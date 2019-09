Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - so wird die 3. Liga heute übertragen

Eintracht Braunschweig empfängt am Samstag den Halleschen FC in der 3. Liga. Goal verrät, wo das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Spitzenspiel in der dritthöchsten deutschen Spielklasse: Eintracht Braunschweig empfängt am zehnten Spieltag den Halleschen FC. Anstoß ist am Samstag um 14 Uhr.

19 Punkte, dabei sechs Siege, ein Remis und zwei Niederlagen: Die Bilanz der beiden Kontrahenten Braunschweig und Halle könnte gar nicht ausgeglichener sein. Einziger Unterschied: Das Torverhältnis spricht leicht für den HFC, der deswegen auf Platz zwei der Tabelle in der steht.

Christian Flüthmann auf Seiten des BTSV und Torsten Ziegner (Hallescher FC) wollen sicherlich auch aus dem Top-Spiel nicht ohne Punktgewinn herausgehen. Deswegen darf man sich am Samstag auf einen echten Drittliga-Schlager freuen.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute live in TV und LIVE-STREAM sehen: Goal verrät alles, was Ihr rund um die Übertragung der Partie der 3. Liga wissen müsst. Außerdem: Die Mannschaftsaufstellungen.

3. Liga: Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC auf einen Blick

Duell Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC Datum Samstag, 28. September 2019 || 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 23.325 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute live im TV schauen - so geht's!

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC ist das absolute Spitzenspiel der 3. Liga am zehnten Spieltag. Goal verrät an dieser Stelle, ob und wenn ja wo die Begegnung heute live im deutschen Fernsehen gezeigt wird. Um 14 Uhr ist Anpfiff.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute live im TV bei Magenta Sport sehen

MagentaSport ist heute Nachmittag eine Möglichkeit, wie Ihr die vollen 90 Minuten Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC live anschauen könnt. MagentaSport ist nämlich der Kanal, der alle 380 Spiele der 3. Liga live im TV - im Einzelspiel oder in der Konferenz - zeigt / überträgt.

Dementsprechend kommt auch Braunschweig vs. Halle heute live im TV, ab 13.45 Uhr berichtet der Sender live aus dem Eintracht-Stadion. Nach den kurzen Vorberichten aus dem Studio geht es direkt in die Braunschweiger Arena, wo dann die vollen 90 Minuten live übertragen werden. Hier geht's übrigens direkt zur Konferenz am zehnten Spieltag.

Mit diesem Team geht MagentaSport am Samstag in Braunschweig ans Werk:

Kommentar: Gari Paubandt

Moderation: Konstantin Klostermann

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute live be Magenta Sport sehen: Das Abonnement

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC kommt also live im TV bei Magenta, ein Abonnement beim Sender ist jedoch essenzielle Voraussetzung. Hier bekommt Ihr dazu alle Infos, gleichzeitig könnt Ihr zwischen verschiedenen Paketen wählen.

Magenta Sport für Telekom-Kunden:

Seid Ihr bereits bei der Telekom unter Vertrag, müsst Ihr im ersten Jahr nichts für die MagentaSport-Nutzung bezahlen. Ist das kostenlose Jahr vorüber, zahlt Ihr als Telekom-Kunden 4,95 Euro monatlich.

Magenta Sport für Nicht-Kunden der Telekom:

Falls Ihr bei der Telekom nicht unter Vertrag steht, habt Ihr zwei Möglichkeiten: Entweder Ihr sichert Euch das Jahresabo für 9,95 Euro monatlich oder Ihr gönnt Euch das Monatsabo, welches monatlich kündbar ist, für 16,95 Euro pro Monat.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute live beim NDR sehen: So geht's

Es gibt gute Nachrichten für alle Fans des BTSV und vom Halleschen FC: Die Begegnung der 3. Liga kommt heute live beim Norddeutschen Rundfunk (NDR), da immer ausgewählte Partien der dritthöchsten deutschen Spielklasse im Free-TV gezeigt werden.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC wird heute auch live im Free-TV übertragen. Das liegt daran, dass sich die Dritten Programme der ARD für folgende zwei Spiele am Samstagnachmittag entschieden haben.

Die 3. Liga heute live im Free-TV (Samstag, 28. September, 14 Uhr):

TSV - BR / SWR

Eintracht Braunschweig - Hallescher FC MDR / NDR

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC kommt also heute sowohl im Pay-TV bei Magenta Sport als auch im Free-TV beim NDR. Weiterer Vorteil: Auch im Netz gibt es die Begegnung zu sehen - via LIVE-STREAM. Hier erfahrt Ihr, wo.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM von Magenta Sport sehen

Magenta Sport hat die TV-Rechte an der 3. Liga und zeigt / überträgt daher auch Braunschweig vs. Halle live im Stream. Ihr könnt deswegen - sofern Ihr ein Abonnement besitzt - einfach auf www.magentasport.de gehen und Euch dort Fußball heute live im Online-Stream anschauen.

Dabei habt Ihr die Wahl, wie Ihr die vollen 90 Minuten aus Braunschweig genießt. Entweder wirklich in voller Länge live in der Einzelpartie oder in der Konferenzschaltung. Wollt Ihr die 3. Liga und Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC lieber auf Euren mobilen Geräten schauen? Kein Problem. Die kostenlose MagentaSport-App findet Ihr hier:

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute im LIVE-STREAM des NDR

Wie Ihr im oberen Abschnitt bereits erfahren habt, wird die Begegnung Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC auch live im TV beim NDR gezeigt / übertragen. Auch das hat eine Auswirkung auf die Übertragung im LIVE-STREAM, denn auch der NDR offeriert die Begegnung im Netz.

Hier geht es direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM des NDR, der Braunschweig vs. Halle genau wie im Fernsehen komplett live überträgt.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid am Samstagnachmittag unterwegs und könnt die Begegnung weder live im TV noch im LIVE-STREAM verfolgen? Dann haben wir gute News für Euch, denn mit einem LIVE-TICKER erfahrt Ihr sofort, wenn sich in Braunschweig etwas tut.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC wird heute kostenlos im LIVE-TICKER von Goal begleitet. Das Spitzenspiel der 3. Liga ist dort in voller Länge zu verfolgen, denn der Tickerer wird die Partie detailliert schildern.

Samt Vorberichten (ab 13.30 Uhr) und einer kurzen Nachberichterstattung seid Ihr top informiert, was die Begegnung am Samstagnachmittag angeht.

Und das Beste: Der LIVE-TICKER von Goal ist kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter goal.com oder in der kostenlosen Goal-App :

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC heute live: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen zum Spitzenspiel der 3. Liga stehen gegen 13 Uhr fest. Dann findet Ihr diese an genau dieser Stelle.

Eintracht Braunschweig vs. Hallescher FC live: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick