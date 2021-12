In der 3. Liga trifft Eintracht Braunschweig heute auf den 1. FC Kaiserslautern. Wo können Fans dieses Traditionsduell live sehen? Hier gibt es die Antworten.

Diese Partie hat Klang: Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern, zwei ehemalige deutsche Meister, treffen im heutigen Topspiel der 3. Liga aufeinander. Beide Klubs streben eine Rückkehr mindestens in die Zweitklassigkeit an. Und für beide sieht es vor Beginn der Rückrunde gar nicht so schlecht aus.

Die Niedersachsen liegen nach der Hälfte der Saison auf dem zweiten Tabellenplatz, die Pfälzer sind Sechster, liegen aber nur drei Punkte hinter Braunschweig. Mit einem Sieg heute würden die Rote Teufel die Löwen überholen. Und das Beste für die Fans: Das Spiel heute läuft im Free-TV!

Eintracht Braunschweig empfängt den 1. FC Kaiserslautern. GOAL hat alle Infos zur Übertragung.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Partie in der Übersicht

BEGEGNUNG Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern WETTBEWERB 3. Liga | 20. Spieltag ORT Eintracht-Stadion | Braunschweig ANSTOSS 14 Uhr (im LIVE-TICKER)

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Die 3. Liga heute im Free-TV und LIVE-STREAM

Die Zahl der TV-Anbieter im deutschen Fußball ist riesig, doch weder Sky noch DAZN oder Amazon Prime haben irgendetwas mit der 3. Liga zu tun. Diese Spielklasse ist vor allem bei der Deutschen Telekom zu Hause, genauer gesagt bei MagentaSport. Auf dem Sportkanal des Telekommunikationsriesen sind sämtliche 380 Saisonspiele live zu sehen. Nicht alle aber sind exklusiv, denn an jedem Wochenende laufen ausgewählte Topspiele der 3. Liga auch im Free-TV.

Dies läuft über die ARD, die diese Spiele fast immer über ihre dritten Regionalprogramme ausstrahlt. Welche Spiele genau wo übertragen werden, entscheidet sich meist erst mit einigen Tagen Vorlauf. Eine Partie wie Braunschweig gegen Kaiserslautern ist natürlich wie gemacht für das Free-TV - und so ist das Spiel auch ohne Abonnement zu sehen.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Übertragung im Free-TV bei NDR, SWR und SR

Gleich drei Regionalprogramme der ARD zeigen das Spiel heute live: der NDR, in dessen Sendegebiet Braunschweig liegt sowie der SWR aus demselben Grund beim FCK. Und auch der Saarländische Rundfunk (SR) überträgt die Partie, was aber daran liegt, dass das Programm des SR mit dem des SWR nahezu identisch ist.

Bei allen drei Sendern suchen Fans eine ausgiebige Vorberichterstattung aber vergebens, alle drei steigen erst ganz kurz vor Anpfiff um 14 Uhr in die Übertragung ein. Beim NDR läuft die Übertragung über die Sendung Sportclub, beim SWR und SR ist es SWR Sport Extra.

Gleich beginnt die Pressekonferenz vor dem letzten Spiel im Kalenderjahr!



Die wichtigsten Aussagen von Coach Michael Schiele lest Ihr wie immer hier.🦁#wirsindeintracht #ebsfck pic.twitter.com/elykYxgYEF — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) December 16, 2021

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) live: Die 3. Liga heute im kostenlosen LIVE-STREAM

Inhalte, die im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt werden, sind stets auch im kostenlosen LIVE-STREAM zu sehen. Erste Anlaufstelle dafür ist die ARD Mediathek. Dort ist das laufende Programm der ARD selbst sowie auch das aller Regionalprogramme zu sehen. Zudem bieten die einzelnen Sender auch eigene LIVE-STREAMS auf ihrer Internetseite an. Hier geht es zu den LIVE-STREAMS von NDR, SWR und SR.

Zusätzlich gibt es die ARD Mediathek auch als eigene App für mobile Geräte. Damit könnt Ihr auch von unterwegs aus das heutige Spiel zwischen Braunschweig und Kaiserslautern kostenlos verfolgen.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM bei MagentaSport

Wer bereits ein Abonnement bei MagentaSport hat, der hat also die Qual der Wahl, wo er oder sie das heutige Topspiel sehen will. MagentaSport zeigt die Partie als Einzelspiel und auch als Teil der Konferenz der 14-Uhr-Spiele. Die Vorbereichterstattung fällt etwas umfangreicher aus, um 13.45 Uhr beginnt die Übertragung. Cedric Pick führt als Moderator durch die Sendung, Markus Herwig kommentiert das Spiel.

MagentaSport gibt es als klassischen TV-Sender nur für Telekom-Kunden, die einen entsprechenden Receiver haben. Für alle anderen ist MagentaSport ein LIVE-STREAM. Die App gibt es für zahlreiche Geräte, darunter viele moderne Smart-TVs oder TV-Sticks. Auch für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets ist MagentaSport verfügbar, ebenso ganz klassisch über den Internetbrowser des Computers.

MA:"Eine Mannschaft muss sich entwickeln, diesen Prozess haben wir in den vergangenen Wochen durchlebt. Es hat sich auch gezeigt, dass uns das im Positiven gelungen ist, die Ergebnisse geben uns recht. Aber wir sehen Dinge, die wir noch besser machen können." #Betze — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) December 16, 2021

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute: Die Übertragung in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern

Anstoß: 14 Uhr

Übertragung TV: NDR | SWR | SR | MagentaSport

Übertragung LIVE-STREAM: ARD Mediathek | NDR.de | SWR.de | SR.de | MagentaSport

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Das kostet MagentaSport

Es liegt in der Natur der Sache, dass Bestandskunden der Telekom einen preislichen Vorteil haben, wenn sie MagentaSport buchen wollen. Wer bereits einen Telekom-Vertrag hat, zahlt für MagentaSport im Jahresabo nur 4,95 Euro monatlich. Wer als Telekom-Kunde MagentaSport nur auf monatlicher Basis buchen will, muss 9,95 Euro auf den Tisch legen.

Alle anderen, die MagentaSport nutzen wollen, mit der Telekom aber vertraglich nichts zu tun haben, zahlen mehr. Dort fallen die 9,95 Euro im Monat bereits für das Jahresabo an. Wer nur ein Monatsabo abschließen will, der wird mit 16,95 Euro zur Kasse gebeten. Alle Infos zu MagentaSport gibt es auch unter diesem Link.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Der LIVE-STREAM via OneFootball

Die Übertragungen der 3. Liga auf MagentaSport sind auch ohne Abonnement auf der Plattform OneFootball zu sehen. Dort haben Fans die Möglichkeit, die Spiele einzeln zu buchen. Für 2,99 Euro pro Partie gibt es den LIVE-STREAM zum gewählten Spiel, ohne Abo, ohne versteckte Extras. Die Abrechnung erfolgt über den eigenen App- oder Playstore.

Aufgrund der Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie sind am Samstag insgesamt nur 5.000 Zuschauer zugelassen in Braunschweig, darunter 250 Gästefans - die Tickets für den Gästeblock waren in wenigen Minuten vergriffen. #Betze #EBSFCK — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) December 16, 2021

Der Nachteil: Diese Funktion gibt es derzeit nur über die Smartphone- oder Tablet-App von OneFootball. Dort könnt Ihr die Partie buchen und dann auch sehen, allerdings nur dort, nicht auf dem Computer.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK) heute live: Die Aufstellung

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen veröffentlicht. Sie werden dann an dieser Stelle nachgereicht.

Eintracht Braunschweig vs. 1. FC Kaiserslautern (FCK): Der LIVE-TICKER zur 3. Liga heute

Bestens informiert über alles, was in Braunschweig passiert, werdet Ihr auch in unserem LIVE-TICKER zum Spiel. Dort gibt es die kompetente Komplettversorgung rund um das Topspiel.