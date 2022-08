Eintracht Frankfurt: Daichi Kamada offenbar vor Wechsel zu Benfica

Nach Filip Kostic wird die Eintracht mit Daichi Kamada der nächste Europa-League-Held verlassen. Den Japaner zieht es zu Benfica.

Eintracht Frankfurts Europa-League-Held Daichi Kamada steht wohl unmittelbar vor einem Wechsel nach Lissabon zu Benfica. Dies berichtet die portugiesische Tageszeitung Record.

Der Transfer sei gemäß des Berichtes "sehr nahe", über potenzielle Ablösemodalitäten für den 26-jährigen Japaner machte das Blatt jedoch keine Angaben.

Kamada ein Erfolgsgarant für die SGE

Der Betrag für Kamada dürfte bei einer restlichen Vertragslaufzeit bei der Eintracht von lediglich einem Jahr allerdings einigermaßen überschaubar sein.

Kamada hatte mit fünf Toren in 13 Spielen großen Anteil am Europa-League-Triumph der Eintracht im vergangenen Jahr, auch in der Bundesliga erzielte er in dieser Saison zwei der drei SGE-Tore.