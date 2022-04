Viertelfinale in der Europa League, Eintracht Frankfurt erwartet eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre: In Frankfurt empfängt die SGE den FC Barcelona, Anstoß im Deutsche Bank Park ist um 21.00 Uhr.

Der FC Barcelona spielt in dieser Saison ganz schön mit den Gefühlen seiner Anhänger:innen. Der Abgang von Lionel Messi, ein so schlechter Saisonstart wie lange nicht mehr, ein Trainerwechsel von Koeman zu Xavi und letztendlich ein gutes Ergebnis nach dem anderen - langweilig wird es in Katalonien nicht.

Rechtzeitig für die Eintracht hat sich der spanische FCB warmgeschossen: 13 Spiele ungeschlagen, davon zehn gewonnen, unter anderem ein 4:0 gegen den Erzrivalen Real Madrid - die Eintracht sollte gewarnt sein! Auch in der Europa League konnte man mit Galatasaray Istanbul und der SSC Neapel renommierte Vereine eliminieren.

Es ist ein besonderes Spiel für die Eintracht aus Frankfurt, aus vielerlei Hinsicht. GOAL erklärt, wie das Spiel heute im Free-TV bei RTL zu sehen sein wird.

Fußball heute LIVE: So läuft Eintracht Frankfurt vs. Barcelona in der Europa League ab

Begegnung Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona Wettbewerb Europa League | Viertelfinale Datum Donnerstag | 7. April 2022 (heute) Anpfiff 21 Uhr Ortszeit Ort Deutsche Bank Park | Frankfurt | Deutschland Bilanz (0 Spiele) - Schiedsrichter Srdjan Jovanovic | Serbien

Getty Images

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona heute live: Die Übertragung im Free-TV bei RTL

Uns erwartet heute ein hochklassiges Spiel: Der FC Barcelona ist hervorragend in Form, und auch die Eintracht ist seit sieben Spielen ungeschlagen. Allerdings: Zuletzt gab es drei Unentschieden in Folge, zuletzt gegen den Tabellenletzten Greuther Fürth.

Kurios: Zuletzt gab es bei der Eintracht nur Miniserien. Erst drei Niederlagen, dann drei Siege und nun drei Unentschieden - hoffen wir für die Adler vom Main, dass dieses Spiel nicht von vorne losgeht. So oder so werden viele Fans, nicht nur aus Hessen, das Spiel heute sehen wollen - aber wie?

Fußball heute LIVE im Free-TV: Die Übertragung von SGE vs. FCB durch RTL

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich bereits auf die Übertragung im Fernsehen freuen: Das Spiel wird heute im Free-TV gezeigt! Der Fernsehsender RTL überträgt heute Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona und zeigt die Partie kostenlos im TV.

Schon über die gesamte Saison hinweg überträgt RTL die Europa League, allerdings war es oft undurchschaubar, welches Spiel bei RTL im TV läuft, welches im Stream und welche Begegnungen wiederum gar nicht zu sehen sind.

Eintracht Frankfurt empfängt den FC Barcelona: Die UEFA Europa League im kostenlosen Fernsehen

Doch die Probleme gehören der Vergangenheit an - zumindest, wenn man Eintracht-Fan ist: Das Topspiel gegen den Zweiten der LaLiga wird durch den Privatfernsehsender mit Sitz in Köln übertragen. Ihr wisst nicht, wie man RTL empfangen kann? Dann solltet ihr euch hier Tipps einholen.

Die Übertragung im TV beginnt heute bereits um 20.15 Uhr, ihr habt also 45 Minuten Vorberichterstattung (inklusive Werbung). Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund, Laura Papendieck kümmert sich um die Interviews an der Seitenlinie. Ebenfalls dabei: Experte Karl-Heinz "Kalle" Riedle.

Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona: So überträgt RTL die Europa League

imago images

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM: Gibt es heute eine kostenlose Übertragung?

Das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona läuft also im TV, das haben wir bereits geklärt. Wie sieht es aber im Internet aus? Viele Fans sind schließlich von einem Stream abhängig, da sie keinen linearen TV-Zugang haben.

Good News: Auch im Internet ist die Übertragung möglich: Die Streamingplattform RTL+, früher bekannt als TVNOW, zeigt alle Spiele in der Europa League und der Conference League heute live. Auch das Leipzig-Spiel (ab 17.15 Uhr) und die Konferenz (ab 17.15 Uhr) ist hier im Stream zu sehen.

RTL+ im Premium Abonnement: Eintracht Frankfurt - FC Barcelona heute im LIVE-STREAM sehen

Der Nachteil an RTL+: Für die Europa League und die UEFA Conference League muss man ein Abonnement zu RTL+ abschließen, und zwar das Premium-Abonnement. Dieses ist nicht kostenlos, 3,99 Euro kostet das einfache Premium-Abo im Monat.

Immerhin: Ihr könnt das Abo monatlich kündigen, was bei vielen Abonnements von Anbietern nicht möglich ist. RTL+ Premium ist dabei nur die erste Stufe, mit RTL+ Premium Duo habt ihr noch weitere Vorteile, wie hier zu erkennen ist.

Eintracht Frankfurt gegen Barcelona im LIVE-STREAM sehen: So teuer sind RTL und RTL+

RTL+ Premium: 3,99 Euro pro Monat | Ein Gerät | Ein Werbespot pro Stream

RTL+ Premium Duo: 7,99 Euro pro Monat | Zwei Geräte | Keine Werbung

Sky, Sport1, RTL, DAZN und die kostenlosen Apps: Die wichtigen Links zur Übertragung von Fußball in Deutschland

Die Aufstellungen von Eintracht Frankfurt und dem FC Barcelona: So gehen die Teams der Europa League ins Spiel

Wen schicken Xavi und Oliver Glasner aufs Feld? Etwa eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Teams ihre Aufstellungen, GOAL träft diese hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt vorbereitet zu sein!

Eintracht Frankfurt vs. FC Barcelona: Die Übertragung der Europa League im Free-TV

