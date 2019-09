Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen und Co. - Die Bundesliga heute live

Eintracht Frankfurt trifft am dritten Spieltag der Bundesliga auf Fortuna Düsseldorf. Goal verrät, wo das Spiel in TV und LIVE-STREAM läuft.

empfängt an Spieltag drei der 2019/20. Das Spiel findet am Sonntag, den 1. September 2019, um 18:00 in der Commerzbank-Arena statt.

Eintracht Frankfurt wird auch in dieser Saison wieder ein europäisches Abenteuer wagen, doch nebenbei nimmt auch die Bundesliga weiter ihren Lauf. Die ersten beiden Bundesligaspiele der SGE fanden in einer Phase von englischen Wochen statt und auch gegen Düsseldorf werden die Frankfurter Nachwehen des Spiels gegen Straßburg (3:0) in der Europa League noch spüren. Mit bisher drei Punkten steht die SGE auf Rang zehn der Liga, hat aber mit Hoffenheim (1:0) und Leipzig (1:2) schon zwei stärkere Gegner hinter sich gebracht.

Ebenfalls drei Punkte gesammelt hat bisher Fortuna Düsseldorf. Ein Sieg über Werder Bremen (3:1) und eine Niederlage gegen Leverkusen (1:3) bringen die Fortuna zurzeit auf Tabellenplatz acht.

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Die Details zum Spiel

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Das Spiel heute live im TV

Falls Du das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf im Free-TV sehen möchtest, müssen wir Dich enttäuschen. Dies ist nämlich nicht möglich, da sich der Pay-TV-Sender Sky die Rechte an der Übertragung gesichert hat.

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf im Pay-TV sehen

Sky zeigt die Bundesliga live im Fußball-Bundesliga-Paket, das 24,99 Euro im Monat kostet. Den Link zum Angebot von Sky findest Du hier.

Die Begegnung wird von Oliver Seidler kommentiert. Die Moderation übernimmt Esther Sedlaczek, Experte ist Rene Adler.

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Als Alternative zum TV zeigt der Anbieter Sky das Spiel Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf auch im LIVE-STREAM auf seinem Portal Sky Go.

Sky Go kannst Du im Web oder über die Sky-Go-App sehen, welche Du im iTunes - oder Google-Play-Store herunterladen kannst.

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Das Duell im LIVE-TICKER

Falls Du das Spiel nicht im TV oder LIVE-STREAM sehen kannst, dann ist der LIVE-TICKER von Goal eine gute Alternative.

Der LIVE-TICKER ist kostenlos und bringt die schon vor Spielbeginn auf den neusten Stand. Während des Spiel verpasst du beim Ticker kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene. Bleib auf dem Laufenden!

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Die Highlights bei DAZN sehen

Wenn du das Duell nicht live verfolgen kannst, gibt es gute Neuigkeiten. Denn bereits 40 Minuten nach Abpfiff kannst Du dir die Highlights von Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf bei DAZN ansehen.

Der Streamingdienst besitzt keine Rechte zur Live-Übertragung dieser Partie, zeigt aber insgesamt 40 Bundesliga-Spiele in dieser Saison live. Dazu kommen wie eben erwähnt die Highlights aller Spiele 40 Minuten nach Abpfiff.

Um das Angebot von DAZN zu nutzen, brauchst du ein Abonnement des Dienstes. Den ersten Monat bekommst du dank des Gratismonats völlig umsonst! Danach kostet DAZN 11,99 Euro pro Monat oder einen knappen Zehner pro Monat im Jahresabo (119,99 Euro).

Neben der Bundesliga siehst du bei DAZN auch die , und weitere Top-Ligen sowie Highlights anderer Sportarten wie die NFL, NBA oder Darts.

Eintracht Frankfurt vs. Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen für das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf werden wie gewöhnt ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. Hier sind sie dann zu finden.