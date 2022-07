Eintracht Frankfurt vs. FC Turin: TV und LIVE-STREAM - das Testspiel heute live sehen

Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Turin. GOAL erklärt, wie das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Eintracht Frankfurt trifft auf den FC Turin: Die beiden Teams aus der Bundesliga und der Serie A tragen heute ein Testspiel aus. Anpfiff im Hofmaninger-Stadion in Bad Wimsbach ist um 14.30 Uhr.

Es sind Turin-Wochen bei der Eintracht: Während man einerseits mit Juventus über einen Wechsel von Filip Kostic verhandelt, spielt man andererseits ein Testspiel gegen den Stadtrivalen FC Turin. Mit Torino hat man sich dabei einen Gegner eines ähnlichem Kalibers wie die Eintracht ausgesucht.

Die Frankfurter wurden vergangene Saison nur 11. in der Bundesliga - Torino schaffte es auf Rang zehn in der Serie A. Dabei hat die Eintracht natürlich in der Europa League für Furore gesorgt, während die Italiener für keinen internationalen Wettbewerb qualifiziert waren.

Der Test heute hat es in sich - besonders die Eintracht-Neuzugänge rund um Mario Götze werden verstärkt beobachtet werden. GOAL erklärt, wie das Spiel live übertragen wird.

Getty Images

Eintracht Frankfurt vs. FC Turin: Das Testspiel heute im Fernsehen verfolgen - so geht's

Der Sommer ist für alle Fußballanhänger:innen eine besondere Zeit des Jahres: Man versucht irgendwie, sich von dem Stress der abgelaufenen Saison zu erholen - doch parallel steigt schon die Aufregung und Vorfreude, da die neue Saison vor der Tür steht.

Wenn dann auch noch die Frauen-EM und die Testspiele des Lieblingsvereins stattfinden, ist man als Fußballfan wohl wunschlos glücklich. Doch werden diese Testspiele, zum Beispiel das der Eintracht gegen den FC Turin, im TV übertragen?

Übertragung im Pay-TV: So wird Eintracht Frankfurt vs. FC Turin heute gezeigt

Wir haben an dieser Stelle gute und schlechte Neuigkeiten - wir fangen natürlich mit den schlechten an, damit wir das hinter uns gebracht haben: Kein Fernsehsender überträgt das Testspiel heute kostenlos! Die Fernsehsender, die dafür bekannt sind, Fußball im Free-TV zu zeigen wie zum Beispiel Sport1, das ZDF, die ARD oder Eurosport, übertragen heute nicht Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin.

Aber es gibt ja auch gute Neuigkeiten: Immerhin gibt es überhaupt einen TV-Sender, der heute das Testspiel überträgt! Sky Sport News HD zeigt Eintracht vs. Torino im Pay-TV. Moment mal - Sky Sport News HD war doch mal ein kostenloser Fernsehsender?! Das stimmt - allerdings wurde das vor wenigen Jahren geändert, der Fernsehsender ist nur noch im Sport-Paket enthalten.

Eintracht Frankfurt trifft in Österreich auf den FC Turin: Die Übertragung bei Sky Sport

Begegnung : Eintracht Frankfurt vs. FC Turin

: Eintracht Frankfurt vs. FC Turin Anpfiff : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Beginn der Übertragung : 14.25 Uhr

: 14.25 Uhr Sender: Sky Sport News HD

Getty Images

Eintracht Frankfurt gegen den FC Turin: So wird das Testspiel heute im LIVE-STREAM übertragen

Im Jahr 2022 ist es problemlos möglich, das Fernsehprogramm von vielen Sendern auch im Internet zu verfolgen - natürlich funktioniert das auch bei Sky. Hier habt ihr gleich zwei Optionen: Sky Go und das Sky Ticket.

Sky Ticket und Sky Go: So seht ihr heute Eintracht Frankfurt - FC Turin

Sky Go ist für alle Anhänger:innen, die bereits ein Sky-Abonnement abgeschlossen haben. Ihr habt beispielsweise das Bundesliga-Paket oder das Sport-Paket gebucht, wollt aber mal am Laptop statt am Fernseher schauen? Dann solltet ihr euch Sky Go anschauen.

Die Alternative ist WOW: Bis vor kurzem war WOW noch als Sky Ticket bekannt - hiermit könnt ihr flexible Abonnements buchen. Ihr wollt keinen jahrelangen Vertrag wie das Sport-Paket buchen, sondern flexibel bleiben? Dann schaut euch mal WOW unter den folgenden Links an.

Champions League auf DAZN, Bundesliga auf DAZN und Sky, Testspiele auf Sky: So seht ihr nächste Saison Eintracht Frankfurt

Getty Images

Wer zeigt / überträgt heute das Eintracht-Testspiel gegen den FC Turin? Alle Übertragungen auf einem Blick