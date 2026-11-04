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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Christian Guinin

Einigung mit Real Madrid erzielt? FC Bayern droht Schlappe in Poker um Ausnahmetalent

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J. Gabriel
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Der Poker um JJ Gabriel spitzt sich immer weiter zu. Real Madrid scheint die besten Karten zu haben, gleichzeitig ist der FC Bayern angeblich ebenfalls noch in der Verlosung.

Nach Informationen von Sky gibt es zwischen dem Ausnahmetalent von Manchester United und den Königlichen aus Madrid mittlerweile schon eine mündliche Grundsatzvereinbarung über einen Wechsel.

Demnach soll der Transfer nun zügig über die Bühne gehen, eine endgültige Einigung gibt es allerdings noch nicht. Auch deshalb sollen andere interessierte Klubs, etwa die Bayern oder Paris Saint-Germain, noch nicht gänzlich aus dem Rennen um den 16-Jährigen sein.

Wie Bild-Fußballchef Christian Falk auf seinem Portal cfbayerninsider berichtet, sollen die Münchner sogar noch ganz konkrete Chancen haben, Gabriel unter Vertrag zu nehmen. Nach wie vor gäbe es Gespräche zwischen dem FCB und dem Team des jungen Engländers.

Aufgrund der derzeitigen Verletzungsprobleme in der Offensive - unter anderem fehlt dem Rekordmeister in Ismael Saibari, Serge Gnabry, Jamal Muiala und Luiz Diaz wichtiges Personal -, könnte für die Bayern ein Transfer bereits im kommenden Winter-Transferfenster interessant werden. Dass Gabriel im Falle einer Einigung für die erste Mannschaft eingeplant sei, war bereits in den vergangenen Wochen durchgesickert.

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Die spanische Zeitung Sport hatte unlängst bereits davon geschrieben, dass sich Real in der absoluten Spitzenposition um einen Transfer Gabriels befinde. Der Spieler habe demnach PSG einen Korb gegeben und betont, unbedingt nach Spanien in die LaLiga wechseln zu wollen.

Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images

Warum will JJ Gabriel den zypriotischen Pass beantragen?

Fest steht bereits, dass Gabriel seinen bisherigen Klub Manchester United im Sommer verlassen wird. Gabriel spielt seit seinem elften Lebensjahr für die Red Devils und erzielte vergangene Saison 23 Tore in 23 U18-Partien. Dafür wurde er zum besten Spieler der U18-Premier-League gewählt. Im August feierte er zudem sein Profidebüt und wurde zum jüngsten United-Spieler der Klubgeschichte in der ersten Mannschaft.

Ein Wechsel in ein anderes Land ist für Gabriel aufgrund der Brexit-Regeln eigentlich erst mit 18 Jahren möglich. In England darf er derzeit nur einen Stipendiatenvertrag unterschreiben, einen Profivertrag erst ab 17. Die Herkunft seiner Eltern könnte ihm jedoch ein Schlupfloch eröffnen: Nach Sky-Informationen will Gabriel einen zypriotischen Pass beantragen. Dadurch wäre ein Wechsel bereits im Januar möglich.

Für Schlagzeilen hatte Gabriel zuletzt gesorgt, weil er Manchester United offenbar gebeten hatte, seine Registrierung beim Klub aufzuheben. Der Vorgang habe bei United für einen "Schock" gesorgt und sei "fast beispiellos", berichtete der Telegraph.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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