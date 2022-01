Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld live: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld eröffnet den 20. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei treffen der Achte und der Vorletzte aufeinander, wobei die Mannschaften 27 und 17 Punkte holten. Das erste Saisonduell Ende August endete mit einer Punkteteilung.

Eintracht Frankfurt verabschiedete sich mit drei Siegen am Stück in die Winterpause. Hierbei setzte sich die Elf von Oliver Glasner gegen Bayer Leverkusen, in Mönchengladbach und gegen Mainz 05 durch. Zum Rückrundenauftakt setzte es hingegen eine Heimniederlage gegen Borussia Dortmund.

„Ich liebe es, für Eintracht Frankfurt zu spielen und würde das natürlich gerne so häufig wie möglich tun. Das wünscht sich jeder Fußballer.“ 💓



Ajdin Hrustic hat viel vor – und nimmt sich dabei selbst in die Pflicht 🗣️⬇️#SGEhttps://t.co/hnfLgywe4N — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) January 13, 2022

Die Gäste nahmen sieben ihrer Punkte zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar mit. Arminia Bielefeld holte zunächst einen Heimsieg gegen Bochum und einen Dreier in Leipzig. Danach begann das neue Jahr für die Mannschaft von Frank Kramer mit einem 2:2 in Freiburg.

Heute kommt es in der Bundesliga zum Kräftemessen Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Informationen zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld Datum: Freitag, 21. Januar 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr Stadion: Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main)

Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga

SAT.1 hält Ausstrahlungsrechte an einigen Bundesliga-Spielen. Genauer gesagt handelt es sich um drei Begegnungen der regulären Saison sowie um jene in der Relegation. Außerdem könnt Ihr den Supercup im Free-TV ansehen. Doch wie steht es um die Übertragung des Matches Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld?

Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld heute nicht live im Free-TV: Das ist der Grund

Wenn Ihr Euch eine kostenlose Ausstrahlung erhofft habt, muss Euch GOAL enttäuschen. Denn: SAT.1 darf Euch in der regulären Saison nur die Freitagsspiele der 1., der 17. und der 18. Runde ins Haus liefern. Da wir uns am 20. Spieltag befinden, könnt Ihr Euch das Match im Deutsche Bank Park ausschließlich als Kunden von DAZN ansehen.

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld heute live im TV bei DAZN

Ihr benötigt also ein Abonnement, wobei Ihr Euch zwischen einem Monats- und einem Jahresdeal bei DAZN entscheiden könnt. Hierfür müsst Ihr 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro im Jahr auf den Tisch legen. Das bedeutet, dass ihr mit einer Vertragslaufzeit über zwölf Monate zwei davon gratis bekommt. Und dass Ihr respektive 30 Euro pro Jahr und 2,50 Euro pro Monat spart. Hier versorgt Euch GOAL mit allen relevanten Informationen zu den Abos bei DAZN.

Der Vertragsabschluss ist binnen weniger Augenblicke erledigt. Danach geht es mit dem zweiten Schritt weiter. Für Besitzer eines Smart-TV-Geräts gilt es lediglich, die Gratis-App zu installieren. Alle anderen können Ihren Fernseher mittels HDMI-Kabel mit einem Notebook oder PC koppeln.

Das Angebot des Pay-per-View-Anbieters rund um die Bundesliga umfasst zusätzlich zu den Freitagsspielen die Sonntagspartien sowie eine Highlight Show. Diese bekommt Ihr samstags ab 17.30 Uhr ins Haus geliefert. Außerdem kommt Ihr als Fans des internationalen Fußballs mit der Champions League, LaLiga, der Ligue 1, der italienischen Serie A und Länderspielen auf Eure Kosten. Überdies könnt Ihr etwa Ski Alpin, Skispringen, Biathlon, die NFL und die NBA, Boxen und MMA mitverfolgen. Nachfolgend findet Ihr jedoch die Eckdaten zur Übertragung des Spiels Eintracht vs. Arminia:

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Daniel Herzog

Daniel Herzog Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporterin vor Ort: Miriam Sinno

Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr könnt also ein klassisches Fernsehgerät in einen Smart-TV umfunktionieren. Das liegt daran, dass Ihr Euer Abo bei DAZN genauso gut mit Eurem PC oder Eurem Notebook verwenden könnt. Und Ihr könnt Euch folgerichtig auch die Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld von überall aus im LIVE-STREAM anschauen. Überdies eignen sich Tablets und Smartphones ebenso für diesen Zweck.

Zu Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Ferner weist Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER zum Match Eintracht gegen Arminia hin. Damit bleibt Ihr zu allen Treffern, Torchancen, Platzverweisen, Verwarnungen und Wechseln auf dem letzten Stand.

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld

Wie bereits erwähnt, könnt Euch samstags ab 17.30 Uhr die Highlight Show bei DAZN ansehen. Hierbei zeigt der Streaming-Anbieter die Höhepunkte des Freitagsspiels Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld und jene der Matches am Samstagnachmittag. Zusätzlich lädt die Sportschau in der Nacht auf Montag die wichtigsten Szenen aller Partien des 20. Spieltages auf ihren YouTube-Kanal. Und dieser Service ist völlig kostenlos.

Eintracht Frankfurt gegen Arminia Bielefeld im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: YouTube

Eintracht Frankfurt vs. Arminia Bielefeld: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Wir informieren Euch ungefähr eine Stunde vor dem Anstoß über die Aufstellungen.