Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim live im TV und LIVE-STREAM? Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga

Eintracht Frankfurt startet gegen 1899 Hoffenheim in die neue Saison. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung des Duells live im TV und LIVE-STREAM.

gegen - so lautet die erste Sonntagsbegegnung der neuen -Saison. Anpfiff der Partie aus der Frankfurter Commerzbank-Arena ist um 15.30 Uhr.

Die SGE und die TSG duellieren sich zu Saisonbeginn. Wer zeigt / überträgt die Partie zwischen dem Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim live im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel erklären wir es Euch.

Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim: Die Bundesliga-Partie auf einen Blick

Duell Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim Datum Sonntag, 18. August 2019 || 15.30 Uhr Ort Commerzbank-Arena, Frankfurt Zuschauer 51.500 Zuschauer

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV?

Kann sich der Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim einen guten Saisonstart verschaffen? Und wer zeigt / überträgt die Frankfurt gegen 1899 überhaupt im TV? In diesem Abschnitt erläutern wir es Euch.

Zeigt / überträgt Sky Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute live im TV?

Die gute Nachricht für alle Eintracht-Fans: Sky zeigt / überträgt die Partie zwischen dem der SGE und Hoffenheim live und in voller Länge im TV. Seit Jahren ist die Bundesliga bei Sky beheimatet - so auch in dieser Saison. Folgerichtig ist natürlich auch der 1. Bundesliga-Spieltag beim Bezahlsender im Programm, weswegen Ihr keine Sekunde des Duells zwischen der Eintracht und den Kraichgauern verpasst.

Das Duell wird auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD übertragen.

Um Frankfurt gegen Hoffenheim live im TV bei Sky verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings ein Sky-Abonnement. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abschließen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Sky-Paketen, Preisen und Vertragslaufzeiten erfahrt Ihr auf der Website des Pay-TV-Senders.

Zeigen / übertragen die ARD oder das ZDF Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute live im Free-TV?

Leider nein! Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim wird nicht live im Free-TV zu sehen sein. Das hat den folgenden einfachen Grund: Weder die öffentlich-rechtlichen Sender, ARD und ZDF, noch andere bekannte deutsche Sportkanäle besitzen die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Diese liegen zu großen Teilen bei Sky.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM?

Das TV-Programm von Sky ist am Sonntagnachmittag allerdings nicht die einzige Option, die Begegnung zwischen dem Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim zu verfolgen. Der Bezahlsender zeigt Euch die Partie zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS. Welche das sind, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

Sky Go zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM

Auch mit dem LIVE-STREAM von Sky Go verpasst Ihr keine Sekunde von Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim. Der Online-Dienst des Bezahlsenders zeigt die Partie live und in voller Länge im Stream. Die Übertragung geschieht bei Sky Go analog zum TV-Programm. Die illustre Expertenrunde sowie die Kommentatoren bleiben die gleichen.

Doch nur Sky-Kunden haben Zugriff auf die Online-Plattform Sky Go. Auch hierfür benötigt Ihr ein zuvor abgeschlossenes Abonnement beim Bezahlsender. Seid Ihr im Besitz eines Abos, erhaltet Ihr einen kostenlosen Login für Sky Go. Dann müsst Ihr Euch im nächsten Schritt nur noch die Sky-Go-App im App-Store Eurer Wahl (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) downloaden. Die App könnt Ihr Euch bequem sowohl auf Euren Computer / Laptop als auch auf Euer Handy oder Tablet laden.

Sky Ticket zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM

Neben Sky Go gibt es noch eine zweite Möglichkeit, den SGE vs. 1899 im LIVE-STREAM zu verfolgen. Mit Sky Ticket könnt Ihr die Partie aus der Commerzbank-Arena ebenfalls live im Stream und in voller Länge genießen. Auch mit Sky Ticket kommt Ihr in den vollen Genuss aller Vorteile der Sky-Übertragung.

Sky Ticket ist ein Zusatzangebot des Bezahlsenders, mit dem Ihr Euch ein langfristiges Abonnement erspart und das TV-Programm von Sky über einen kürzeren Zeitraum im LIVE-STREAM nutzen könnt. Derzeit kostet Sky Ticket für einen Monat 9,99 Euro. Anschließend zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro für das Sport-Paket und könnt dieses monatlich kündigen. Weitere Informationen dazu findet Ihr auf der Sky-Ticket-Website.

Zeigt / überträgt DAZN Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute im LIVE-STREAM?

Nun kommen gute und schlechte Nachrichten für Euch. Die schlechte zuerst: Nein, DAZN zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim nicht im LIVE-STREAM. Das liegt daran, dass DAZN keine Übertragungsrechte an der Bundesliga besitzt.

Doch nun die gute Nachricht: Bei DAZN könnt Ihr die Highlights der Partie aus der Allianz Arena sowie alle anderen Zusammenfassungen des letzten Bundesliga-Spieltags bereits 40 Minuten nach Abpfiff sehen - und das sogar kostenlos.

Was Ihr dafür tun müsst? Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat und testet vier Wochen lang die volle Programmvielfalt von DAZN. Bei DAZN bekommt Ihr nicht nur die Bundesliga-Highlights, sondern seid auch bei den Endspielen der Champions League und Europa League live dabei. Was der Streamingdienst alles im LIVE-STREAM zeigt / überträgt, haben wir für Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, zahlt Ihr für das DAZN-Abo monatlich 11,99 Euro und könnt es jederzeit monatlich kündigen. Die DAZN-App ist sowohl auf Eurem Laptop / Computer als auch auf Euren Handys, Tablets und Smart-TVs verfügbar. Holt Euch DAZN im App-Store Eurer Wahl:

Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Eintracht Frankfurt traf in 20 Bundesliga-Spielen gegen die TSG Hoffenheim nur 23-mal (1.2 Tore im Schnitt) – unter den aktuellen BL-Teams hat die SGE nur gegen einen niedrigeren Toreschnitt pro Spiel (1.0).

Eintracht Frankfurt gewann die jüngsten 3 Bundesliga-Heimspiele am ersten Spieltag allesamt, die letzte Heimniederlage gab es am ersten Spieltag der Saison 2008/09 beim 0:2 gegen .

Eintracht Frankfurt blieb im Bundesliga-Saisonfinale 256 Minuten ohne Heimtor – keine andere aktuelle BL-Mannschaft wartet aktuell so lange auf einen Treffer vor eigenem Publikum.

1899 Hoffenheim verlor am Saisonende 2018/19 3 der letzten 4 Bundesliga-Spiele (dazu 1 Remis), darunter die letzten beiden Partien. Erstmals seit April 2015 könnte die TSG wieder 3 BL-Spiele in Folge verlieren.

Die TSG 1899 Hoffenheim ist die einzige Bundesliga-Mannschaft, die 2018/19 in allen Auswärtsspielen einnetzte. Kein anderes Team schoss in der vergangenen BL-Saison auswärts so viele Tore wie die die Kraichgauer (42).

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1899 Hoffenheim heute live? Die Übertragung im Überblick