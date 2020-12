Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die 2. Bundesliga übertragen

Eintracht Braunschweig empfängt Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Eintracht Braunschweig trifft auf die SpVgg . Die Partie wird um 13 Uhr in Braunschweig angepfiffen.

Der Aufsteiger Braunschweig empfängt den Tabellendritten Greuther Fürth. Die Braunschweiger um Felix Kroos sind nach dem letzten Spieltag auf einen Nichtabstiegsplatz geklettert. Gegen Fürth wird es heute allerdings schwer für die Löwen, denn die Kleeblätter spielen bislang eine starke Saison.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mehr Teams

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb : 2. (13. Spieltag)

: 2. (13. Spieltag) Datum : Samstag, 19. Dezember 2020

: Samstag, 19. Dezember 2020 Uhrzeit : 13 Uhr

: 13 Uhr Ort: Braunschweig

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die übertragen

Alle Fans der 2. Liga können sich freuen, denn jedes Spiel des Wettbewerbs wird live und in voller Länge im TV und LIVE-STREAM übertragen. Alle Spiele werden von Sky im Pay-TV übertragen, leider gibt es kein Spiel der 2. Liga im Free-TV zu sehen.

Die Deutsche Fußball-Liga (@DFL_Official) hat am heutigen Donnerstag die Spieltage 16 bis 18 zeitgenau terminiert.



Für die Blau-Gelben ergeben sich folgende Ansetzungen: pic.twitter.com/wPVYGhyBLN — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) December 17, 2020

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV

Heute könnt Ihr ab 12.30 Uhr Sky einschalten und Braunschweig gegen Fürth live und in voller Länge im Pay-TV verfolgen. Peter Hardenacke moderiert die Sendung heute für Euch auf Sky Sport Bundesliga 2, wo später auch die Konferenz laufen wird. Wer das Einzelspiel sehen möchte, der kann das mit Kommentator Jörg Dahlmann auf Sky Sport Bundesliga 4 tun. Für all diejenigen, die sich für ein Sky-Abo interessieren, haben wir hier die Webseite Skys verlinkt.

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM

Sky wird die 2. Bundesliga auch im LIVE-STREAM auf Sky Go und Sky Ticket übertragen. Zudem könnt Ihr das Einzelspiel über Onefootball schauen. Über Sky Go und Sky Ticket könnt Ihr entweder die Konferenz oder das Einzelspiel schauen, auf Onefootball wird nur das Einzelspiel laufen. Alle Apps gibt es als kostenlosen Download im jeweiligen Store.

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket enthalten, als Kunde von Sky habt Ihr also immer Zugriff auf die App. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen und danach könnt Ihr den Stream starten.

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket ist für die Zuschauer gedacht, die Sky nicht abonniert haben und keinen Sky-Receiver besitzen. Für 9,99 Euro im Monat könnt Ihr das Bundesliga-Paket buchen. Weitere Infos zum Ticket gibt’s hier.

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im LIVE-STREAM: Onefootball

Sky hat eine Kooperation mit Onefootball, durch welche Ihr für 3,99 Euro das Einzelspiel über die App schauen könnt. Für genauere Details haben wir Euch hier einen Artikel von Onefootball verlinkt.

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Eintracht Braunschweig:

Fejzic - Ziegele, Wydra, Nikolaou, Wiebe - Kammerbauer, Kroos, Schwenk, Kaufmann, Otto - Proschwitz

Die Aufstellung von Greuther Fürth:

Burchert - Asta, Jaeckel, M. Bauer, Raum - Barry, Stach, Seguin, Green, Ernst - Nielsen

Rotationsmaschine 🔛



Mit Simon #Asta gibt der nächste Youngster sein Debüt für unser #Kleeblatt! Unsere Startelf ist heute mit 23,4 Jahren die jüngste der bisherigen Saison!#EBSSGF pic.twitter.com/JlK9ewPXKK — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) December 19, 2020

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Über den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erfahrt Ihr alles Wichtige zum Spiel und zur 2. Bundesliga. In Sekundenschnelle berichtet der Ticker über alle kniffligen Szenen aus Braunschweig!

Quelle: Getty Images / Koepsel

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt das Spiel verpasst? Dann schaut Euch nur 40 Minuten nach dem Abpfiff die Highlights der Partie auf DAZN an.

DAZN ist ein Streaminganbieter aus Ismaning, der jeden Tag Fußball, Football, Darts und viele weitere Sportarten überträgt. Wer neu bei DAZN ist, bekommt die ersten 30 Tage des Abonnements geschenkt. Nach dem Gratismonat kostet das Portal 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahr. DAZN ist jederzeit kündbar.

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Eintracht Braunschweig bisher 17 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Greuther Fürth 6 Siege 7 4 Remis 4 18 Tore 21 9,1 Mio. Euro Marktwert 12,7 Mio. Euro Suleiman Abdullahi (1 Mio. Euro) wertvollster Spieler Paul Seguin (2 Mio. Euro)

Eintracht Braunschweig gegen Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick