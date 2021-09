Am Samstag kommt es zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FC Köln zum Traditionsduell. Goal erklärt die Übertragung live im TV und LIVE-STREAM.

Am 6. Spieltag der Bundesliga -Saison 2021/2022 treffen Eintracht Frankfurt und der 1. FC Köln aufeinander. Anstoß ist heute um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park.

Frankfurt spielt bis jetzt eine durchwachsene Saison. Sieglos und mit vier Punkten muss sich die Mannschaft von Oliver Glasner aktuell mit dem 15. Platz zufriedengeben. Zuletzt zeigte die Leistungskurve mit einem Unentschieden beim VfL Wolfsburg aber nach oben. Anders sieht das bei den Kölnern aus. Beim Unentschieden gegen RB Leipzig beeindruckten sie vergangene Woche mit einer starken Leistung, sie konnten in dieser Saison konstant überzeugen. Deshalb steht der 1. FC Köln mit acht Punkten auf dem 7. Platz.

Beim letzten Aufeinandertreffen ging die SGE mit einem 2:0 als Sieger vom Platz. Für den 1. FC Köln war zu diesem Zeitpunkt Abstiegskampf angesagt. Seitdem Steffen Baumgart die Mannschaft übernommen hat, kehrte bei den Geißböcken aber deutlich mehr Ruhe ein. Anthony Modeste ist mit vier Saisontoren inzwischen einer der Leistungsträger, er konnte auch im Duell mit RB Leipzig für den zwischenzeitlichen Führungstreffer sorgen.

Kann Frankfurt gegen die formstarken Kölner also den ersten Sieg der Saison einfahren? Goal erklärt alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga-Partie in der Übersicht

Wettbewerb: Bundesliga | 6. Spieltag

Begegnung: Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln

Anstoß: 25. September 2021, 15.30 Uhr

Ort: Deutsche Bank Park | Frankfurt

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Wird die Bundesliga im TV übertragen?

Die Eintracht möchte heute den ersten Erfolg der Saison feiern und die Europa-League-Plätze in Angriff nehmen. Aber auch der 1. FC Köln um Anthony Modeste geht weiter auf Torejagd. Für Fußballfans verspricht diese Ausgangssituation eine packende Begegnung.

Wer die Partie also heute live im TV und LIVE-STREAM sehen möchte, wird sich nun fragen: Wie kann Ich dabei sein, wenn heute Frankfurt und Köln aufeinandertreffen?

Goal liefert Euch in diesem Artikel die Antworten.

Sky überträgt Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im Pay-TV

25.000 Fans schauen das Traditionsduell im Deutsche Bank Park. Während Glasner bei der Eintracht einen Fehlstart verhindern möchte, gilt es für Baumgart, mit seiner Mannschaft an die starken Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen. Deshalb verspricht das Spiel einen unterhaltsamen Samstagnachmittag.

Wollt auch Ihr heute live vor dem Fernseher zusehen, wenn es in Frankfurt zum Schlagabtausch kommt? Dann benötigt Ihr ein Abo bei Sky!

Live im Free-TV werden in dieser Saison nur wenige Spiele der Bundesliga ausgestrahlt. Dazu gehört die heutige Partie leider nicht.

Die Samstagsspiele der Bundesligasaison 2021/2022 zeigt der Pay-TV-Sender Sky. Deshalb gibt es hier das Spiel zwischen Frankfurt in Köln live und in voller Länge sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz zu sehen.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Mit Sky die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen

Schafft ihr es heute nicht, die Begegnung von zuhause aus zu verfolgen oder eine langfristige Mitgliedschaft reizt euch nicht? Sky bietet Euch für beide Fälle eine Lösung an!

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-STREAM auf Sky Ticket

Wenn Ihr also keinen langfristigen Vertrag abschließen möchtet, können wir Euch Sky Ticket empfehlen . Der Vorteil von Sky Ticket ist, dass ihr keinen dauerhaften Vertrag abschließen müsst und Euch anschauen könnt, worauf ihr Lust habt - jederzeit kündbar, ab 19,99€ pro Monat.

Was bietet also der LIVE STREAM? Viel Flexibilität, Ihr könnt auf verschiedenen Geräten die Partie verfolgen, ganz egal ob von zuhause aus oder unterwegs. Die einzige Voraussetzung dafür ist eine gute Internetverbindung.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-STREAM auf Sky Go

Ihr habt bereits eine Mitgliedschaft bei Sky? Das ist optimal, denn in eurem Abo inbegriffen ist auch Sky Go! Ihr benötigt lediglich die App auf Eurem Handy, Tablet oder Laptop und könnt dann direkt den STREAM, der neben der Übertragung im TV läuft, abrufen.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und STREAM: Die Übertragung der Bundesliga auf Sky in der Übersicht

Sender : Sky Sport Bundesliga 3 (HD) oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | linear im TV & analog im LIVE-STREAM

: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) oder in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | linear im TV & analog im LIVE-STREAM Begegnung : Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln

: Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln Vorberichte : 14.00 Uhr

: 14.00 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr Kommentar: Einzelspiel: Jürgen Schmitz, Konferenz: Marcel Meinert Moderation: Britta Hofmann Experte: Dietmar Hamann

: 15.30 Uhr

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln: Die Highlight-Show auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst oder möchtet die wichtigsten Highlights der Bundesliga-Samstagsspiele noch einmal in der Zusammenfassung sehen? Dann seid Ihr bei DAZN genau richtig!

Ab 17.30 Uhr seht Ihr in der DAZN-Highlight-Show noch einmal die Zusammenfassung von Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Köln, sowie die Highlights aller 15.30 Uhr-Spiele. Die Show wird stündlich wiederholt und ab 20.30 Uhr seht Ihr dann auch die Highlights des Top-Spiels.

Auf DAZN seht Ihr bei der Bundesliga alle Freitags- und Sonntagsbegegnungen sowie die Champions League und vieles mehr an Live-Sport.

Die Mitgliedschaft bei DAZN kostet im Jahresabonnement genau 149,99 € (ca.12,49€ pro Monat) und im Monatsabo genau 14,99 € (monatlich / monatlich kündbar). Neukunden können sich den ersten Monat sogar gratis auf DAZN bekommen, indem Sie sich den kostenlosen Probemonat sichern.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live: Die Bundesliga im kostenlosen LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt kein Sky-Abonnement, wollt aber alles vom Traditionsduell nahezu live mitbekommen? Goal präsentiert Euch den kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung . Hier werdet Ihr nicht nur über Spielstände informiert, sondern erfahrt auch von wichtigen Szenen und überaus interessanten Statistiken zum Spiel.

Hier geht's zum kostenlosen LIVE-TICKER auf Goal.com.

Eintracht Frankfurt vs. 1. FC Köln heute live im TV, STREAM und TICKER: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht