Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

4. Spieltag in der 2. Bundesliga: Braunschweig empfängt Bochum. Goal erklärt Euch, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Eintracht Braunschweig trifft am Samstag auf den . Die Partie wird heute um 13 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

Die 2. Liga ist nach der Länderspielpause zurück. Der Aufsteiger Braunschweig hat die Bochumer zu Gast. Die Löwen belegen aktuell den vorletzten Platz, während Bochum auf Rang Fünf steht.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum live im TV und LIVE-STREAM: Die 2. am Samstag

Wettbewerb: (4. Spieltag)

Datum: Samstag, 17. Oktober 2020

Uhrzeit: 13 Uhr

Ort: Braunschweig

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum live im TV sehen: Welcher Sender zeigt die 2. Liga?

Wer dieses Jahr die 2. Bundesliga sehen möchte, der ist auf den Pay-TV-Sender Sky angewiesen. Der Sender aus Unterföhring besitzt die exklusiven Übertragungsrechte und zeigt jedes Spiel der 2. Liga live und in voller Länge.

Die Jungs sind auf dem Rasen, die Vorbereitung für den ⁦@VfLBochum1848eV⁩ läuft ⚽️#wirsindeintracht pic.twitter.com/kTwh9SzGqX — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) October 13, 2020

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum live im TV bei Sky

Sky geht ab 12.30 Uhr auf Sendung. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 2 oder das Einzelspiel auf Sky Sport Bundesliga 4 schaut.

Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen Sky-Receiver besitzen. Wie viel die Sport-Pakete von Sky kosten, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Braunschweig - VfL Bochum im LIVE-STREAM schauen: Geht das?

Wer gerade unterwegs ist oder keinen Receiver besitzt, der kann das Spiel auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier gibt es sogar drei Möglichkeiten, um die 2. Liga über Sky zu streamen: Sky Go, Sky Ticket und Onefootball. Alle drei Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Der Inhalt des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, sprich für Sky-Kunden frei zugänglich. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Zugangsdaten einloggen – und schon kann es losgehen!

Eintracht Braunschweig vs. VfL Bochum: Sky Ticket zeigt die 2. Liga im LIVE-STREAM

Sky Ticket ist für Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben und es in der Zukunft auch nicht langfristig tun möchten. Euch stehen verschiedene Sky-Ticket-Abonnements zur Verfügung, die Euch Sky genauer auf seiner Homepage erläutert.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum im LIVE-STREAM bei Onefootball

Onefootball ist ein Ergebnisdienst, der durch eine Kooperation mit Sky das Einzelspiel zwischen Braunschweig und Bochum live im Stream übertragen darf. Für 3,99 Euro erhaltet Ihr einen einmaligen Zugang zum Stream. Über diesen Link gibt es mehr Infos über Onefootball.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen von Braunschweig und Bochum, sobald diese offiziell sind. So gegen 12 Uhr am Samstag dürfte das der Fall sein.

Eintracht Braunschweig vs. VfL Bochum kostenlos im LIVE-TICKER verfolgen

Der LIVE-TICKER von Goal ist eine kostenlose Variante, um die 2. Liga zu verfolgen. Fast in Echtzeit erfahrt Ihr alles Wichtige rund um die Partie in Braunschweig. Dazu gibt’s auch interessante Statistiken – schaut also mal rein!

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum: Wo laufen die Highlights der 2. Bundesliga?

Wer am Samstagmittag keine Zeit hat, der kann sich nur 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der 2. Liga auf DAZN anschauen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der einige Liveübertragungen auf seinem Portal zu bieten hat, unter anderem läuft dort die Bundesliga, , , , NFL, NHL, NBA, MLB, , Boxen, Darts, Motorsport oder Tennis. Der erste Monat ist für Neukunden stets kostenlos, danach fallen Gebühren in Höhe von 11,99 Euro im Monat an. DAZN ist jederzeit kündbar.

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Teams im Vergleich

Braunschweig bisher 38 Spiele (wettbewerbsübergreifend) VfL Bochum 15 Siege 17 6 Remis 6 45 Tore 48 8,4 Mio. Euro Marktwert 17,8 Mio. Euro Suleiman Abdullahi wertvollster Spieler Armel Bella-Kotchap

Eintracht Braunschweig gegen VfL Bochum: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung am Samstag