Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live im Free-TV: Ist der Bundesliga-Start kostenlos zu sehen?

Eintracht Frankfurt empfängt zum Auftakt in die Bundesliga-Saison 2022/23 den FC Bayern. Ist das Spiel heute live und kostenlos im Free-TV zu sehen?

Die Bundesliga-Spielzeit 2022/23 steht vor der Tür, den Auftakt bestreiten heute Eintracht Frankfurt und der amtierende Meister FC Bayern München. Am Freitagabend, 5. August 2022, stehen sich die beiden Teams im Deutsche Bank Park in Frankfurt gegenüber. Anstoß der Begegnung ist um 20.30 Uhr. Aber wird das Eröffnungsspiel der 60. Bundesliga-Saison heute live im Free-TV übertragen und kann somit kostenlos verfolgt werden? GOAL klärt nachfolgend auf.

Der Pflichtspiel-Auftakt in die neue Spielzeit ist beiden Mannschaften am vergangenen Wochenende geglückt. Der FC Bayern setzte sich im torreichsten Supercup der Geschichte mit 5:3 (3:0) gegen RB Leipzig durch und spielte sich vor allem im ersten Durchgang in einen Rausch. Besonders Jamal Musiala versprühte gegen die Sachsen enormen Spielwitz, Neuzugang Sadio Mane durfte zudem seinen ersten Pflichtspieltreffer im FCB-Dress bejubeln.

Für die Frankfurter Eintracht stand am Montagabend das schwierige Erstrunden-Duell im DFB-Pokal beim 1. FC Magdeburg an. Beim Zweitliga-Aufsteiger gelang die frühe Führung durch Daichi Kamada, kurz darauf scheiterte Andreas Müller mit einem Foulelfmeter an SGE-Keeper Kevin Trapp. In der Folge entwickelte die SGE Dominanz und kontrollierte das Geschehen, nach 90 Minuten stand ein verdientes 4:0 auf der Anzeigetafel.

Sowohl der FC Bayern als auch Eintracht Frankfurt starteten erfolgreich in die Saison 2022/23. Wer setzt sich zum Bundesliga-Start im direkten Duell durch? Und wo könnt Ihr das Spiel heute live und kostenlos im Free-TV verfolgen?

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live und kostenlos im Free-TV? Übersicht zum Bundesliga-Start

Begegnung: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München

Wettbewerb: Bundesliga, Saison 2022/23, 1. Spieltag

Ort und Zeit: Deutsche Bank Park, heute um 20.30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern heute live: Läuft der Bundesliga-Start kostenlos im Free-TV?

Der letzte Frankfurter Erfolg über den FCB liegt gar nicht so lange zurück, im Oktober 2021 schlugen die Hessen den FCB mit 2:1. Gelingt der SGE erneut ein Coup? Und könnt Ihr heute live im Free-TV dabei sein?

Ja, könnt Ihr! Traditionell kann der Auftakt in eine neue Bundesliga-Saison live im Free-TV verfolgt werden. Und daran hat sich auch 2022/23 nichts geändert, das Spiel könnt Ihr heute Abend also ohne Abo sehen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Wer überträgt den Bundesliga-Start heute live und kostenlos im Free-TV?

Wollt Ihr auf Eurem Fernseher schauen, schaltet einfach Sat.1 ein. Der Free-TV-Sender hält die Rechte an drei Bundesliga-Partien pro Saison.

Dazu zählt neben dem Eröffnungsspiel heute Abend auch jeweils eine Begegnung des 15. sowie des 16. Spieltags, auch die Relegationsspiele werden von Sat.1 übertragen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live: Gibt es einen kostenlosen LIVE-STREAM?

Neben der Übertragung im Free-TV könnt Ihr den Bundesliga-Auftakt auch im kostenlosen LIVE-STREAM verfolgen.

Dieser wird Euch auf ran.de zur Verfügung gestellt, die Übertragung startet wie auch im Free-TV heute Abend um 19.00 Uhr. Kommentiert wird die Partie von Wolff-Christoph Fuss.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live: Läuft die Partie heute Abend im Pay-TV bei Sky oder DAZN?

Da DAZN für die Übertragung der Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga zuständig ist, werdet Ihr Frankfurt gegen Bayern auch dort im LIVE-STREAM verfolgen können. Sky ist hingegen nicht in die Übertragung eingebunden.

Im Pay-TV läuft das Spiel beim linearen Sender DAZN 1. Die linearen Sender können bei bereits bestehenden Pay-TV-Verträgen bei der Telekom, bei Vodafone oder auch bei Sky gegen Aufpreis hinzugebucht werden.

Um auf die LIVE-STREAMS von DAZN zugreifen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst. Das flexible Monatsabo erhaltet Ihr für 29,99 Euro, das Jahresabo mit einer Mindestlaufzeit von zwölf Monaten für umgerechnet 24,99 Euro monatlich.

Zudem bieten Sky und DAZN neuerdings ein Kombi-Paket an. Wer bereits einen Sky-Vertrag hat, kann sich für 19,99 Euro monatlich das komplette DAZN-Angebot für ein Jahr hinzubuchen und via Sky Q genießen, der DFB-Pokal ist in diesem Paket aber beispielsweise nicht enthalten. Neukunden können zudem für 38,99 Euro das Bundesliga-Paket von Sky inklusive DAZN-Zugang erwerben. Das Angebot gilt noch bis zum 30. September 2022.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - Überblick zur Übertragung

Wollt Ihr nahezu in Echtzeit auf dem Laufenden bleiben, legen wir Euch unseren LIVE-TICKER von GOAL ans Herz. Dort werdet Ihr über die wichtigsten Spielszenen informiert.