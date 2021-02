Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Eintracht Frankfurt trifft auf den 1. FC Köln. Die Partie wird um 15.30 Uhr in Frankfurt angepfiffen.

Das aktuell formstärkste Team der Liga, Eintracht Frankfurt, möchte heute gegen Köln den nächsten Dreier einfahren. Die Eintracht hat sich bis auf Platz 4 der Tabelle vorgearbeitet und steht aktuell völlig verdient auf den Champions-League-Plätzen. Gegner Köln kämpft wie erwartet gegen den Abstieg, hat sich aber nach 20 Spieltagen einen kleinen Puffer auf die Abstiegsränge erspielt. Vor allem der Sieg am vergangenen Spieltag gegen Bielefeld war von enormer Wichtigkeit.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

In dieser Saison wird die Bundesliga vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen. Beide Sender zeigen jede Partie des Wettbewerbs live im TV und LIVE-STREAM. Die Spiele der Bundesliga gibt es leider nicht live im Free-TV zu sehen.

