Eintracht Braunschweig vs. Energie Cottbus: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der 3. Liga

Finaltag in der 3. Liga und Braunschweig und Cottbus müssen noch zittern! Goal erklärt Euch, wie Ihr den Abstiegskrimi live verfolgen könnt.

Eintracht Braunschweig und Energie Cottbus rangieren beide lediglich mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Abstiegsplatz auf den Plätzen 14 und 15. Am letzten Spieltag der ist es noch möglich, dass eines der beiden Teams den Gang in die Regionalliga antreten muss. Eine Entscheidung fällt heute im direkten Duell um 13.30 Uhr im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Der 2:1-Sieg der Cottbuser am vergangenen Spieltag verschaffte Energie etwas Luft auf die gefürchtete Abstiegsregion. Nun braucht der ostdeutsche Klub jedoch einen Sieg, um aus eigener Kraft nicht doch wieder unten reinzurutschen. Den Braunschweigern hingegen würde ein Punkt reichen, nachdem sie zwar punktgleich mit Cottbus sind (44 Punkte), aber das bessere Torverhältnis besitzen und einen beziehungsweise zwei Punkte Vorsprung auf Carl Zeiss Jena (43) und die SG Sonnenhof Großaspach (42) haben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel zwischen Braunschweig und Cottbus live verfolgen könnt. Wir geben Euch alle Infos zur TV-Übertragung und den LIVE-STREAMS. Zudem könnt Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen lesen.

Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus: Die Daten zum Abstiegsduell der 3. Liga

Duell Eintracht Braunschweig vs. Energie Cottbus Datum Sa., 18. Mai 2019 | 13.30 Uhr Ort Eintracht-Stadion, Braunschweig Zuschauer 23.325 Plätze

Eintracht Braunschweig vs. Energie Cottbus: So seht Ihr das Spiel im TV

Nachdem die Aufstiegsplätze in der 3. Liga schon vergeben sind, spielt sich der echte Krimi in in der unteren Tabellenregion ab. Natürlich wollen alle Fans das live mitverfolgen. In diesem Abschnitt erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel im TV empfangt.

Kommt das Spiel zwischen Braunschweig und Cottbus im Free-TV?

Gute Nachricht für alle Fans: Das Spiel können alle Interessierten im frei-empfangbaren Fernsehen verfolgen. Denn sowohl der Sender NDR und NDR HD als auch rbb zeigen die Partie live.

Der Norddeutsche Rundfunk startet pünktlich zum Anstoß um 13.30 Uhr mit der Übertragung. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg beginnt zehn Minuten früher und berichtet bereits um 13.20 Uhr live vom Geschehen.

Zeigt Sky die Partie zwischen Braunschweig und Cottbus im Pay-TV?

Den Großteil des deutschen Profifußballs können Fans live bei Sky verfolgen, die 3. Liga steht allerdings nicht in ihrem Programm. Sky-Abonnenten können heute Nachmittag also lediglich die 1. ab 15.30 Uhr live verfolgen.

Es gibt allerdings einen weiteren Sender, der die 3. Liga überträgt, wie Ihr im nächsten Abschnitt erfahren könnt.

Überträgt MagentaTV das Spiel live im Pay-TV?

Alle Entertain-Kunden der Telekom können die Partie live auf dem Sender Magenta Sport oder Magenta Sport HD live verfolgen. Die Übertragung beginnt dort 15 Minuten vor Anpfiff um 13.15 Uhr.

Zusätzlich gibt es bei Magenta Sport die Möglichkeit, den Spieltag in der Konferenzschaltung zu verfolgen. Wer sich über das Angebot der Telekom informieren will, kann diesem Link folgen.

Eintracht Braunschweig vs. Energie Cottbus im LIVE-STREAM verfolgen - wo geht das?

Nicht jeder kann heute Mittag gemütlich vor dem Fernseher sitzen und das Spiel einschalten, sondern will es auf dem PC, Laptop oder Smartphone streamen. Das ist durchaus möglich, wie Ihr in diesem Abschnitt lesen könnt.

Braunschweig gegen Cottbus im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt es mit ndr.de und rbb-online.de

Nachdem die Free-TV-Sender NDR und rbb die Übertragungsrechte besitzen und ihr Programm auch im Internet zur Verfügung stellen, kann das Spiel auf ndr.de und rbb-online.de kostenlos gestreamt werden.

Die Bilder und Vertonung entsprechen dabei denen der TV-Übertragung. Somit startet auch auf ndr.de und rbb-online.de die Live-Schalte um 13.30 Uhr beziehungsweise 13.20 Uhr.

Braunschweig vs. Cottbus im LIVE-STREAM via Magenta Sport - so funktioniert es

Auch die Telekom überträgt ihr Angebot im Netz und bietet einen LIVE-STREAM auf magentasport.de. Einloggen können sich alle Kunden von Magenta Sport und dort das Spiel ab 13.15 Uhr streamen. Alternativ kann auch hier die Konferenz ausgewählt werden.

Für 9,95 Euro monatlich können Fans ein Abonnement abschließen und auf das volle Programm zugreifen. Hierzu gehört nicht nur die 3. Liga, sondern auch die Frauen-Bundesliga oder andere Wettbewerbe aus den Sportarten Volleyball, Basketball oder Eishockey.

Eintracht Braunschweig vs. Energie Cottbus: Goal bietet Euch einen LIVE-TICKER

Die Partie kann also auf mehreren Wegen mit Live-Bildern verfolgt werden. Wer allerdings das Spiel lieber im Ticker nachlesen will, dem empfehlen wir den LIVE-TICKER von Goal.

Unser Ticker hält Euch in Top-Geschwindigkeit über alle wichtigen Aktionen auf dem Spielfeld auf dem Laufenden. Mit Statistiken und Zahlen bietet er zudem die perfekte Ergänzung zum TV-Bild.

Zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal geht es hier entlang.

Eintracht Braunschweig gegen Energie Cottbus: Die Aufstellungen der Teams

Aufstellung Eintracht Braunschweig:

Fejzic, Nkansah, Fürstner, Hofmann, Putaro, Bär, Becker, Menz, Kijewski, Pfitzner, Feigenspan

Aufstellung Energie Cottbus:

Spahic - Schneider, Müller, Matuwila - Weidlich, Kruse, de Freitas, Bohl, Schlüter - Mamba, Rangelov

+++ AUFSTELLUNG +++



In einer Stunde geht's los - hier unsere Startelf für #EBSFCE



1 Spahic - 29 Schneider, 16 Müller, 5 Matuwila - 7 Weidlich, 20 Kruse, 14 de Freitas, 21 Bohl, 22 Schlüter - 11 Mamba, 38 Rangelov (C)



% für den Klassenerhalt! Nur Energie! #WIR #3LIGA pic.twitter.com/MVwvCdtWGl — FC Energie Cottbus (@Nur_Energie) 18. Mai 2019

Eintracht Braunschweig vs. Energie Cottbus: Die Bilanz der direkten Duelle

Die beiden Vereine sind in der 3. Liga erst einmal aufeinandergetroffen. Die Partie aus der Hinrunde zwischen Energie Cottbus und Eintracht Braunschweig endete 0:1. Doch auch in der und in einem Freundschaftsspiel standen sich die beiden Teams schon gegenüber.

In der Grafik seht Ihr die Bilanz der direkten Duelle.