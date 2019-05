Stimmen nach Eintracht Frankfurt gegen Chelsea: "Alles gesehen, was ein Fußballspiel ausmacht"

Eintracht Frankfurt und der FC Chelsea trennen sich im Halbfinalhinspiel der Europa League mit 1:1. Wir haben die Stimmen nach der Partie für Euch.

Eintracht Frankfurt erkämpft sich gegen den FC Chelsea im Halbfinalhinspiel der Europa League ein 1:1-Unentschieden . Im Lager der SGE war man nach der Partie gegen eine "absolute Topmannschaft" hochzufrieden und gab sich gleichzeitig optimistisch, was das Rückspiel in London anbelangt. Hier kommen die Stimmen:

Erlebe die UEFA Europa League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Frankfurt-Trainer Adi Hütter bei RTL : Das ist ein absoluter Achtungserfolg gegen eine absolute Topmannschaft wie Chelsea. Was die Fans hier abgeliefert haben, ist ansteckend. Wir sind dann auch verdient in Führung gegangen. Das Gegentor vor der Pause war ärgerlich, aber hat sich abgezeichnet. Nach der Pause mussten wir sehr viel laufen, aber was wir hinten raus noch geschafft haben, ist beeindruckend. Chelsea hat die Trümpfe nun in der Hand, aber wir werden versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Wir haben nichts zu verlieren.

Sebastian Rode : Es war ein sehr intensives Spiel und wir sind viel hinterhergelaufen. Wir haben gegen einen hervorragenden Gegner gespielt, der den Ball hervorragend hat laufen lassen. Wir haben es nicht geschafft, den Ball mal länger zu halten. Das Gegentor vor der Pause war ärgerlich, aber nächste Woche ist noch alles drin.

Kevin Trapp : Wir können heute stolz auf uns sein, ein 1:1 gegen Chelsea zuhause ist völlig okay. Wir haben alles getan, um das bestmögliche Ergebnis zu bekommen. Wir müssen in London ein Tor schießen, aber das ist definitiv nicht unmöglich. Wir wissen, dass es ein schweres Spiel wird, aber wir müssen wie nach dem Hinspiel gegen daran glauben. Das Ergebnis ist total offen. Ich habe vorhin mit David Luiz gesprochen. Er hat zu mir gesagt: 'Ihr ackert viel, ihr rennt viel. Es ist richtig unangenehm, gegen Euch zu spielen.'

Martin Hinteregger : Chelsea war ein ganz anderes Niveau im Vergleich zu dem, was wir bislang in der erlebt haben. Aber wir haben ein Topspiel abgeliefert, haben die Zweikämpfe richtig gut angenommen. Wir müssen in London Tore schießen, aber dass wir uns Chancen erarbeiten können, haben wir heute bewiesen.

Fredi Bobic : Man will zuhause natürlich nie ein Gegentor bekommen, aber es war verdient. Chelsea hat uns schon vor Probleme gestellt, aber wir haben uns in der Schlussphase aus der Umklammerung gekämpft. Mentalität, Leidenschaft - ich habe heute alles gesehen, was ein Fußballspiel ausmacht. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Jungs in London alles raushauen werden. Und ich traue ihnen das Weiterkommen auch zu.