Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Nach der kurzen Winterpause trifft Eintracht Frankfurt auf Bayer Leverkusen. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

empfängt . Die Partie der wird heute Nachmittag um 15.30 Uhr angepfiffen.

Vor der kurzen Winterpause verlor Bayer Leverkusen das wichtige Spiel gegen Bayern München und musste die Tabellenführung an die Münchner abgeben. Gegen starke Frankfurter möchte die Werkself den Anschluss an den Rekordmeister halten. Frankfurt und Leverkusen treffen in zwei Wochen erneut aufeinander, das Pokalspiel der zweiten Runde des DFB-Pokals steht dann an.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : Bundesliga (14. Spieltag)

: Bundesliga (14. Spieltag) Datum : Samstag, 2. Januar 2021

: Samstag, 2. Januar 2021 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort: Frankfurt

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Alle Fans von Frankfurt und Leverkusen können sich freuen, denn jedes Spiel der Bundesliga wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. In dieser Saison teilen sich der Streamingdienst DAZN und der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte der Bundesliga, die es leider nicht live im Free-TV zu sehen gibt.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV

Frankfurt gegen Leverkusen wird heute live und über die vollen 90 Minuten im Pay-TV bei Sky laufen. Esther Sedlaczek wird die Sendung moderieren, Sky geht bereits um 14 Uhr auf Sendung. Dietmar Hamann ist heute als Experte zu Gast. Auf Sky könnt Ihr entweder die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Kommentator Markus Götz oder das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 3 mit Tom Beyer schauen. Hier haben wir die Webseite von Sky verlinkt, dort erfahrt Ihr alle weiteren wichtigen Informationen.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die Bundesliga heute auch live im LIVE-STREAM übertragen, dafür müsst Ihr Euch entweder die Sky Go oder Sky-Ticket-App herunterladen. Einen kostenlosen und gleichzeitig legalen Stream wird es nicht im Internet geben.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer Kunde bei Sky ist und einen Receiver zuhause besitzt, der kann das gebuchte Programm auch online über Sky Go schauen. Nachdem Ihr die App heruntergeladen habt, könnt Ihr direkt mit dem Streamen loslegen.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer spontan die Bundesliga schauen möchte, der kann das über Sky Ticket machen. Für mindestens 9,99 Euro im Monat könnt Ihr das Bundesliga-Paket buchen und die Spiele im Stream verfolgen. Weitere Infos zum Ticket bekommt Ihr hier.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Frankfurt:

Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Ndicka, Sow - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

Aufstellung Bayer Leverkusen:

Hradecky - Dragovic, Tah, Tapsoba, Weiser - Baumgartligner - Wirtz, Amiri - Bailey, Schick, Diaby

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Ihr möchtet die Bundesliga kostenlos verfolgen? Das könnt Ihr über den LIVE-TICKER von Goal machen. Hier erfahrt Ihr alles Aktuelle aus der Bundesliga – schaut mal rein!

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Wer keine Zeit hatte, das Spiel live zu verfolgen, der kann sich die Highlights von DAZN anschauen.

Der Streamingdienst DAZN lädt nicht nur die Highlights der Bundesliga hoch, sondern überträgt auch einige Spiele der Liga live. Heute Abend könnt Ihr zum Beispiel Stuttgart gegen Leipzig auf der Plattform verfolgen. Wer neu bei DAZN ist, bekommt die erste 30 Tage des Abonnements geschenkt. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Eintracht Frankfurt bisher 71 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bayer Leverkusen 25 Siege 33 13 Remis 13 97 Tore 127 191,7 Mio. Euro Marktwert 343,4 Mio. Euro Filip Kostic (32 Mio. Euro) wertvollster Spieler Moussa Diaby (36 Mio. Euro)

Eintracht Frankfurt gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick