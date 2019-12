Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: TV, LIVE-STREAM, TICKER und Co. - wer überträgt die 3. Liga heute?

Der Aufstiegskandidat aus Braunschweig empfängt zum ersten Spieltag der Rückrunde die Gäste aus Magdeburg. Goal erklärt, wo das Spiel übertragen wird.

Noch bevor sich die in die Winterpause verabschiedet, steht der erste Spieltag der Rückrunde an. Eintracht Braunschweig empfängt dabei am Samstag den 1. FC Magdeburg. Anstoß im Eintracht-Stadion ist um 14 Uhr.

Braunschweig konnte sich nach Ablauf der Hinrunde im oberen Teil der Tabelle festsetzen und rangiert derzeit auf dem dritten Platz, sechs Punkte hinter Spitzenreiter .

Magdeburg hingegen bildet die absolute Mitte der 3. Liga. Auf Platz zehn unter 20 Teams hat der FCM sowohl sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze als auch sechs Zähler Rückstand auf die Aufstiegsränge.

Hier bekommt Ihr alle informationen zur Übertragung von Braunschweig gegen Magdeburg im TV und LIVE-STREAM. Kurz vor Anpfiff lest Ihr hier zudem die offiziellen Aufstellungen.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Duell Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg Datum Samstag, 21. Dezember 2019 | 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 25.000 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: Wo wird die 3. Liga heute live übertragen?

Gute Nachrichten für alle Eintracht- und Magdeburg-Fans! Ihr habt heute gleich drei Möglichkeiten, die Partie live im TV zu verfolgen. Sowohl MagentaSport, der MDR und der NDR haben das Spiel live im Programm.

Hier läuft Braunschweig gegen Magdeburg live im Free-TV

Die beiden Lokalsender der ARD zeigen das Spiel heute live und in voller Länge. Nachfolgend gibt es alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Braunschweig vs. Magdeburg heute live im MDR:

Sendung: Sport im Osten

Start der Übertragung: 14 Uhr

Anstoß: 14 Uhr

Kommentator: Markus Herwig

Experte: Lutz Lindemann

Braunschweig vs. Magdeburg heute live im NDR:

Sendung: Sportclub live - 3. Liga

Start der Übertragung: 14 Uhr

Anstoß: 14 Uhr

Braunschweig gegen Magdeburg live im Pay-TV bei MagentaSport verfolgen - so funktioniert's

MagentaSport besitzt das größte Rechtepaket an der diesjährigen 3. Liga. Hier laufen alle Spiele der 38 Spieltage in der Einzelschaltung und in der Konferenz. Auch Braunschweig gegen Magdeburg könnt Ihr also bei MagentaSport verfolgen. Die Berichterstattung beginnt bereits um 13.45 Uhr. Zudem habt Ihr die Möglichkeit, die Partie zusammen mit den Parallelspielen in der Konferenz zu schauen.

Der hauseigene Sender der Telekom ist jedoch nicht kostenlos empfangbar. Lediglich Telekomkunden können ein Jahr lang gratis auf das Programm zugreifen, anschließend werden 4,95 Euro monatlich fällig. Ohne Vertrag bei der Telekom kostet die Freischaltung monatlich 16,95 Euro im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Die Details zum Angebot und den Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: Die 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Alle drei Sender, die Braunschweig gegen Magdeburg im TV übertragen, zeigen das Spiel auch im LIVE-STREAM. Im Internet könnt Ihr also ebenfalls zwischen den Sendungen von MagentaSport, MDR und NDR entscheiden.

Bild und Ton gleichen dabei bei allen drei Alternativen den jeweiligen im Fernsehen. Somit starten MDR und NDR pünktlich zum Anpfiff um 14 Uhr mit der Übertragung, MagentaSport beginnt die Sendung bereits um 13.45 Uhr.

Auch die Verfügbarkeit im Netz gleicht den Fernsehrechten. Die LIVE-STREAMS des MDR und des NDR sind frei zugänglich, für das Angebot von MagentaSport wird ein Abonnement benötigt. Klickt Euch hier direkt zum LIVE-STREAM von MDR, NDR oder MagentaSport!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg heute im LIVE-TICKER

Wer heute Nachmittag unterwegs ist und nicht genug Datenvolumen für einen LIVE-STREAM besitzt, kann das Spiel im LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier werden alle wichtigen Aktionen aus Braunschweig ausführlich geschildert.

Der TICKER bereitet zudem interessante Zahlen und Statistiken auf und eignet sich damit auch als Ergänzung zur Fernsehübertragung. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen kurz vor Anpfiff offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut für die neuesten Infos später noch einmal rein!

Auftakt in die letzte Trainingswoche des Jahres 🔵⚪️. Auf die Jungs warten knackige Stationen!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Magdeburg heute live: Die Übertragung im Überblick