In der UEFA Europa League empfängt Eintracht Frankfurt Fenerbahce zum 1. Spieltag. Goal verrät, wer das Spiel live im TV und LIVE-STREAM zeigt.

Start in die Gruppenphase der Europa League - und Eintracht Frankfurt ist mittendrin statt nur dabei. Der Bundesligist empfängt am 1. Spieltag den türkischen Vertreter Fenerbahce Istanbul im Deutsche Bank Park zu Frankfurt. Anpfiff ist am Donnerstagabend um 21 Uhr.

Dabei hat die SGE eine durchaus interessante Gruppe erwischt, in Staffel D geht es unter anderem gegen den Gegner am 1. Spieltag, Fener, und Olympiakos Piräus sowie Royal Antwerpen. Das Team von Oliver Glasner hat also alle Chancen auf das Überstehen der Gruppenphase.

Zum Start wird es gleich einmal hitzig, denn mit den Türken kommt ein schwer zu bespielender Gegner nach Frankfurt. Die SGE ist mit nur drei Punkten in die ersten vier Saisonspiele gestartet, zudem ist man aus dem DFB-Pokal bereits ausgeschieden. Folgt der erste Sieg der noch jungen Spielzeit 2021/22?

Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce am Donnerstagabend zum Start in die Europa League - wer zeigt das ganze Spiel live im Fernsehen oder im Internet? Goal verrät Euch alles rund um die Übertragung der vollen 90 Minuten.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce? Das Spiel auf einen Blick

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce Wettbewerb Europa League - Gruppenphase, 1. Spieltag Anpfiff 16. September 2021 - 21 Uhr Spielort Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Europa League

Die Europa League ist zurück, 32 Teams gehen in der Gruppenphase an den Start und mit dabei ist auch Eintracht Frankfurt. Aus Deutschland ist außerdem Bayer Leverkusen mit von der Partie, die Werkself spielt in Gruppe G mit Celtic, Ferencvaros Budapest und Real Betis.

Zum Start in die neue Saison fragen sich natürlich alle Fans der Vertreter, wo denn die Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden. Bis zur letzten Spielzeit war der Ismaninger Streamingsender DAZN das Nonplusultra in Sachen Live-Übertragung. Denn: Alle Spiele wurden vom Sender aus dem Münchner Norden gezeigt - außerdem lief immer ein Duell pro Spieltag live im Free-TV bei RTL Nitro.

Wie sieht es in diesem Jahr aus? Wir klären auf.

Wer zeigt / überträgt die Europa League 2021/22 live im TV und STREAM? Die Rechtelage

DAZN ist raus - und zwar komplett. Während vergangene Saison die Euro League bei DAZN lag, ist das nun nicht mehr der Fall und die Mediengruppe RTL ist der alleinige Rechteinhaber für die Saison 2021/22. Für mindestens drei Jahre zeigen RTL und das Videoportal TVNow die Spiele der UEFA Europa League.

Dabei sind aber pro Spieltag nicht alle Duelle live auf TVNow zu sehen, sondern lediglich acht Stück. Dies gilt aber wettbewerbsübergreifend auch für die UEFA Conference League, für die RTL ebenfalls die Rechte hält.

Im Free-TV auf RTL oder RTL Nitro gibt es pro Spieltag ein Spiel zu sehen - in dieser Woche kommt das Duell von Union Berlin mit Slavia Prag live im Fernsehen bei RTL Nitro.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce live?

Was heißt das jetzt für das Spiel, um welches es in diesem Artikel geht? Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce kommt nicht im Free-TV bei RTL oder RTL Nitro, das ist schon einmal sicher. Denn nur ein einziges Spiel wird pro Woche live im Free-TV gezeigt / übertragen.

Dagegen gibt es einen LIVE-STREAM von TVNow zum Spiel, zu welchem Ihr im nächsten großen Abschnitt alle Details erfahrt.

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im LIVE-STREAM: TVNow

Euro League im LIVE-STREAM sehen: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce?

Nun wisst Ihr also Bescheid: Da DAZN die Europa League 2021/22 nicht mehr live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt, kommt das Spiel Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce nicht im LIVE-STREAM auf DAZN. Nur TVNow zeigt das Spiel am Donnerstag um 21 Uhr im LIVE-STREAM, allerdings braucht Ihr dafür einen eigenen Account.

Alle Top-Spiele der UEFA Europa League und der neuen UEFA Europa Conference League LIVE gibt es nur auf TVNOW - das könnt Ihr direkt auf der Homepage buchen. Das Ganze kostet 15 Euro mit einem Sonderangebot, dem Season Pass.

Auf TVNow sind Anna Kraft, Robby Hunke, Arnd Zeigler und Lukas Podolski die Experten und Kommentatoren. Um 21 Uhr wird das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Fener angepfiffen, um 20.30 Uhr beginnen die Vorberichte. Zudem gibt es eine Konferenz, die den Europa-League-Auftakt begleitet.

Das sind die verschiedenen Pakete, die generell bei TVNow zur Verfügung stehen:

TVNOW Premium TVNOW Premium+ TVNOW LIVE-ONLY Highlights nach Ausstrahlung

ausgewählte Folgen vor der Ausstrahlung sehen

Zugriff auf diverse LIVE-STREAMS

u.v.m.

4,99€ pro Monat alles oben Genannte

Streaming auf unterschiedlichen Geräten

fast werbefrei

Downloads möglich

7,99€ pro Monat Zugriff auf die LIVE-STREAMS von RTL, VOX, RTLZWEI etc.

2,99€ pro Monat

Europa League live: Wer zeigt / überträgt die Spiele am 1. Spieltag?

Datum Duell Anstoßzeit Übertragung Mittwoch, 15. September 2021 Spartak Moskau - Legia Warschau 16.30 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 Bayer Leverkusen - Ferencvaros Budapest 18.45 Uhr TV Now Donnerstag, 16. September 2021 Betis Sevilla - Celtic Glasgow 18.45 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 Dinamo Zagreb - West Ham United 18.45 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 FC Midtjylland - Ludogorez Rasgrad 18.45 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 Galatasaray Istanbul - Lazio Rom 18.45 Uhr TV Now Donnerstag, 16. September 2021 Lokomotive Moskau - Olympique Marseille 18.45 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 Rapid Wien - KRC Genk 18.45 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 Roter Stern Belgrad - Sporting Braga 18.45 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 AS Monaco - Sturm Graz 21.00 Uhr TV Now Donnerstag, 16. September 2021 Brøndby IF - Sparta Prag 21.00 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe Istanbul 21.00 Uhr TV Now Donnerstag, 16. September 2021 Glasgow Rangers - Olympique Lyon 21.00 Uhr TV Now Donnerstag, 16. September 2021 Leicester City - SSC Neapel 21.00 Uhr TV Now Donnerstag, 16. September 2021 Olympiakos Piräus - Royal Antwerpen 21.00 Uhr - Donnerstag, 16. September 2021 PSV Eindhoven - Real Sociedad 21.00 Uhr TV Now

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. Fenerbahce? Der LIVE-TICKER zur Europa League

Kein Abo bei TVNow und trotzdem Fan von Eintracht Frankfurt? Dann wird es am Donnerstagabend wohl schwierig, die Europa League in voller Länge mit Bild zu schauen. Um dennoch informiert zu bleiben, könnt Ihr den LIVE-TICKER von Goal bedienen.

Wir begleiten das ganze Spiel um 21 Uhr in einem ausführlichen Artikel auf unserer Seite. Wenn ein Tor fällt oder ein Platzverweis ausgesprochen wird, erfahrt Ihr es hier bei Goal sofort. Und: Der LIVE-TICKER zum Duell ist kostenfrei.

