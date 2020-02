Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga empfängt Eintracht Braunschweig heute den 1. FC Kaiserslautern. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Duell im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

In der kommt es heute zum Duell zweier Traditionsvereine: Eintracht Braunschweig empfängt den . Während die Hausherren dabei den Rückstand auf die Aufstiegsränge verkleinern wollen, möchten die Gäste den Vorsprung auf die Abstiegsplätze vergrößern. Anstoß ist um 14 Uhr im Eintracht-Stadion.

Die Löwen aus Braunschweig sind nach dem 1:1 (0:1) beim auf drei Punkte angewiesen, um im Aufstiegsrennen den Anschluss zu wahren. Gegen den Tabellenführer der 3. Liga hatte Robin Ziegele den BTSV vor der Pause zunächst in Führung gebracht, ehe Ahmet Engin (74.) in der Schlussphase das Unentschieden besiegelte.

Gegen das abstiegsgefährdete Preußen Münster ist der FCK am letzten Wochenende ebenfalls nicht über ein 1:1 (1:1) hinausgekommen. Luca Schnellbacher hatte die Gäste in der 21. Minute sogar zunächst in Führung gebracht, bevor Christian Kühlwetter (27.) den Ausgleich für Kaiserslautern besorgte. Hikmet Ciftci sah zudem die Rote Karte (78.) und fehlt damit in Braunschweig.

Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen. In diesem Artikel erhaltet Ihr alle Infos zur Übertragung der 3. Liga ! Zudem liefern wir Euch die Aufstellungen der beiden Teams, sobald diese bekannt sind.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: Die Daten zur Begegnung in der 3. Liga

Duell Eintracht Braunschweig - 1. FC Kaiserslautern Datum Samstag, 15. Februar | 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 25.000 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga heute live im TV sehen - geht das?

Die 3. Liga wird auch in dieser Saison live im deutschen Fernsehen übertragen. Das ist möglich, da sich ein Pay-TV-Sender die Rechte an allen Begegnungen gesichert hat. Manche Spiele laufen jedoch auch live im Free-TV auf den regionalen Sendern der ARD. Ist das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern heute im NDR und SWR zu sehen?

Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern im TV schauen - so funktioniert's

Die ARD darf bis zu 86 Spiele der 3. Liga live im TV zeigen. Diese Regelung beschränkt sich allerdings auf die Samstagsbegegnungen, zudem sollte die Paarung möglichst für zwei ARD-Anstalten interessant sein. Für die Fans der beiden Vereine gibt es daher gute Nachrichten: Braunschweig gegen Kaiserslautern wird heute live im Free-TV übertragen.

Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender NDR und SWR gehen jeweils um 14 Uhr live auf Sendung und übertragen die Begegnung aus dem Eintracht-Stadion in voller Länge. Ab 17.30 Uhr gibt es in der Sendung SWR Sport zudem eine ausführliche Zusammenfassung zu sehen.

Zudem wird das Aufeinandertreffen der beiden Traditionsvereine heute auch auf MagentaSport zu sehen sein. Der Pay-TV-Anbieter der Telekom zeigt alle Spiele der 3. Liga live. Um 13.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Benni Zander zu den Vorberichten, ehe Kommentator Alexander Küpper ab 14 Uhr am Mikrofon übernimmt.

Einziger Haken: Kunden der Telekom können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen, anschließend kostet das Abonnement 4,99 Euro monatlich. Wer bisher keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt dagegen 16,95 Euro im Monat oder bei Abschluss eines Jahresabos 9,95 Euro monatlich.

Alle weiteren Infos zur Anmeldung lest Ihr auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern heute im LIVE-STREAM sehen: Wer überträgt die 3. Liga?

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern heute auch im LIVE-STREAM zu verfolgen. Um die Spiele der 3. Liga unterwegs zu schauen, gibt es ebenfalls mehrere Möglichkeiten.

Die ARD muss die Inhalte ihrer regionalen Sender auch im Internet zur Verfügung stellen. Über die Webseiten des NDR und SWR gelangt Ihr zum kostenlosen LIVE-STREAM der beiden Landesrundfunkanstalten, auch hier beginnt die Übertragung um 14 Uhr.

Zudem könnt Ihr auch über die Homepage von MagentaSport live dabei sein, wenn Kaiserslautern in Braunschweig gefordert ist. Die Berichterstattung des Pay-TV-Senders ist nämlich nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet verfügbar.

Auf magentasport.de müsst Ihr Euch zunächst einloggen und könnt anschließend die Begegnung live schauen. Auch im LIVE-STREAM geht der Pay-TV-Anbieter um 13.45 Uhr auf Sendung. Bild und Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung, die Konditionen sind im Internet ebenfalls die gleichen wie die für das TV-Abo.

Alle Details zu den Anmeldemodalitäten findet Ihr unter diesem Link.

Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein. Klickt Euch deshalb später nochmals rein!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern könnt Ihr auch LIVE-TICKER erleben. Im Internet stellen viele Webseiten ein solches Angebot zur Verfügung. Auch Goal wird Euch heute über die Ereignisse im Eintracht-Stadion auf dem Laufenden halten.

Bereits 20 Minuten vor dem Anstoß beginnen wir, Euch auf das Duell zwischen den beiden ehemaligen Bundesligisten vorzubereiten. Da wir Euch schnelle Aktualisierungen und ausführliche Beschreibungen zu allen entscheidenden Szenen liefern, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, etwas zu verpassen.

Zudem ist der LIVE-TICKER zum Aufeinandertreffen zwischen dem BTSV und dem FCK wie alle unsere Inhalte für Euch kostenlos. Klickt Euch deshalb unter diesem Link unbedingt rein!

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern heute live: So stehen die Teams in der Tabelle der 3. Liga

PLATZ VEREIN TORDIFFERENZ PUNKTE 5 Eintracht Braunschweig 4 35 6 SV Meppen 11 34 7 3 34 8 Würzburger Kickers 0 33 9 KFC Uerdingen -5 33 10 Hallescher FC 8 32 11 Bayern München II -1 32 12 Hansa Rostock -1 32 13 FSV Zwickau 31 14 1. FC Kaiserslautern -1 31

