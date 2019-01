Offiziell: Eintracht Frankfurts Carlos Salcedo kehrt nach Mexiko zurück

Mit der Eintracht gewann Salcedo in der vergangenen Saison den DFB-Pokal. Nun geht es für den Innenverteidiger zurück in die Heimat.

Die Rückkehr des mexikanischen Nationalspielers Carlos Salcedo vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt in seine Heimat ist perfekt. Die UANL Tigres, Jugendverein des 25 Jahre alten Abwehrspielers, gaben die Verpflichtung am Montag in den sozialen Netzwerken bekannt. Ausschlaggebend für den Wechsel sollen familiäre Gründe sein.

Die Eintracht hatte den Innenverteidiger erst im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro fest verpflichtet. Zuvor war er für ein Jahr vom mexikanischen Rekordmeister Deportivo Guadalajara ausgeliehen.

El nuevo refuerzo de @TigresOficial, @Csalcedojr, llegó a la ciudad y de inmediato portó la bufanda del equipo que representará. pic.twitter.com/PNt6U7fuPk — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 21. Januar 2019

Carlos Salcedo gewann mit Frankfurt den DFB-Pokal

In dieser Saison war Salcedo aufgrund von Verletzungsproblemen (Syndesmose) lediglich auf acht Pflichtspieleinsätze gekommen.

Beim Erfolg im DFB-Pokalfinale gegen Bayern München in der vergangenen Saison stand Salcedo über 120 Minuten auf dem Platz.