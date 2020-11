Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Liga übertragen

Am 8. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt Eintracht Braunschweig den KSC. Goal erklärt, wo die Partie heute live im TV und LIVE-STREAM laufen wird.

Eintracht Braunschweig trifft in der 2. auf den . Die Partie wird um 13 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

Nach der Länderspielpause kehren Felix Kroos und Co zurück auf den Fußballplatz. Mit Braunschweig gegen Karlsruhe spielt der 14. gegen den 15. der Tabelle - ein richtungsweisendes Spiel für beide!

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : (8. Spieltag)

: (8. Spieltag) Datum : Samstag, 21. November 2020

: Samstag, 21. November 2020 Uhrzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Ort: Braunschweig

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 2. Bundesliga übertragen

In dieser Saison wird die 2. Bundesliga exklusiv vom Pay-TV-Sender Sky übertragen, alle Spiele der 2. Liga bekommt Ihr also live zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es den Wettbewerb nicht live im Free-TV zu sehen gibt.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV

Sky wird Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live und in voller Länge im Pay-TV-Übertragen. Dabei könnt Ihr Euch aussuchen, ob Ihr das Einzelspiel oder die Konferenz sehen möchtet. Sky geht bereits ab 12.30 Uhr auf Sendung, Nele Schenker ist Eure Moderatorin. Das Einzelspiel bekommt Ihr mit Kommentator Thorsten Kunde auf Sky Sport Bundesliga 4 zu sehen, die Konferenz wird auf Sky Sport Bundesliga 2 laufen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr den Sender abonniert haben und einen entsprechenden Receiver besitzen. Hier erfahrt Ihr mehr zu den Angeboten.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Zudem könnt Ihr das Einzelspiel über Onefootball schauen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kanns losgehen!

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Über Sky Ticket könnt Ihr mindestens einen Monat lang die 1. und 2. Bundesliga im Stream verfolgen. Der Vorteil ist, dass Ihr das Ticket jederzeit kündigen könnt.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche Ihr für 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Hier geht’s zu Onefootball.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Eintracht Braunschweig: Dornebusch - Ziegele, Wydra, Nikolaou - Schwenk, P. Kammerbauer, Wiebe, Schlüter, Kroos - Kaufmann, Proschwitz.

Aufstellung Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Gordon, Bormuth, Heise - Fröde, Gondorf, Choi, Wanitzek, M. Lorenz - P. Hofmann.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur 2. Bundesliga. Fast in Echtzeit berichtet der Ticker über erzielte Tore, vergebe Chancen und verteilte Karten – schaut mal rein!

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an.

Auf DAZN bekommt Ihr jeden Tag Livesport zu sehen – von der Champions- und bis hin zur NFL, zum Boxen oder Darts ist hier alles geboten. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Braunschweig bisher 41 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Karlsruhe 16 Siege 15 10 Remis 10 64 Tore 57 8,4 Mio. Euro Marktwert 10,9 Mio. Euro Suleiman Abdullahi (1 Mio. Euro) wertvollster Spieler Philipp Hofmann (1,5 Mio. Euro)

Eintracht Braunschweig gegen Karlsruher SC heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick