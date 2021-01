Eintracht Braunschweig gegen den HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM - mit Highlights und LIVE-TICKER

Braunschweig ist im neuen Jahr noch ohne Sieg. Jetzt wartet mit dem HSV ein schwerer Gegner. Alles zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM im Artikel.

Seit dem 5. Dezember konnte Eintracht Braunschweig nicht mehr in der 2. gewinnen. Der BTSV muss gegen den Tabellenführer HSV außerdem auf Stürmer Schwenk (Rote Karte) und Innenverteidiger Wydra (Gelb-Rote Karte) verzichten. Deswegen stehen die Einsatzchancen für Verteidiger Oumar Diakhite, zum Einsatz zu kommen, alles andere als schlecht.

Der könnte mit einem Sieg die Hinrunde als Tabellenführer abschließen. Die Rothosen gewannen fünf ihrer letzten sechs Spiele und peilen den Wiederaufstieg in die Bundesliga an. Anstoß der Partie ist am Samstag, 23.01.2021, um 13 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Eintracht Braunschweig gegen den HSV (Hamburger SV) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen. Wir verraten Euch im Artikel, wie Ihr das Spiel der sehen könnt.

Eintracht Braunschweig vs. HSV (Hamburger SV): Die Partie der 2. Bundesliga im Überblick

Wettbewerb 2. Bundesliga, 17. Spieltag Begegnung Eintracht Braunschweig (16. Platz) - Hamburger SV (1. Platz) Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Anstoß Samstag, 23.01.2021, 13 Uhr

Eintracht Braunschweig vs. HSV (Hamburger SV): Die Partie der 2. Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM

Die Spiele der 2. Bundesliga sind nicht im Free-TV zu sehen. Deswegen wird auch die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem HSV nicht in den öffentlich-rechtlichen Kanälen zu sehen sein. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel trotzdem schauen könnt.

Eintracht Braunschweig gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute live im TV bei Sky

Nach wie vor hat der Pay-TV-Sender Sky die Lizenz für die Ausstrahlung der 2. Bundesliga. Der Sender zeigt alle 306 Partien der zweithöchsten Spielklasse live in der Konferenz und als Einzelspiel. Um die Partien sehen zu können, ist ein Abo bei Sky unumgänglich. Der Anbieter hat für Fußballfans dabei verschiedene Optionen im Angebot.

Das Bundesliga-Paket umfasst nicht nur die gesamte 2. Bundesliga, sondern auch die Wochenendspiele der 1. Bundesliga als Einzelspiele und in der Konferenz. Derzeit kostet das Paket 25 Euro monatlich für Neukunden im ersten Jahr. Anschließend erhöht sich der Preis auf 30 Euro.

Habt Ihr ein Abonnement bei Sky abgeschlossen, könnt Ihr mit dem gelieferten Receiver die Spiele auf Eurem TV sehen. Oder Ihr verbindet Euren Laptop oder eine Spielekonsole mit dem Fernseher und installiert Euch die App von Sky Go auf Eurem Endgerät. Alle Infos zur App findet Ihr hier.

Eintracht Braunschweig vs. HSV (Hamburger SV): Die Partie der 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Den LIVE-STREAM des Spiels Eintracht Braunschweig gegen den HSV kann man natürlich nicht nur auf dem TV schauen, sondern auch auf dem Laptop , Smartphone oder Tablet streamen. Sky Go richtet sich dabei an alle Kunden, die ein reguläres Abo bei Sky abgeschlossen haben und das Programm auch auf Ihrem mobilen Endgerät sehen möchten. Die App für Android - oder Apple -Geräte gibt´s hinter dem jeweiligen Link.

Eintracht Braunschweig gegen HSV (Hamburger SV): Die 2. Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Mit Sky Ticket bietet der Bezahlsender des weiteren eine flexiblere Variante für Fußball-Fans an, die sich nicht zwölf Monate oder länger an den Sender binden möchten. Im Sport Monat (9,99 Euro) sind allerdings keine Einzelspiele enthalten. Wer also Braunschweig gegen den HSV in voller Länge sehen möchte, muss zusätzlich ein Tagesticket buchen. Im Supersport Monat (29,99 Euro) sind jedoch die Spiele einzeln und in der Konferenz enthalten.

Auch für Sky Ticket gibt es eine App, die auf vielen verschiedenen Endgeräten nutzbar ist. Eine Übersicht dazu findet Ihr hier.

Eintracht Braunschweig vs. HSV (Hamburger SV): Die Highlights der Zweitliga-Spiele bei DAZN

Die Streaming-Plattform DAZN liefert ihren Kunden die Highlights aller Partien der 2. Bundesliga schon 40 Minuten nach dem Abpfiff . Die Spiele werden kurz und knapp von kompetenten Kommentatoren für Euch zusammengefasst. Wie Ihr Euren Gratismonat bei DAZN startet, erfahrt Ihr hier.

Eintracht Braunschweig gegen HSV (Hamburger SV): Der LIVE-TICKER von Goal

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel live zu sehen, bieten wir Euch eine schöne Alternative an: Mit unserem LIVE-TICKER verpasst Ihr kein Tor, keine Großchance oder spielentscheidende Szene.

Eintracht Braunschweig vs. HSV (Hamburger SV): Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Kaufmann, Behrendt, Diakhite, Nikolaou, Schlüter - Kammerbauer, Kroos - Ben Balla - Bär, Proschwitz

Die Aufstellung des Hamburger SV:

Ulreich - Vagnoman, Leistner, Ambrosius, Leibold - Dudziak, Heyer, Kinsombi - Jatta, Terodde, Kittel