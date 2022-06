Eintracht Frankfurt darf Europa-League-Trophäe nicht vorzeigen

Vor ein paar Wochen gewann Eintracht Frankfurt sensationell die Europa League. Nun gibt es bei der SGE Ärger, Schuld ist die UEFA.

Aufgrund eines Verbots der UEFA war es Eintracht Frankfurt nicht möglich, die Europa-League-Trophäe am Rande eines Musik-Events im eigenen Stadion den Fans zu präsentieren.

Der Europa-League-Sieger wollte seinen Pokal beim "World Club Dome", einer riesigen Musik-Party für Fans von Techno, EDM und Rap, für die knapp 200.000 Besucher rund um den Deutsche Bank Park für Fotos zur Verfügung stellen. Doch daraus wurde nichts.

UEFA untersagt Präsentation der EL-Trophäe

Die UEFA hat die Präsentation der Trophäe offenbar untersagt. Die Begründung soll gewesen sein, dass das Musik-Festival kein fußballaffines Umfeld sei. Zudem hatte das Event einen anderen Bier-Sponsor als die Europa League.

Eintracht-Präsident Peter Fischer wird in Bild zitiert: "Unfassbar! Das sind hier in Frankfurt unsere Zuschauer, und dann dürfen wir in unserem eigenen Stadion nicht den Pokal präsentieren."

Dem Blatt gegenüber wollte sich die UEFA zur Sache aber offenbar nicht äußern.