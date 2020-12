Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - die Bundesliga heute live sehen

Eintracht Frankfurt trifft in der Bundesliga auf Borussia Mönchengladbach. Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Englische Woche in der : empfängt am 12. Spieltag . Anstoß ist um 18.30 Uhr im Deutsche-Bank-Park.

Bereits seit acht Spieltagen wartet die Frankfurter Eintracht auf den nächsten Sieg. Nach der 1:2-Niederlage beim VfL Wolfsburg am vergangenen Freitag stehen die Adler derzeit mit 13 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Gladbach liegt derweil nur einen Platz vor der SGE. Die Stimmung ist dabei jedoch deutlich besser. So läuft es zwar in der Bundesliga nicht nach Plan, in der Champions League schaffte man hingegen trotz Hammergruppe den Einzug ins Achtelfinale.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Goal verrät Euch, wo Ihr die Bundesliga heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams, sobald diese bekannt sind.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Partie: Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach

Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb : Bundesliga (12. Spieltag)

: Bundesliga (12. Spieltag) Datum : Dienstag, 15. Dezember 2020

: Dienstag, 15. Dezember 2020 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort: Deutsche-Bank-Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga heute live im TV sehen

Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach eröffnen am Dienstagabend die Englische Woche in der Bundesliga. Wenn Ihr die Partie live im TV verfolgen wollt, dann müsst Ihr Sky Sport Bundesliga 1 (HD) einschalten.

Bereits um 17.30 Uhr starten dort die Vorberichte zum frühen Einzelspiel. Kurz vor Anpfiff meldet sich Michael Born aus Frankfurt zu Wort und wird als Kommentator die Partie begleiten.

Wenn Ihr das Spiel live auf Sky verfolgen wollt, benötigt Ihr jedoch zunächst ein Abo beim Pay-TV-Sender. Alle Infos zu den verschiedenen Paketen entnehmt ihr der offiziellen Sky-Homepage.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im LIVE-STREAM

Auch bei der Übertragung via LIVE-STREAM ist Sky Eure einzige Option. Wenn Ihr Frankfurt gegen Gladbach live auf Eurem Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgen wollt, bietet Euch der Bezahlsender aus Unterföhring zwei Alternativen.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wenn Ihr bereits über ein Sky-Abo verfügt, habt Ihr automatisch Zugang zu Sky Go. Dort läuft Frankfurt gegen Gladbach analog zur TV-Übertragung im LIVE-STREAM. Die nötigen Zugangsdaten erhaltet Ihr bereits bei Vertragsabschluss.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wenn Ihr Euch hingegen nicht langfristig vertraglich binden wollt, ist Sky Ticket genau das Richtige für Euch. Der Service ist monatlich kündbar und ihr könnte aus einer Vielzahl von Paketen Euer passendes Angebot auswählen. Hier haben wir Euch Sky Ticket verlinkt.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Frankfurt: Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Durm, Sow, Rode, Kostic, Barkok, Younes - Silva.

Aufstellung Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Benes, Stindl, H. Wolf, Thuram - Plea.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnte Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach weder im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Dann lässt Euch Goal nicht im Regen stehen.

Bereits ab 20 Minuten vor Anpfiff versorgen wir Euch mit einem kostenlosen LIVE-TICKER und halten Euch mit interessanten Statistiken immer auf dem Laufenden. Hier kommt Ihr direkt zum Ticker!

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst oder wollt Euch im Nachhinein noch einmal die Höhepunkte ansehen? Dann solltet Ihr 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN vorbeischauen.

Der Streamingdienst aus Ismaning liefert Euch alle Highlights der Bundesliga. Der erste Monat des DAZN-Abos ist dabei kostenlos. Anschließend kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Opta-Fakten zum Spiel

Borussia Mönchengladbach gewann 3 der vergangenen 4 Bundesliga-Spiele gegen Eintracht Frankfurt (1 Remis); zuvor blieb die Borussia für 4 BL-Spiele gegen Frankfurt ohne Tor und ohne Sieg (2 Remis, 2 Niederlagen).

Frankfurt gewann in der Bundesliga nur gegen Bremen häufiger (36-mal) als gegen Gladbach (34-mal, wie gegen Schalke).

Die Eintracht gewann nur 1 der vergangenen 6 Heimspiele gegen die Fohlen (3 Remis, 2 Niederlagen) – darunter das 1-3 am ersten Geister-Spieltag der BL-Geschichte Mitte Mai 2020.

Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach haben in der aktuellen Bundesliga-Saison schon je 11 Punkte nach Führung verspielt, nur der noch mehr (13).

Eintracht Frankfurt ist in den letzten 8 Bundesliga-Spielen ohne Sieg (6 Unentschieden, 2 Niederlagen). Eine so lange Serie ohne Erfolg hatte die Eintracht zuletzt 2016/17 zu beklagen (damals sogar 10 sieglose Spiele).

Mit 13 Punkten nach 11 Partien spielt Frankfurt die schwächste Bundesliga-Saison seit 5 Jahren, 2015/16 gelang damals mit ebenfalls 13 Punkten nach 11 Partien erst in der Relegation der Klassenerhalt.

Eintracht Frankfurt hat in den letzten 16 Bundesliga-Spielen immer mindestens 1 Tor kassiert. Das ist die momentan zweitlängste Serie der Liga (hinter Schalke mit 23). Der SGE war solch eine Serie zuvor letztmals 2008 passiert (21 Spiele in Folge).

Borussia Mönchengladbach spielte in der Bundesliga zuletzt 2-mal Unentschieden und verlor in der 2-mal. 4 Pflichtspiele ohne Sieg in Serie gab es für die Fohlen zuletzt im Februar/März 2019 (3 Niederlagen, 1 Remis in der Bundesliga).

Borussia Mönchengladbach wahrte in keinem der letzten 8 Bundesliga-Spiele in der Ferne eine Weiße Weste, das war der Borussia zuvor letztmals in der Saison 2015/16 passiert (damals sogar in 16 Gastspielen in Serie).

Breel Embolo traf in den letzten beiden Bundesliga-Spielen. Tore an 2 Bundesliga-Spieltagen in Serie gelangen dem Mönchengladbach-Stürmer zuvor nur im August 2019, nun könnte er erstmals in 3 BL-Spielen in Folge treffen.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach: Die Bilanz

Eintracht Frankfurt bisher 99 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Borussia Mönchengladbach 37 Siege 36 26 Remis 26 151 Tore 153 191,7 Mio. Euro Marktwert 340,88 Mio. Euro Filip Kostic (32 Mio. Euro) wertvollster Spieler Marcus Thuram (40 Mio. Euro)

