Traditionsduell in der 3. Liga: Eintracht Braunschweig hat heute den TSV 1860 München zu Gast. Goal sagt Euch, wer das Spiel live überträgt.

In der 3. Liga steigt an diesem Wochenende der 6. Spieltag und der Samstag hat ein sehr namhaftes Duell zu bieten: Eintracht Braunschweig empfängt heute nämlich 1860 München, der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.

Braunschweig hat den schwachen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen inzwischen vergessen gemacht. Die vergangenen drei Partien konnte der Absteiger nämlich allesamt gewinnen und hat sich dadurch in der Tabelle in die Sphären vorgeschoben, in denen man auch am Ende der Spielzeit gefunden werden will.

1860 kam indes durchwachsen in die Saison 2021/22. Nach ordentlichem Beginn mit fünf Zählern aus den ersten drei Partien folgte ein bitteres 0:3 in Kaiserslautern. Unter der Woche betrieben die Münchener Löwen dann aber Wiedergutmachung und feierten gegen Viktoria Köln einen klaren 3:0-Erfolg.

1860 München vs. Eintracht Braunschweig: Wer zeigt das Top-Spiel aus der 3. Liga heute live im TV und im LIVE-STREAM? Und wie sehen die Aufstellungen der beiden Mannschaften aus? In diesem Artikel bekommt Ihr die Antworten auf diese Fragen.

Eintracht Braunschweig - 1860 München heute live: Das Topspiel der 3. Liga im Überblick

Wettbewerb 3. Liga | 6. Spieltag Begegnung Eintracht Braunschweig - TSV 1860 München Anpfiff Samstag, 28. August, 14 Uhr Ort Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Eintracht Braunschweig - 1860 München live: Wird das Spiel in der 3. Liga heute im Free-TV übertragen?

Fans der 3. Liga wissen, dass einige Samstagsspiele auch live im Free-TV gezeigt werden. Insgesamt dürfen die dritten Programme der ARD (WDR, BR, SWR etc.) pro Saison 86 Partien der 3. Liga live im frei empfangbaren Fernsehen ausstrahlen. Zählt Eintracht Braunschweig vs. 1860 München heute dazu?

Aufgepasst, gute Nachrichten: Ja! Eintracht Braunschweig - 1860 München wird heute live im Free-TV übertragen. Der BR (Bayerischer Rundfunk) hat das Spiel live im Programm und geht pünktlich wenige Minuten vor dem Anpfiff heute um 14 Uhr auf Sendung. Da 1860 in das Sendegebiet des BR fällt, wird sich die Berichterstattung zum Duell vornehmlich auf die Münchener Löwen konzentrieren.

Eintracht Braunschweig - 1860 München heute live im Free-TV sehen: Alle Infos zur 3. Liga

Sender : BR (Bayerischer Rundfunk)

: BR (Bayerischer Rundfunk) Übertragungsbeginn : Kurz vor 14 Uhr

: Kurz vor 14 Uhr Anstoß: 14 Uhr

Neben dem BR könnt Ihr Braunschweig vs. 1860 aber auch noch bei einem zweiten Sender heute live im TV sehen: Magenta Sport zeigt nämlich alle Spiele der 3. Liga live.

Der Sender der Telekom hat daher auch die Partie der Eintracht gegen den TSV im Programm und beginnt um 13.45 Uhr mit den Vorberichten. Ihr habt bei Magenta die Wahl zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz mit allen parallel stattfindenden Drittligaspielen am Samstagnachmittag, dazu zählen diesmal unter anderem Kaiserslautern gegen Zwickau und Viktoria Berlin vs. Mannheim.

Magenta Sport empfangt Ihr allerdings nicht kostenlos. Stattdessen müsst Ihr vorab ein Abonnement abschließen, um Braunschweig vs. 1860 München dort live im TV zu sehen.

Die Kosten liegen für Telekom-Kunden bei 4,95 Euro pro Monat im Jahresabo, Nicht-Telekom-Kunden zahlen 9,95 Euro monatlich. Alle weiteren Informationen erhaltet Ihr unter diesem Link.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Geht das?

Die 3. Liga läuft heute nicht nur live im TV, sondern wird auch im LIVE-STREAM übertragen.

Und auch im Internet gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, Eintracht Braunschweig - 1860 München live zu sehen.

Eintracht Braunschweig - 1860 München heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Die 3. Liga mit Magenta Sport erleben

Möglichkeit Nummer eins wäre Magenta Sport. Der Sender der Telekom sendet all seine Übertragungen auch per LIVE-STREAM und hat auch zu Braunschweig vs. 1860 einen solchen in petto. Wie im TV gilt allerdings auch hier: Um die 3. Liga heute live zu sehen, benötigt Ihr bei Magenta Sport ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Infos zu den Preisen und Paketen findet Ihr unter diesem Link.

Eintracht Braunschweig - 1860 München heute kostenlos im LIVE-STREAM sehen: Der BR überträgt die 3. Liga

Möglichkeit Nummer zwei ist der kostenlose LIVE-STREAM des BR. Der Bayerische Rundfunk zeigt sein Programm nämlich auch live im Internet und hat daher auch Braunschweig gegen 1860 München im STREAM im Angebot.

Über diesen Link gelangt Ihr heute ab 14 Uhr direkt zur Übertragung, die identisch ist mit jener im TV.

Eintracht Braunschweg vs. 1860 München heute live: Wer zeigt die Highlights der 3. Liga?

Sowohl der BR (kostenlos) als auch Magenta Sport (kostenpflichtig) haben in ihrer Nachberichterstattung noch einmal die besten Szenen von Braunschweig vs. 1860 München im Programm. Aber welche Optionen gibt es sonst noch, die Highlights der 3. Liga zu sehen?

Relativ früh nach Abpfiff kommt Ihr bei der ARD auf Eure Kosten. In der Sportschau laufen samstags ab 18 Uhr zunächst die Highlights der Top-Spiele des Tages aus der 3. Liga, zu denen Braunschweig gegen 1860 heute sicherlich zählen dürfte. Erst nach der 3. Liga kommen in der Sportschau dann die 2. und 1. Bundesliga an die Reihe.

Highlights aus der 3. Liga hat zudem auch Sport 1 im Programm, da müsst Ihr allerdings ziemlich lange warten. Der Free-TV-Sender zeigt die Zusammenfassungen der Spiele vom Wochenende erst am Montagabend ab 23.30 Uhr in 3. Liga Pur.

Eintracht Braunschweig - 1860 München heute live: Die Aufstellungen in der 3. Liga

Rund eine Stunde vor Spielbeginn haben wir an dieser Stelle die Aufstellungen von Braunschweig und 1860 München für Euch. Schaut also einfach gegen 13 Uhr heute noch einmal vorbei.

Eintracht Braunschweig vs. 1860 München: Die 3. Liga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Wer weder im TV noch im LIVE-STREAM bei BR oder Magenta Sport dabei sein kann, den versorgen wir bei Goal in unserem LIVE-TICKER mit den wichtigsten Infos zu Braunschweig vs. 1860 München.

Dank detaillierter Schilderungen zum Spielgeschehen seid Ihr stets auf Ballhöhe und erfahrt blitzschnell, wenn ein Tor fällt. HIER gelangt Ihr direkt zum kostenlosen TICKER zu Braunschweig vs. 1860.

Eintracht Braunschweig - 1860 München live: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der 3. Liga heute im Überblick