Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - 3. Liga heute live

Eintracht Braunschweig trifft im Spitzenkampf der 3. Liga auf den MSV Duisburg. Goal verrät, wie du das Spiel live im TV und STREAM siehst.

Tabellenführer Eintracht Braunschweig empfängt am vierten Spieltag der den Drittplatzierten . Das Spiel findet am Sonntag, 4. August um 13.00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig statt.

Die Eintracht aus Braunschweig hat bisher alle drei Spiele in dieser Saison gewonnen. Die letzte Saison noch im Tabellenkeller beendet, ist das Leben als Braunschweig-Fan nun wieder deutlich angenehmer. Unter Trainer Christian Flüthmann schlug Braunschweig Magdeburg mit 4:2, mit 2:1 und zuletzt Carl-Zeiss Jena mit 2:0.

Auch für den MSV Duisburg war es ein guter Start in die neue Saison. In der vergangenen Spielzeit war der MSV in der 2. chancenlos als Tabellenletzter abgestiegen. Der Neustart hat aber funktioniert, das Auftaktspiel gewann man mit 4:1 gegen Sonnenhof Großaspach. Im zweiten Spiel setzte es zwar eine Niederlage gegen den , am Mittwoch folgte dann aber ein 2:0-Sieg über Preußen Münster

Kann Eintracht Braunschweig die Tabellenführung verteidigen? Kann der MSV Duisburg Punkte mit nach Hause nehmen und einen weiteren Schritt in Richtung Wiederaufstieg machen? Goal verrät, wie Du die Partie heut live im TV und im LIVE-STREAM siehst. Direkt zu den Aufstellungen geht es hier.

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg: Der Spitzenkampf der 3. Liga

Duell Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg Datum Sonntag, 4. August 2019 || 13 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 23.325 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg im TV sehen - geht das?

Es ist das Ende der ersten Englischen Woche dieser Saison in der 3. Liga und was für ein Kracher auf die Fans wartet. Verständlich, wenn Du dieses Spiel auf keinen Fall verpassen willst. Doch wer zeigt das Spiel heute live - und ist das Spiel im Free-TV zu sehen?

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg im Free-TV sehen - geht das?

Nein, der Spitzenkampf der 3. Liga wird nicht im kostenlosen Fernsehen übertragen. Dies liegt daran, dass keiner der Free-TV Anbieter die Reche für die 3. Liga besitzt. Der kostenpflichtige Dienst MagentaTV hat sich diese Rechte nämlich gesichert.

MagentaTV zeigt / überträgt Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg

Der Streamingdienst MagentaTV der Telekom ist der einzige Anbieter, der den Spitzenkampf Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg zeigt. Einen Link zur Partie findest du hier. Bei MagentaTV verpasst Du keine Minute des Spiels, von Anfang bis Ende bist Du live dabei.

Die Übertragung beginnt sogar bereits 15 Minuten vor dem Spiel, die Moderation übernimmt dann Holger Speckhahn, Dein Kommentator in diesem Nachmittag wird Andreas Mann sein.

Um das Angebot von MagentaTV nutzen zu können, benötigst du allerdings ein Abonnement. Mehr zu Abonnement von MagentaTV findest du auf der Webseite des Anbieters.

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg: Das Duell im LIVE-STREAM verfolgen - so gehts!

Neben der Übertragung im TV überträgt der Streamingdienst der Telekom das Spitzenspiel der 3. Liga auch im LIVE-STREAM. Dieses Angebot der Telekom heißt MagentaSport.

Der LIVE-STREAM von MagentaSport zeigt Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg

Auch für den LIVE-STREAM bei MagentaSport benötigst Du ein Abonnement. Den Link zum Angebot findest du hier.

Durch den Spitzenkampf führen werden Dich wie auch bei der TV-Übertragung Holger Speckhahn und Andreas Mann.

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Du kannst den Spitzenkampf der 3. Liga nicht im LIVE-STREAM verfolgen, willst aber keine wichtige Szene verpassen? Dann bist Du beim LIVE-TICKER von Goal genau richtig.

Der LIVE-TICKER von Goal ist bereits vor Anpfiff der Partie kostenlos für die verfügbar und versorgt Dich mit allen vor dem Spiel relevanten Informationen. Vom ersten bis zum letzten Ballkontakt bist Du dann ganz nahe dabei und verpasst kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene.

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie werden wie gewohnt etwa eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Dann findest Du sie natürlich genau hier.

Eintracht Braunschweig vs. MSV Duisburg: Die Übertragung in der Übersicht