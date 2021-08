Am vierten Spieltag der 3. Liga treffen Braunschweig und Zwickau aufeinander. Goal liefert alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

Nach dem ersten Sieg der Saison gegen Halle möchte Eintracht Braunschweig das Siegen gegen den bisher noch sieglosen FSV Zwickau nur allzu gerne fortsetzen. Nach einer Niederlage und zwei Unentschieden soll jedoch auch für die Mannschaft von Joe Enochs nun der erste Dreier verbucht werden. Anpfiff der Begegnung ist heute um 14:00 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Die Gastgeber aus Braunschweig standen bereits früh in der Saison unter Druck: Nach einem Remis gegen Kaiserslautern und der 0:4-Schlappe gegen Überraschungstabellenführer Viktoria Berlin war zumindest spielerisch eine gute Reaktion erkennbar bei der Pokalniederlage gegen den HSV. Der Sieg gegen Halle konnte an die guten Ansätze anknüpfen und schürt bei den Braunschweig-Fans nun die Hoffnung auf einen weiteren überzeugenden Auftritt.

Zwickau, bis jetzt noch ohne Sieg in der neuen Spielzeit, konnte den Fans bereits zweimal eine ansprechende Leistung zeigen, diese jedoch nicht mit drei Punkten veredeln. Das Spiel der 3. Liga verspricht Spannung und hat keinen klaren Favoriten.

Goal liefert alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga heute im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER.

3. Liga heute live: Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau im Überblick

Begegnung Eintracht Braunschweig - FSV Zwickau Datum Samstag, 21. August 2021 Uhrzeit 14:00 Uhr Ort Eintracht Stadion | Braunschweig

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die 3. Liga übertragen

Die von zahlreichen Fans mit Spannung erwartete Partie der Löwen aus Braunschweig gegen Zwickau in der Eintracht-Arena wird heute um 14:00 Uhr angepfiffen und kann im TV live verfolgt werden. Der NDR und der MDR, zwei der dritten Programme der ARD, und MagentaSport übertragen die Begegnung live und in voller Länge.

MagentaSport konnte sich die Übertragungsrechte für alle Partien der 3. Liga sichern. Ausgewählte Begegnungen werden jedoch auch live im Free-TV übertragen. Das Spiel Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau ist eine dieser ausgewählten Begegnungen! Möchtet Ihr also live mitfiebern, bieten Euch sowohl MagentaSport als auch der MDR und NDR die Möglichkeit dazu.

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live im Free-TV: NDR und MDR zeigen das Spiel der 3. Liga

Die dritten Programme der ARD, mitunter auch NDR und MDR, haben sich die Übertragungsrechte für 86 Spiele der 3. Liga sichern können und zeigen auch das Spiel der Eintracht gegen den FSV Zwickau live. Die Übertragung der Partie beginnt um 14:00 Uhr und wird von Patrick Halatsch kommentiert.

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live im TV: Die NDR-Übertragung in der Übersicht

Beginn der Übertragung : 14:00 Uhr

: 14:00 Uhr Anstoß : 14:00 Uhr

: 14:00 Uhr Sender : NDR

: NDR Moderatorin: Andreas Käckell

Andreas Käckell Kommentar : Patrick Halatsch

GOOD NEWS: Davy #Frick hat nach langer Verletzungspause ein erstes Teiltraining auf dem Platz absolviert. Wegen Hüftproblemen verpasste „Fricker“ die komplette Saisonvorbereitung sowie den Saisonstart. pic.twitter.com/1VG8YLTgfb — FSV Zwickau (@FSVZwickau) August 19, 2021

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live im TV: MagentaSport zeigt das Spiel der 3. Liga live

Der Telekom-Streamingdienst MagentaSport konnte sich in dieser Spielzeit die Rechte für alle (!) Spiele der 3. Liga sichern. Mit MagentaSport könnt Ihr somit auch die Braunschweiger Eintracht gegen Zwickau live und in HD mitverfolgen. Kunden der Telekom können MagentaSport zum exklusiven Preis von 4,95€/Monat im Jahresabo nutzen.

Doch auch, wenn Ihr keine Telekom Kunden seid, muss nicht auf das umfangreiche Angebot von MagentaSport verzichtet werden. Möchtet Ihr maximal flexibel sein, so könnt Ihr ein Monatsabo zum Preis von 16,95€ buchen und genießt dafür das Anrecht auf monatliche Kündigung. Soll es etwas günstiger auf den Monat gerechnet sein, könnt Ihr das Jahresabo für 9,99€/Monat buchen. Egal, für was Ihr Euch entscheidet: MagentaSport bietet euch die 3. Liga im vollen Umfang. Alle infos rund um die Angebote von MagentaSport findet Ihr hier.

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live im TV: Die MagentaSport-Übertragung in der Übersicht

Beginn der Übertragung: 13:45 Uhr

13:45 Uhr Anstoß: 14:00 Uhr

14:00 Uhr Sender: MagentaSport

MagentaSport Moderation: Stefanie Blochwitz

Stefanie Blochwitz Kommentar: Mike Münkel

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau: Die 3. Liga heute im LIVE-STREAM sehen

Möchtet Ihr das Spiel unterwegs auf Euren mobilen Geräten verfolgen, so habt Ihr heute gleich zwei Möglichkeiten. Die Übertragung auf dem Smartphone, Tablet & Co. ist sowohl im NDR- und MDR- als auch im MagentaSport-Stream möglich. Wollt Ihr das Spiel im Stream verfolgen, könnt Ihr dies entweder via ARD-Mediathek/MagentaSport App oder im jeweiligen Webbrowser tun.

Für den Browser-LIVE-STREAM von MagentaSport müsst Ihr Euch jedoch vorher eine Mitgliedschaft beim Streaminganbieter zugelegt haben und anschließend mit Eurem Profil anmelden.

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute im LIVE-STREAM: Die Übersicht

Möchtet Ihr das Spiel der 3. Liga heute live im Stream verfolgen, liefert Euch Goal den Überblick mit den Links zum Download der Apps bzw. zum LIVE-STREAM im Webbrowser.

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff des Spiels könnt Ihr hier die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften auffinden.

Eintracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live: Die 3. Liga im LIVE-TICKER verfolgen

Habt Ihr heute keine Zeit, die Partie live zu verfolgen oder seid Ihr unterwegs und möchtet Euer mobiles Datenvolumen nicht belasten, so bietet Euch Goal mittels LIVE-TICKER trotzdem die Möglichkeit, mit Eurem Verein mitzufiebern. Hier kommt Ihr zum kostenlosen Goal LIVE-TICKER.

EIntracht Braunschweig vs. FSV Zwickau heute live: Die Übertragung der 3. Liga im Überblick

Die 3. Liga heute...