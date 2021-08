Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg: Das Bundesliga-Duell live im TV und LIVE-STREAM

Am zweiten Spieltag der Bundesliga bekommt es Frankfurt mit dem FC Augsburg zu tun. Bei Goal erfahrt Ihr, wie und wo Ihr das Duell verfolgen könnt.

Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg sind am ersten Spieltag der Bundesliga jeweils ordentlich unter die Räder gekommen. Frankfurt holte sich ein 2:5 bei Borussia Dortmund ab, der FCA unterlag daheim mit 0:4 gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Nun sind beide Mannschaften auf Wiedergutmachung aus. Am Samstag, den 21. August treffen beide Teams um 15.30 Uhr im Frankfurter Deutsche Bank Park aufeinander.

Allerdings darf man bei Frankfurt auch nicht vergessen, dass seit dieser Saison mit Oliver Glasner ein neuer Trainer an der Seitenlinie steht. Eventuell greifen manche Automatismen noch nicht so, wie sie sollen. Zudem wurde in Andre Silva der treffsicherste Spieler verkauft (an RB Leipzig). Dennoch dürfte die SGE gegen Augsburg auf dem Papier der Favorit sein. Beide Mannschaften wollen am Samstag den ersten Dreier der Saison einfahren.

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 2. Spieltag Begegnung Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg Anpfiff 21. August - 15.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV- wer überträgt die Bundesliga?

Alle Spiele des Bundesliga-Samstags werden beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt. Dazu gehört auch das Duell zwischen Frankfurt und Augsburg. Um 14 Uhr startet bereits der Countdown zu den Spielen, moderiert von Britta Hofmann und unterstützt von Experte Dietmar Hamann. Das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt.

Die Übertragung der Partie selbst beginnt dann um 15.25 Uhr. Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Klaus Veltman. Neben der Übertragung im TV könnt Ihr die Partie auch live bei Sky Ticket verfolgen.

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg: Das Bundesliga-Duell im LIVE-STREAM bei Sky

Wie erwähnt stellt Sky neben der TV-Übertragung auch zahlreiche Möglichkeiten bereit, das Duell im LIVE-STREAM verfolgen zu können. Neben Sky Ticket gehören auch SkyQ und Sky Go zum Streamingangebot des Pay-TV-Senders. Die bequemste Variante ist allerdings die von Sky Ticket.

Denn dafür braucht Ihr kein Drittgerät, sondern könnt nach Abschluss des Abonnement direkt mit dem Streaming der Partie loslegen. Dafür benötigt Ihr lediglich ein internetfähiges Gerät wie Euer Handy oder Euren Laptop. Dieser Link führt Euch zum Angebot von Sky Ticket .

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live im TV und LIVE-STREAM: Die letzten Aufeinandertreffen

Datum Begegnung Ergebnis 14.04.2019 Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg 1:3 14.09.2019 FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt 2:1 07.02.2020 Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg 5:0 19.12.2020 FC Augsburg vs. Eintracht Frankfurt 0:2 20.04.2021 Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg 2:0

Die Übertragung der Bundesliga-Highlights am Samstag auf DAZN

Anders als Sky hat sich DAZN zwar keine Übertragungsrechte an den Nachmittagsspielen der Bundesliga sichern können. Allerdings stellt Euch die Streamingplattform die Highlights dieser Partien jeden Samstag ab 17.30 Uhr in einer Highlight-Show zur Verfügung. Dort könnt Ihr auch die Höhepunkte der Begegnung zwischen der SGE und dem FCA zusammengefasst verfolgen.

Allerdings bietet DAZN deutlich mehr als nur das. Zum einen sind auch Ligen wie die Ligue 1, LaLiga oder Serie A in ihrer Gänze dort im Programm. Außerdem gibt es auch viele andere Sportarten, die auf DAZN vertreten sind. Dazu gehören beispielsweise American Football oder auch Basketball.

Dieses vielfältige Angebot ist allerdings kostenpflichtig. Ihr habt dabei die Wahl zwischen zwei Abonnement-Modellen. Ein monatliches Abo liegt aktuell bei 14,99 Euro, das Jahresabo würde einmalig 149,99 Euro kosten. Bricht man diesen Betrag wieder auf den Monat runter, sind das ungefähr 12,50 Euro monatlich. Das Angebot von DAZN könnt Ihr mit einem kostenlosen Probemonat testen. Den Link dazu gibt es hier.

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg live - TV-Übertragung und LIVE-STREAM in der Übersicht

Free-TV - Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sky Go, SkyQ, Sky Ticket

Eintracht Frankfurt vs. FC Augsburg heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Mögliche Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Hasebe, Kostic - Barkok, Kamada - Borré

Mögliche Aufstellung FC Augsburg:

Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago - Maier, Dorsch - Hahn, Jensen, Vargas - Niederlechner