Cha Bum-kun (Südkorea), der 1988 im UEFA-Pokal für Bayer 04 Leverkusen gegen Espanyol traf.

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers heute live im TV oder LIVE-STREAM

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Wettbewerb Europa League, Finale Datum 18. Mai 2022, 21 Uhr Free-TV RTL LIVE-STREAM RTL+ LIVE-TICKER GOAL

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers heute live im TICKER: Der Vorbericht zur Partie

(sid) Ein Endspiel als Erfüllung für Fußballromantiker, eine nie dagewesene Fan-Invasion - und eine einzigartige Chance: Die magische Europareise von Eintracht Frankfurt steht im Glutofen von Sevilla vor ihrem Höhepunkt.

42 Jahre nach dem Triumph im UEFA-Cup schweben die "Euro-Adler" erneut dem Gipfel entgegen. Neben dem Thron der Europa League winken als Zuckerl gar noch der erstmalige Einzug in die Königsklasse - und das Ende eines 25 Jahre andauernden deutschen Fluchs.

"Unser Traum hat sich noch nicht erfüllt. Der hat sich erst erfüllt, wenn wir gewonnen haben", gab Trainer Oliver Glasner vor dem Finale gegen die Glasgow Rangers die Marschroute aus. Als erster Vertreter seit Schalke 04 im Jahr 1997 könnte die launische Diva vom Main am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) den zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb wieder in die Bundesliga holen, es wäre der erste schwarz-rot-goldene Triumph unter dem Namen Europa League.

Die magischen Nächte von Barcelona und London befeuerten die Lust auf mehr, vor dem Finale im zehnfach überbuchten Estadio Ramon Sanchez-Pizjuan schwappt die Euphoriewelle endgültig über. Knapp 50.000 Anhänger machten sich auf den Weg nach Andalusien, nahmen teils Anreisen von mehreren Tagen und zehntausenden Kilometern in Kauf. Da die Rangers wohl gar mit rund 100.000 Fans nach Sevilla kommen, winkt das stimmungsvollste Finale der Historie.

"Das wird ein einzigartiges Zusammentreffen der sangeskräftigsten und begeisterungsfähigsten Fans Europas", schwärmte Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann. "Carpe Diem - genießt die Zeit", gab Glasner seinem Team, das bei Temperaturen von deutlich über 30 Grad auf Abwehrchef Martin Hinteregger verzichten muss, mit auf den Weg. "Das ist mein Karrierehighlight, das wird gigantisch", ergänzte Kapitän Sebastian Rode. Doch eine reine Genussfahrt soll es nicht geben.

"Es ist nicht so, dass jetzt alles vorbei ist. Sondern jetzt kommt das wichtigste Spiel im Jahr", betonte Keeper Kevin Trapp. Doch Glasner warnt vor Überhöhung. "Wir dürfen dieses Riesenspiel nicht noch größer machen und verkrampfen", meinte der Österreicher: "Das ist wie beim Abitur: Entweder man ist vorbereitet oder nicht. Ich möchte einfach Eintracht-Frankfurt-Fußball sehen."

Und der ist dem der Rangers gar nicht so unähnlich - viel Körperlichkeit, viele Flanken, schnelles Umschaltspiel. Auf diese Art und Weise warf der schottische Rekordmeister unter anderem Borussia Dortmund und RB Leipzig aus dem Wettbewerb. "Wir sind beeindruckt von den Rangers", sagte Glasner: "Wenn du gegen den Zweiten und Vierten der Bundesliga gewinnst, bist du der Favorit, wenn du gegen den Elften der Bundesliga spielst."

Die Blitz-Wiederauferstehung der Schotten ist wahrlich bewundernswert, vor neun Jahren spielte Glasgow nach Insolvenz noch in der 4. Liga. "Man muss von etwas träumen, um es wirklich zu erreichen", sagte Teammanager Giovanni van Bronckhorst: "Ein Finale ist nur schön, wenn du es gewinnst. Deshalb sind wir hier, um es zu gewinnen." Das Gleiche hat die SGE vor. "Wir möchten das Ding - egal wie und egal mit welchen Schmerzen", sagte Rechtsverteidiger Timothy Chandler: "Wenn wir Schuhe oder Hose verlieren, müssen wir trotzdem weiterlaufen. Wir kämpfen für die Stadt und den Verein."

Und was gäbe es ohnehin "Schöneres", frohlockte Rode, dann "als erster Hesse seit Langem den Pokal in die Höhe zu halten."

Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers im LIVE-TICKER: Das Europa-League-Finale im Überblick