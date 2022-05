Am Mittwoch um 21 Uhr geht im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan von Sevilla das Finale in der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers über die Bühne. Damit messen sich der Elfte der Bundesliga und der Vizemeister der schottischen Premiership. Für beide Kontrahenten handelt es sich um das zweite Europapokal-Finale.

Eintracht Frankfurt triumphierte im UEFA Pokal 1979/80 dank der Auswärtstorregel gegen Borussia Mönchengladbach. In der Europa League 2018/19 mussten sich die Adler im Halbfinale Chelsea im Elfmeterschießen geschlagen geben. Drei Jahre später gelang mit Oliver Glasner an der Seitenlinie nach Erfolgen gegen den FC Barcelona sowie gegen West Ham United der Finaleinzug.

💬 „Der Pokal wäre natürlich irrsinnig wichtig für den Verein und die Fans (...) das Finale ist etwas Außergewöhnliches!"



💬 „Der Pokal wäre natürlich irrsinnig wichtig für den Verein und die Fans (...) das Finale ist etwas Außergewöhnliches!"

Hinti spricht über die Besonderheit der @EuropaLeague, das bevorstehende Endspiel und gibt ein Update zu seiner Verletzung!

Die Glasgow Rangers unterlagen im UEFA Pokal 2007/08 Zenit St. Petersburg. Einige Jahre danach folgten die Insolvenz und die damit verbundene Rückstufung in den Amateurfußball. In der Saison 2016/17 bejubelten die Teddy Bears die Rückkehr in die Premiership und nun steht die Elf von Giovanni van Bronckhorst im Finale. Auf dem Weg dorthin bezwang sie unter anderem den BVB und RB Leipzig. Trotzdem stellen sich nicht ausschließlich die Anhänger der Adler die berechtigte Frage: Ist Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert?

Eintracht Frankfurt kämpft am Mittwoch um 21 Uhr im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers um den ersten internationalen Titel seit 42 Jahren. GOAL erklärt Euch, ob die Adler bei einem Triumph in Sevilla für die Champions League qualifiziert wären.

Ist Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert? – Die Eckdaten zum Finale auf einem Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Glasgow Rangers Datum: Mittwoch, 18. Mai 2022 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Estadio Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla)

Ist Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert? – Das besagt grundsätzlich das Regelwerk

Eintracht Frankfurt versäumte es aufgrund seines elften Platzes in der Bundesliga 2021/22, sich über die Meisterschaft für die kommende Europapokal-Saison zu qualifizieren. Trotzdem lebt für die Elf von Oliver Glasner die Chance, auch in der kommenden Spielzeit international aufzutreten. Denn: Der Sieger der Europa League tritt automatisch in der kommenden Champions-League-Saison an. Doch ab wann würden die Adler in der Königsklasse mitspielen?

Ist Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert? – Deshalb könnten die Adler die Gruppenphase bestreiten

Natürlich muss sich Eintracht Frankfurt zunächst im Europa-League-Finale gegen die Glasgow Rangers durchsetzen. Doch bei einem Triumph in Sevilla würde sich das Team für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren. Genau genommen besagt das Regelwerk, dass der Europa-League-Sieger grundsätzlich das Tickets für die Playoffs löst. Wenn allerdings der Gewinner der Champions League über seine nationale Liga das Ticket dafür löst, darf der Sieger im zweitwichtigsten Bewerb automatisch in die Gruppenphase einziehen. Da die Champions-League-Finalteilnehmer Real Madrid und FC Liverpool dieses Ziel erreicht haben, muss der Europa-League-Sieger nicht an den Playoffs teilnehmen.

Ist Eintracht Frankfurt als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert? – Was bedeutet das für die Bundesliga?

Da Eintracht Frankfurt die europäische Qualifikation über die Bundesliga verpasste, könnten die Adler für einen fünften deutschen Startplatz in der Champions League sorgen. Das Ticket für die Gruppenphase würde hinzukommen und bei den Top vier – Bayern München, BVB, Leverkusen, RB Leipzig – bliebe alles gleich.

Dahinter bestreitet Union Berlin mit Sicherheit die Europa-League-Gruppenphase. Freiburg müsste hingegen aus heutiger Sicht an den Playoffs der Europa Conference League teilnehmen. Allerdings messen sich die Breisgauer am 21. Mai im DFB-Pokal-Finale gegen Leipzig und der Pokalsieger zieht ebenfalls in die Europa-League-Gruppenphase ein. Infolgedessen könnte der siebtplatzierte 1. FC Köln doch noch sein Europapokal-Comeback feiern. Hierbei müssten Domstädter jedoch folgerichtig zunächst in den Playoffs der Europa Conference League antreten.