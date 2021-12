Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Highlights - die Bundesliga live sehen

Interessantes Duell zum Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltags: Eintracht Frankfurt empfängt Bayer Leverkusen, der Anpfiff ertönt am Sonntag um 17.30 Uhr.

Beide Mannschaften waren am Donnerstag noch in der Europa League im Auswärts-Einsatz: Frankfurt holte ein 1:1 bei Fenerbahce, Leverkusen unterlag Ferencvaros Budapest mit 0:1. Beide Teams hatten allerdings danach etwas zu feiern, denn sowohl die Eintracht als auch Bayer stehen als Gruppenerster bereits im Achtelfinale der Europa League.

In der Bundesliga will Leverkusen heute mit einem Sieg Platz drei festigen. Die Eintracht hingegen braucht ebenfalls dringend Punkte, um nicht wieder in Richtung Tabellenkeller abzudriften.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Hier erfahrt Ihr, welchen Sender Ihr dafür einschalten müsst.

Begegnung Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen Wettbewerb Bundesliga, 15. Spieltag Anstoß Sonntag, 12. Dezember, 17.30 Uhr Ort Deutsche Bank Park, Frankfurt

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen live im TV sehen: Geht das?

Um gleich das Wichtigste zu klären: Ja, das geht!

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen wird heute live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hat seit dieser Saison alle Freitags- und alle Sonntagsspiele der Bundesliga live im Programm und zeigt daher eben auch Frankfurt gegen Leverkusen im LIVE-STREAM.

Da DAZN inzwischen aber auch zwei lineare TV-Sender hat, könnt Ihr die Partie auch ohne Internetverbindung auf Eurem Fernseher schauen. Das funktioniert dann, wenn Ihr DAZN über Sky, Vodafone oder Magenta TV hinzugebucht habt. So habt Ihr Zugriff auf die linearen Kanäle, Frankfurt gegen Leverkusen wird dann auf DAZN 1 live übertragen. Hier gibt es alle wichtigen Informationen dazu, wie Ihr die linearen TV-Sender von DAZN empfangen könnt.

Auch mit einem klassischen DAZN-Abo könnt Ihr das Spiel aber auf Eurem Fernseher verfolgen. Dafür müsst Ihr einfach nur die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV herunterladen oder den STREAM auf dem Laptop abspielen und jenen per HDMI-Kabel mit dem TV-Gerät verbinden.

Was Ihr zwingend benötigt, ist dann noch ein Abonnement bei DAZN. Das kostet entweder 14,99 Euro monatlich oder im Jahresabo einmalig 149,99 Euro. Bei ersterer Variante könnt Ihr monatlich wieder kündigen, bei letzterer spart Ihr dafür auf das ganze Jahr gerechnet rund 30 Euro. HIER bekommt Ihr alle Infos zur Anmeldung bei DAZN.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen: Die Bundesliga im LIVE-STREAM

Logischerweise könnt Ihr Frankfurt gegen Leverkusen auch auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone live sehen. Voraussetzungen sind dabei eine stabile Internetverbindung und ein Abo bei DAZN.

Der Streamingdienst zeigt Frankfurt gegen Leverkusen nämlich exklusiv, bei Sky läuft das Spiel nicht. DAZN geht heute schon ab 16.30 Uhr auf Sendung und zeigt euch 60 Minuten lang Vorberichte zum Spiel. Moderiert wird die Sendung von Lukas Schönmüller, als Experte ist Ralph Gunesch im Einsatz.

Um 17.30 Uhr geht es dann auch auf dem grünen Rasen zur Sache, kommentierte wird Frankfurt vs. Leverkusen live auf DAZN von Marco Hagemann.

Über die Preise für Euer DAZN-Abo haben wir Euch ja weiter oben bereits informiert. HIER könnt Ihr nachlesen, wie Ihr das Abonnement bezahlen könnt.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

GOAL begleitet die Bundesliga natürlich auch intensiv und hat zu jedem Spiel der deutschen Beletage einen LIVE-TICKER für Euch.

Über diesen Link kommt Ihr direkt zum TICKER zu Frankfurt vs. Leverkusen und könnt dort immer auf dem Laufenden bleiben - natürlich kostenlos.

Eintracht Frankfurt vs. Bayer Leverkusen live: Wo laufen heute die Highlights der Bundesliga?

Wer Frankfurt vs. Leverkusen live verpasst hat, kann sich bei DAZN entweder in der Nachberichterstattung oder schon kurz nach Abpfiff auch auf Abruf die Highlights des Spiels anschauen.

Bei DAZN seht Ihr neben der Bundesliga übrigens unter anderem auch die Champions League im LIVE-STREAM. Hinzu kommen LaLiga, Serie A, Ligue 1 oder zum Beispiel Top-US-Sport aus NBA und NFL.

Ohne DAZN-Abo könnt Ihr die Highlights von Frankfurt gegen Leverkusen erstmals am späteren Sonntagabend schauen. Ab 21.45 Uhr läuft auf den Dritten Programmen der ARD (zum Beispiel HR, SWR oder WDR) die Sportschau am Sonntag mit den Zusammenfassungen der Bundesligaspiele vom Tage.

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung

Wen schicken die beiden Trainer heute von Anfang auf den Platz? Etwa eine Stunde vor Anpfiff präsentieren wir Euch an dieser Stelle die Aufstellung von Frankfurt und Leverkusen.

