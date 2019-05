Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - Alle Informationen zur Europa League

Eintracht Frankfurt trifft in der Europa League auf Chelsea. Goal zeigt, wie Ihr die Partie im TV, im LIVE-STREAM oder im LIVE-TICKER verfolgen könnt.

Es geht in die heiße Phase der Europa League . Im Hinspiel des Halbfinals trifft die SG Eintracht Frankfurt auf den FC Chelsea . Angepfiffen wird die Partie in der Commerzbank-Arena am Donnerstagabend um 21 Uhr.

steht vor dem größten Triumph seit 39 Jahren. Vor fast vier Jahrzehnten sind die Hessen letztmals in ein Halbfinale eines europäischen Wettbewerbs eingezogen. Nun wartet mit dem allerdings eine Mammutaufgabe. Dass die Eintracht jedoch gegen namhafte Gegner mithalten und diese aus dem Wettbewerb werfen kann, hat sie bislang eindrucksvoll bewiesen. Nachdem die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in der K.o.-Phase bereits Schachtjor Donezk , Inter Mailand und Benfica aus dem Wettbewerb warf, sollen nun die Blues dran glauben.

Doch auch der FC Chelsea spielt bislang eine starke Europa-League-Serie. Während die Mannen von der Stamford Bridge in der Premier League auf Rang vier rangieren, überstanden die Londoner die Gruppenphase der ohne Probleme. Auch die Aufgaben in der Zwischenrunde gegen Malmö FF , im Achtelfinale gegen Dynamo Kiew sowie im Viertelfinale gegen Slavia Prag stellten Chelsea nicht vor allzu große Probleme.

Nun wartet Eintracht Frankfurt auf den FC Chelsea - ein absolutes Highlight für jeden Fußballfan empfängt. Goal verrät Euch, wie Ihr die Partie im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch alle wichtigen Infos zum Halbfinale sowie zum LIVE-TICKER.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Das Halbfinale der Europa League im Detail

Duell Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea Datum Donnerstag, 02. Mai 2019 || 21 Uhr Ort Commerzbank-Arena , Frankfurt am Main Zuschauer 48.000 Zuschauer

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute im LIVE-STREAM verfolgen

Das TV-Programm bei RTL ist allerdings nicht die einzige Möglichkeit, um Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea spielen zu sehen. Das Halbfinalhinspiel aus der Commerzbank-Arena wird zudem im LIVE-STREAM übertragen. Euer erster Ansprechpartner in puncto LIVE-STREAM zu Frankfurt vs. Chelsea ist bekanntlich DAZN . Der Streamingdienst ist seit dieser Saison Heimat der Champions League und der Europa League . So überträgt DAZN auch die Partie zwischen der SGE und den Blues.

Wie gewohnt geht DAZN 15 Minuten vor dem Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, auf Sendung. Moderator Tobi Wahnschaffe begrüßt Euch zusammen mit den etablierten DAZN-Experten Jonas Hummels und Ralph Gunesch aus der Commerzbank-Arena. Kommentiert wird das Halbfinale zwischen der Eintracht und Chelsea von Lukas Schönmüller .

Zudem könnte Ihr bei DAZN auch das zweite Halbfinale zwischen dem FC Arsenal und dem FC Valencia verfolgen. Auch für das Parallelspiel bietet DAZN einen LIVE-STREAM an. Welche Partien sonst noch bei DAZN laufen, erfahrt Ihr in unserem Übersichtsartikel .

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea live bei DAZN verfolgen - Was muss ich tun?

Es ist ganz einfach. Um Zugriff auf die LIVE-STREAMS bei DAZN zu bekommen, benötigt Ihr lediglich ein Abonnement. Dieses gibt es bei DAZN schon für 9,99 Euro im Monat. Das Abo ist außerdem jederzeit monatlich kündbar. Ihr habt noch kein DAZN-Abo? Kein Problem. Dann sichert Euch doch einfach einen kostenlosen Probemonat und genießt Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea sowie die komplette DAZN-Programmvielfalt vier Wochen lang gratis.

Programmvielfalt? Auf jeden Fall, DAZN hat in der entscheidenden Saisonphase alle Highlights im Programm. Neben europäischen Spitzenfußball der und Europa League bringt Euch DAZN auch Live-Fußball aus der Premier League , LaLiga , Serie A oder Ligue 1 nach Hause. Damit nicht genug: Auch die NBA, NFL, NHL sowie verschiedene Box- und Darts-Events hat der Streamingdienst aus Ismaning bei München für Euch im Programm.

Auf welchem Gerät Ihr das Programm bei DAZN genießt, bleibt Euch überlassen. Die DAZN-App gibt es für die meisten Smart-TVs als auch für nahezu alle mobilen Geräte wie Handys, Tablets oder Laptops. Holt Euch einfach im App-Store Eurer Wahl DAZN und verpasst keine Entscheidung:

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea im LIVE-STREAM bei RTL verfolgen - geht das?

Ja, das geht. Neben DAZN bietet auch RTL einen LIVE-STREAM zu Eintracht Frankfurt vs. Chelsea an. Die Online-Plattform des Privatsenders nennt sich TV Now . Dort liefert Euch RTL einen LIVE-STREAM zum Europa-League-Halbfinale, mit welchem Ihr ebenfalls keine Sekunde aus der Commerzbank-Arena verpasst.

Das LIVE-STREAM-Angebot von TV Now ist jedoch nicht kostenlos. Um die Dienste nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei TV Now. Dieses bekommt Ihr für 4,99 Euro. Der erste Monat ist dabei kostenlos. Für weitere Informationen schaut Ihr am besten auf der Website des Streamingdienstes vorbei.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute live im TV sehen - geht das?

Die gute Nachricht für alle Eintracht-Fans und alle Fußballfans, die der SGE die Daumen drücken: Das Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea läuft im Free-TV. Sender RTL zeigt die Partie live und in voller Länge im Hauptprogramm. Bereits ab 20.15 Uhr geht RTL mit der Vorberichterstattung, die Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller übernehmen werden, auf Sendung. Pünktlich zum Anpfiff, der um 21 Uhr erfolgen wird, übernimmt Kommentator Marco Hagemann zusammen mit Experte Steffen Freund das Mikrofon.

RTL hat sich als Sublizenzinhaber die Übertragungsrechte an 15 Partien der Europa League gesichert. So auch das Halbfinale zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea. Während die Gruppenphase und die Zwischenrunde noch bei RTL Nitro liefen, ist die Europa League mittlerweile ins Hauptprogramm von RTL gewechselt.

Bezahlsender Sky, der noch in der vergangenen Saison die Europa League übertragen hat, besitzt seit dieser Spielzeit keine Rechte mehr an diesem Wettbewerb. Auch die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, haben keine Übertragungsrechte an der Europa League. Dementsprechend läuft Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea ausschließlich bei RTL im Free-TV.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Chance, die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem, denn mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Frankfurt vs. Chelsea verpasst Ihr kein Highlight der Partie.

Wie gewohnt tickern wir für Euch bereits 30 Minuten vor dem Anpfiff die wichtigsten Informationen und Statistiken rund um die Partie. Ab Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird, sind wir live für Euch dabei und versorgen Euch mit den wichtigsten Spielszenen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr immer up to date.

Und die beste Nachricht: Für den LIVE-TICKER von Goal müsst Ihr nichts bezahlen. Dieser ist selbstverständlich kostenlos.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: So seht Ihr die Highlights

Falls Ihr die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Chelsea verpasst habt, legen wir Euch die Highlights des Spiels ans Herz. Auch hier ist DAZN Eure erste Anlaufstelle.

Dort werden bereits kurz nach Abpfiff die besten Szenen des Halbfinalhinspiels in einem Highlight-Clip zusammengestellt. Hier geht's direkt zu DAZN und einem Gratismonat , mit dem Ihr das Spiel, die Highlights oder auch das Re-Live kostenfrei ansehen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Die Aufstellungen

Wen schickt Eintracht-Trainer Adi Hütter ins Rennen? Wer steht für den FC Chelsea in der Startformation? Wenn die Aufstellungen beider Mannschaften knapp eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht werden, erfahrt Ihr diese hier. Mehr Informationen zu den Aufstellungen gibt es hier .

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea: Welcher Gegner wartet im Europa-League-Finale?

Wer zieht ins Finale ein - Eintracht Frankfurt oder der FC Chelsea? Doch wer wartet auf den Sieger dieses Halbfinals im Endspiel um den Titel in der Europa League?

Im zweiten Halbfinale trifft der FC Arsenal auf den FC Valencia . Während die Mannschaften sich im Hinspiel im Londoner Emirates Stadium begegnen, steigt das entscheidende Rückspiel im Estadio Mestalla in Valencia. Wenn Ihr diese Partie verfolgen wollt, seid Ihr bei DAZN genau richtig. Der Streamingdienst zeigt das Aufeinandertreffen zwischen Arsenal und Valencia ebenfalls im LIVE-STREAM.

Die beiden Sieger der jeweiligen Halbfinals ziehen ins Endspiel der Europa League ein. Das Finale steigt in diesem Jahr am 29.05. im Olympiastadion Baku, Aserbaidchan. Anstoß ist um 21 Uhr.