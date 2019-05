Eintracht Frankfurt bei Chelsea: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Europa League

FC Chelsea gegen Eintracht Frankfurt in der Europa League: Goal verrät, wie Ihr die Partie live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Wem gelingt der entscheidende Schritt ins Endspiel der Europa League - dem FC Chelsea oder Eintracht Frankfurt? Das Halbfinalrückspiel zwischen beiden Teams steigt am Donnerstagabend um 21 Uhr an der Stamford Bridge in London.

Wer das Ticket fürs Endspiel am 29.05.2019 im Olympiastadion Baku, Aserbaidschan, lösen wird, ist völlig offen. Im Hinspiel erspielten sich weder noch der einen entscheidenden Vorteil. Nach 90 Minuten hieß es 1:1 in der Frankfurter Commerzbank-Arena. SGE-Stürmer Luka Jovic brachte die Adler bereits im ersten Durchgang in Führung. Doch die Eintracht konnte den Vorsprung nicht über die Zeit retten. So glich Pedro im Verlauf der zweiten Hälfte aus. Während die Blues solche großen Spiele gewohnt sind, ist es für Frankfurt die erste Halbfinalteilnahme seit 57 Jahren.

Wer setzt sich im Halbfinale der durch - Chelsea oder Eintracht Frankfurt? Auf den Gewinner wartet in Baku der Sieger des zweiten Halbfinales zwischen dem und dem .

Der FC Chelsea empfängt Eintracht Frankfurt - ein absolutes Highlight dieser Europa-League-Saison. In diesem Artikel erklären wir Euch, wo Ihr die Partie live im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem haben wir Euch ins unserem Überblicksartikel alle Übertragungen der entscheidenen Spiele im Saisonendspurt zusammengestellt.

Eintracht Frankfurt bei Chelsea: Das Europa-League-Halbfinale im Detail

Eintracht Frankfurt beim FC Chelsea heute im LIVE-STREAM bei DAZN - mit dem Gratismonat sogar kostenlos

Die aufmerksamen Europa-League-Fans wissen es längst, doch wir wiederholen es immer wieder gerne: Die Europa League ist in diesem Jahr bei DAZN zuhause. Somit zeigt der Streamingdienst auch FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live und in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit DAZN verpasst Ihr ebenfalls keine Minute an der Stamford Bridge und erlebt live mit, wer ins Finale der Europa League einzieht.

Bereits eine Viertelstunde vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, geht DAZN auf Sendung. Begrüßen wird Euch Moderator Alex Schlüter live aus London. Ihm stehen die bekannten und geschätzten DAZN-Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch zur Seite und erfreuen Euch mit ihren Expertisen zu Chelsea vs. Eintracht Frankfurt. Pünktlich zum Anstoß übernimmt dann Kommentator Lukas Schönmüller das Mikrofon und begleitet Euch durch den Abend.

Wem das Einzelspiel der Eintracht beim FC Chelsea nicht genügt, kann auf die GoalZone bei DAZN zurückgreifen. Dort verpasst Ihr sowohl keinen Treffer an der Stamford Bridge als auch keine wichtige Szene des Parallelspiels zwischen dem FC Valencia und dem FC Arsenal. Moderiert wird die Konferenzschaltung von Christoph Stadtler.

Eintracht Frankfurt bei Chelsea heute live im TV verfolgen - geht das?

Ja, das geht. Eintracht-Anhänger und alle Fans, die es mit Frankfurt halten, könne aufatmen. Denn das entscheidende Europa-League-Halbfinale zwischem dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Der Privatsender besitzt die Rechte an der Übertragung so mancher Europa-League-Spiele in dieser Saison. Dementsprechend zeigt RTL die Partie im Hauptprogramm.

Noch zu Beginn des Wettbewerbs waren die Partie ausschließlich auf dem Schwestersender RTLnitro zu sehen. Da die Europa League, allen voran Eintracht Frankfurt, so viele Zuschauer begeistert, ist die Europa League seit dem Achtelfinale ins Hauptprogramm von RTL gewandert. Dort begrüßt Euch auch am heutigen Donnerstagabend ab 20.15 Uhr das gewohnte RTL-EL-Quartett bestehend aus Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann und den Experten Steffen Freund und Roman Weidenfeller.

RTL ist die einzige Möglichkeit, Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live im Free-TV zu verfolgen. Bezahlsender Sky, der noch in der vergangenen Saison die Europa League übertrug, besitzt keine Rechte mehr an einer Übertragung. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, sowie andere bekannte deutsche Sportkanäle haben keine Übertragungsrechte am zweithöchsten europäischen Wettbewerb und somit auch nicht an der Übertragung der Partie FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt bei Chelsea heute im LIVE-STREAM verfolgen

Das TV-Programm von RTL ist allerdings nicht die einzige Option, das Duell zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt zu verfolgen. Zusätzlich wird die Partie auch im Internet im LIVE-STREAM gezeigt. Dafür gibt es sogar zwei Anbieter, die wir Euch nun vorstellen:

Eintracht Frankfurt bei Chelsea im LIVE-STREAM bei DAZN kostenlos erleben - so geht's!

Ja, Ihr habt richtig gehört: Falls Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid, könnt Ihr Euch FC Chelsea vs. Eintracht Frankfurt völlig kostenlos anschauen. Ihr müsst Euch lediglich einen Gratismonat des Streamingdienstes sichern, mit welchem Ihr die Vorteile und Programmvielfalt von DAZN vier Wochen lang kostenlos testen könnt. Wenn Euch DAZN überzeugt hat (wovon wir stark ausgehen), zahlt Ihr für ein Abo monatlich 9,99 Euro und könnt dieses jederzeit monatlich kündigen.

DAZN bringt Euch im entscheidenden Saisonendspurt europäischen Live-Fußball direkt auf Euren Bildschirm. Champions League, Europa League, Premier League, Serie A oder LaLiga - bei DAZN kommt ihr das volle Programm. Welche Spiele der Streamingdienst aus Ismaning in der heißen Saisonphase im LIVE-STREAM zeigt, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Genießen könnt Ihr die LIVE-STREAMS auf dem Gerät Eurer Wahl: Egal, ob Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV - DAZN ist auf nahezu allen Plattformen verfügbar. Holt Euch einfach die DAZN-App im App-Store Eurer Wahl, installiert die Anwendung und genießt Live-Sport so viel Ihr wollt:

Eintracht Frankfurt bei Chelsea im LIVE-STREAM von RTL bei TV Now

Neben dem TV-Programm bietet RTL die Möglichkeit, Chelsea vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM zu verfolgen. Den LIVE-STREAM findet Ihr bei TV Now, dem Online-Dienst des Privatsenders. Dort wird Chelsea gegen die Eintracht parallel im Internet gezeigt. Moderatoren und Kommentatoren bleiben also die gleichen.

Ihr benötigt allerdings ein Abonnement bei TV Now, um Chelsea vs. Eintracht Frankfurt verfolgen zu können. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abschließen. TV Now bekommt Ihr für 4,99 Euro monatlich, wobei der erste Monat kostenlos ist. Für mehr Informationen zu Preisen und Laufzeiten, schaut Ihr am besten auf der Website von TV Now vorbei.

Eintracht Frankfurt bei Chelsea heute im LIVE-TICKER verfolgen

Es ist schon bitter, wenn Ihr das entscheidende Rückspiel-Spektakel zwischen dem FC Chelsea und Eintracht Frankfurt weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Doch aufgepasst: Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Chelsea vs. Eintracht verpasst Ihr keine Minute an der Stamford Bridge.

Denn wir versorgen Euch bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, mit den heißesten Fakten zur Partie. Wenn in London endlich der Ball rollt, seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal hautnah dabei und versäumt keine Chance und erst recht keinen Treffer.

Und das Beste: Unser LIVE-TICKER ist selbstverständlich kostenlos.

Eintracht Frankfurt bei Chelsea: Die Aufstellungen

Wohl eine der wichtigsten Frage vor dem Anstoß: Wie sehen die Startaufstellungen beider Teams aus? Wen schickt der FC Chelsea ins Rennen? Wer startet für Eintracht Frankfurt an der Stamford Bridge? Wenn knapp eine Stunde vor dem Anpfiff die Startformationen veröffentlicht werden, erfahrt Ihr diese hier.

FC Chelsea: So lief die bisherige Europa-League-Saison

Dem FC Chelsea gelang es in der vergangenen Premier-League-Saison nicht, sich für die Champions League zu qualifizieren. Darum mussten die Blues in der der Europa League in einer Gruppe mit Bate Baryssau, dem FC Vidi und PAOK Saloniki starten. Dort setzten sich die Londoner souverän als Gruppenerster durch.

In der Zwischenrunde traf das Team von Trainer Maurizio Sarri auf Malmö FF. Dank eines 2:1-Auswärtssieges und einem 3:0-Heimerfolg sicherten sich die Blues das Ticket für das Achtelfinale.

Dort traf Chelsea auf den ukrainischen Vertreter Dynamo Kiew. Doch auch der erfolgreichste Verein der konnte den Durchmarsch von Eden Hazard und Co. nicht verhindern. Einem 3:0-Sieg im Hinspiel folgte ein 5:0-Auswärtserfolg im Rückspiel.

Das Los entschied, dass Chelsea im Viertelfinale auf Slavia Prag treffen sollte - eine unangenehme Mannschaft. Im Hinspiel in tat sich Chelsea schwer, siegte dennoch knapp mit 1:0. An der Stamford Bridge machten die Blues beim 4:3-Spektakel den Einzug ins Halbfinale dann schließlich perfekt.

Eintracht Frankfurt: So lief die bisherige Europa-League-Saison

Die Eintracht aus Frankfurt begeistert in diesem Jahr ganz Fußball- . Schließlich ist die SGE das einzige deutsche Team, welches noch in einem internationalen Wettbewerb vertreten ist. In der Gruppenphase dieser Europa-League-Saison setzte sich die Eintracht sensationell als Tabellenerster vor Lazio Rom, Apollon Limassol und Olympique Marseille durch. Dabei gelang es den Adlern als erstes deutsches Team überhaupt, alle sechs Gruppenspiele zu gewinnen.

In der Zwischenrunde traf die Mannschaft von Trainer Adi Hütter auf den Champions-League-Absteiger Schachtjor Donezk. Nach einem 2:2 in der Ukraine sicherten sich die Frankfurter im Rückspiel vor heimischem Publikum durch einen 4:1-Sieg das Tickets fürs Achtelfinale.

Dort wartete die Top-Truppe von Inter Mailand. Doch auch diese Runde überstand die Eintracht. Während es im Hinspiel in der Commerzbank-Arena ein torloses Remis gab, schoss Luka Jovic die SGE mit seinem goldenen Treffer zum 1:0 im San Siro in die nächste Runde.

Im Viertelfinale zog der Bundesligist mit Benfica Lissabon ein schwieriges Los. Wie schwer die Aufgabe werden würde, unterstrich beim 4:2-Heimsieg im Hinspiel. Doch im entscheidenden Rückspiel in Frankfurt bewies die SGE ihre Qualitäten und warf die Portugiesen dank eines 2:0-Erfolgs aus dem Wettbewerb.

Chelsea vs. Eintracht Frankfurt live: Die Opta-Fakten vor der Partie