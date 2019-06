DFB-Frauen: Einsatz von Dzsenifer Marozsan im WM-Gruppenspiel gegen Spanien weiter offen

Wird Dzsenifer Marozsan trotz ihrer Verletzung gegen Spanien spielen können? Hinter dem Einsatz der Spielmacherin steht weiter ein Fragezeichen.

Hinter dem Einsatz der am Fuß verletzten Spielmacherin Dzsenifer Marozsan im zweiten WM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen am Mittwoch (18.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen steht weiter ein Fragezeichen.

Erlebe die Frauen-WM 2019 live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Dzseni wird heute wieder in die Belastung gehen", sagte Assistenztrainer Patrik Grolimund auf der Pressekonferenz im DFB-Teamhotel in Lille am Pfingstmontag, ohne weitere Details zur Diagnose oder Art der Belastung preiszugeben.

DFB-Frauen: Marozsan hatte trotz Verletzung durchgespielt

Die 27-Jährige vom Champions-League-Sieger hatte beim Auftaktsieg gegen (1:0) am Samstag einen Schlag auf den Fuß erlitten, trotzdem aber durchgespielt.