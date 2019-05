Eintracht Frankfurt gegen FC Chelsea heute kostenlos im LIVESTREAM - so geht's for free mit dem Gratismonat von DAZN

Wenn Eintracht Frankfurt den FC Chelsea empfängt, könnt Ihr natürlich im LIVESTREAM mit dabei sein - mit dem Probemonat von DAZN sogar kostenlos.

Bühne frei für das Halbfinale der . Mittendrin: . Die Adler vom Main empfangen am Donnerstag den englischen Top-Klub zum Tanz in der Commerzbank-Arena. Anpfiff der Begegnung ist am Donnerstag um 21 Uhr.

Europa lernt die Eintracht fürchten: Frankfurt kann nach einer schon jetzt herausragenden Saison zum ersten Mal seit 1980 ein internationales Finale erreichen und trifft im Halbfinal-Hinspiel auf die Blues, das im bisherigen Wettbewerb elf von zwölf Spielen meist deutlich gewann.

Wenn Ihr Euch fragt, ob und wie man heute Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea kostenlos im LIVESTREAM sehen kann, seid Ihr hier richtig. Goal hat für alle Fans der SGE und der Blues die passende Antwort parat: In diesem Artikel gibt es alle Infos zur Übertragung des Halbfinals der Europa League im LIVESTREAM bei DAZN.

Eintracht Frankfurt vs. FC Chelsea kostenlos im LIVESTREAM bei DAZN sehen: Der Gratismonat macht's möglich

Der Ismaninger Streamingdienst DAZN zeigt das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Chelsea am Donnerstagabend in seinem LIVESTREAM. Es gibt nur eine einzige Voraussetzung, um dort kostenlos mit dabei sein zu können: Ihr müsst neues Mitglied bei DAZN werden.

Denn: Seid Ihr noch kein Kunde gewesen und meldet Euch nun neu beim Streamingsender aus dem Münchner Norden an, dann habt Ihr die Chance, das vielfältige LIVE-STREAM-Programm von DAZN kostenlos zu testen.

Alle LIVESTREAMS von DAZN sind für Neukunden die ersten 30 Tage kostenlos

Dabei zahlt Ihr für die ersten 30 Tage des Abos keinen Cent, weil DAZN Euch diesen Monat gratis dabei sein lässt. Erst nach Ablauf des Testmonats fallen Kosten an - und zwar genau 9,99 Euro. Die Bezahlung für DAZN ist kinderleicht und kann mittlerweile auf viele unterschiedliche Arten und Weisen erledigt werden. Hier findet Ihr alle Informationen zur DAZN-Bezahlung auf einen Blick.

Ihr könnt Euch also 30 Tage lang alle Sportevents auf DAZN - darunter das andere Halbfinale der Europa League sowie die Halbfinale-Rückspiele der in der kommenden Woche - umsonst anschauen. Euch gefallen die LIVESTREAMS von DAZN einfach nicht? Ist das der Fall, dann könnt Ihr vor Ablauf des Probemonats wieder kündigen, ohne großen Aufwand und ohne Kosten.

Eintracht Frankfurt vs. Chelsea im LIVESTREAM mit der kostenlosen App von DAZN auf Smartphone und Tablet sehen

Nun wisst Ihr es also: Eintracht Frankfurt gegen den FC Chelsea läuft am Donnerstag im LIVESTREAM bei DAZN. Jetzt habt Ihr die freie Auswahl, wie genau Ihr das Top-Spiel anschaut.

Wichtigster Fakt: Internetfähig muss das Gerät sein, das man verwendet. Dies ist die einzige Voraussetzung, um den LIVESTREAM zum Laufen zu bekommen.

Frankfurt gegen Chelsea live sehen: Download der kostenlosen DAZN-App im entsprechenden Store

Sei es ein Laptop, ein SmartTV, ein Amazon Fire Stick , eine Spielekonsole wie die Playstation 4 , ein Smartphone, ein Tablet mit Android ( Google Play Store ), ein PC sowie ein Gerät von Apple ( App-Store ) - App herunterladen, anmelden, los geht's!

Was braucht man also noch? Der Streamingdienst DAZN stellt für alle internetfähigen Empfangsgeräte eine kostenfreie App bereit. Mit einem Klick auf einen der entsprechenden Links kommt Ihr direkt zum App-Store, bzw. dem Ansprechpartner für Euer jeweiliges System.