Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln heute: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights - die Übertragung der 3. Liga

Wir erleben den 38. und letzten Spieltag in der 3. Liga, wobei alle Partien heute am Samstag um 13.30 Uhr stattfinden. Im Zuge dessen geht unter anderem das Match zwischen Eintracht Braunschweig und Viktoria Köln über die Bühne. Somit trifft der Zweite vor heimischer Kulisse auf den 14., wobei der BTSV und die Domstädter 64 und 42 Punkte holten. Im ersten Aufeinandertreffen von Mitte Dezember gab es einen 2:1-Auswärtssieg.

Eintracht Braunschweig erlebte am vergangenen Samstag eine Auswärtsniederlage gegen Meppen. Damit riss eine Serie der Elf von Michael Schiele mit vier Siegen. Der Vormonat begann mit Dreiern gegen Havelse sowie in Wiesbaden. Anschließend setzte sich der BTSV zu Hause gegen die Würzburger Kickers und den 1. FC Magdeburg durch.

Viktoria Köln feierte am Sonntag einen Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern. Hiermit kehrte die Mannschaft von Olaf Janßen nach vier Begegnungen in die Erfolgsspur zurück. Die Domstädter unterlagen zunächst gegen BVB II und in Magdeburg. Danach erlebten sie Unentschieden gegen Meppen sowie in Halle.

Heute um 13.30 Uhr findet in der 3. Liga die Begegnung Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln statt. Bei GOAL bekommt Ihr alle Infos hinsichtlich der Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln Datum: Samstag, 14. Mai 2022 Uhrzeit: 13.30 Uhr Stadion: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln heute live im TV anschauen: Die Übertragung der 3. Liga

Die Senderechte berechtigen die Drittsender der ARD dazu, an allen Spieltagen Begegnungen der 3. Liga ins Haus zu liefern. Genauer gesagt könnt Ihr Euch einige der Aufeinandertreffen, die samstags stattfinden, im Free-TV ansehen. Aber wie sieht es rund um die Übertragung des Heimspiels von Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln aus?

Eintracht Braunschweig – Viktoria Köln heute live im Free-TV

GOAL hat erfreuliche Neuigkeiten für Euch. Und zwar deshalb, weil der NDR und der WDR dieses Aufeinandertreffen ausstrahlen. Überdies könnt Ihr die Übertragung der Partie zwischen dem BTSV und den Domstädtern ebenso in HD mitverfolgen. Zusätzlich liefert Euch der MDR das Kräftemessen VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg ins Haus. Doch nachfolgend findet Ihr die Kernfakten zur Ausstrahlung des Matches im Eintracht-Stadion:

Sender: NDR (HD), WDR (HD)

NDR (HD), WDR (HD) Vorberichte ab: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln heute live im TV bei MagentaSport

Zudem könnt Ihr Euch für die Übertragung bei MagentaSport entscheiden. Denn: Der Bezahlanbieter zeigt sämtliche Begegnungen in der 3. Liga. Hierfür benötigt Ihr jedoch ein Abo. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Jahres- und einem Monatsdeal entscheiden. Weiters ist Eurer Telekom-Status von Bedeutung. Kunden müssen 60 Euro bzw. 9,95 Euro ausgeben. Andernfalls kosten die beiden Pakete jeweils 120 Euro und 16,95 Euro. Auf der Webseite des Bezahlanbieters stehen etliche Details.

Zusätzlich zu den Matches Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln und VfL Osnabrück vs. 1. FC Magdeburg finden heute um 13.30 Uhr sieben weitere statt. Hierbei handelt es sich um die Spiele Freiburg II vs. 1. FC Saarbrücken, Verl vs. MSV Duisburg, Zwickau vs. Würzburger Kickers, Hallescher FC vs. Wehen Wiesbaden, Waldhof Mannheim vs. Havelse, 1860 vs. BVB II und Viktoria Berlin vs. Meppen. Für alle Begegnungen gilt, dass Ihr sie sowohl über die volle Länge als auch in der Konferenz mitverfolgen könnt. Doch notiert Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der Partie im Eintracht-Stadion:

Übertragungsbeginn: 13.15 Uhr

13.15 Uhr Spielbeginn: 13.30 Uhr

Das Fußballangebot bei Magenta Sport erstreckt sich zusätzlich auf die Frauen-Bundesliga. Zudem genießt Basketball mit der BBL, dem BBL Pokal, der EuroLeague und Länderspielen einen holen Stellenwert. Weiters bekommt Ihr die DEL (Eishockey) und die HBL (Handball) ins Haus geliefert.

Eintracht Braunschweig – Viktoria Köln heute im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr kein Fernsehgerät zur Hand habt, könnt Ihr für das gesamte Programm auf LIVE-STREAMS zurückgreifen. Somit könnt Ihr Euch die Ausstrahlung des Aufeinandertreffens Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln im Prinzip von überall aus ansehen. Dafür benötigt Ihr selbstverständlich ein internetfähiges Endgerät und eine geeignete Verbindung. Außerdem könnt Ihr Euch dank einer Kooperation alle Drittliga-Partien ebenso bei OneFootball ansehen. Dafür müsst Ihr 2,99 Euro pro Match ausgeben und die App der Plattform installieren. Weiters bieten der NDR und der WDR auf ihren Webseiten rund um die Uhr aus Eurer Sicht kostenlose Live-Streams an.

Bei Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Abschließend möchte Euch GOAL auf seinen LIVE-TICKER zur Partie Eintracht Braunschweig – Viktoria Köln hinweisen. Dort erfahrt Ihr alles zu den nennenswerten Ereignissen. Zu diesem Zweck bekommt Ihr von uns ergänzend Push-Benachrichtigungen.

Eintracht Braunschweig gegen Viktoria Köln im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 3. Liga übertragen

Eintracht Braunschweig vs. Viktoria Köln: Die Aufstellungen zur 3. Liga

Aufstellung Braunschweig: Bangsow - Schultz, Henning, Multhaup, Otto, Lauberbach, Pena Zauner, Wiebe, Kijewski, Behrendt, Krauße

Aufstellung Viktoria Köln: Bördner - Höck, Sontheimer, Handle, Palacios, Jastremski, Greger, Heister, Fritz, Marseiler, May