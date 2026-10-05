Einigung erzielt! Der FC Bayern macht bei Harry Kane offenbar eine große Ausnahme

Demnach habe sich der deutsche Rekordmeister mit dem englischen Starstürmer grundsätzlich auf einen neuen Kontrakt bis 2029 geeinigt. Allerdings seien noch letzte Details zu klären, bevor der 33-Jährige sein neues und nach Meinung von Karl-Heinz Rummenigge auch außergewöhnliches Arbeitspapier unterschreibt.

"Früher hätte ich gesagt: Bei Spielern über 30 sollte man grundsätzlich nur Einjahresverträge machen. Aber es gibt eben Ausnahmen, wenn du von einem Spieler überzeugt bist. Und das sind wir bei Harry", sagte Rummenigge kürzlich im Interview mit der Abendzeitung: "Man darf nicht vergessen: In drei Jahren war er nur einmal verletzt. Ich kann mich selbst erinnern: Als ich die Drei vorne stehen hatte, war ich schon reichlich mit Muskelproblemen behaftet."

In der jüngeren Vergangenheit hatten auch Vereinslegenden wie Arjen Robben oder Franck Ribery im Spätherbst ihrer Karriere nur noch Einjahresverträge bekommen. Bei Kane ist die Situation ob seiner wenigen Verletzungen - tatsächlich waren es vier kleinere Zwangspausen seit seinem Wechsel im Sommer 2023 - aber eine andere. Dementsprechend stand bis zuletzt auch nicht zur Diskussion, dass der Kapitän der englischen Nationalmannschaft nur für ein Jahr verlängern könnte.

Harry Kane könnte beim FC Bayern den Ballon d'Or gewinnen

Seit seinem 95 Millionen Euro schweren Wechsel von Tottenham Hotspur zum FCB kommt Kane auf die beeindruckende Bilanz von 101 Toren in 98 Bundesligaspielen.

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In der Champions League war Kane 34-mal für die Münchner in 39 Duellen erfolgreich. In diesem Jahr gehört er obendrein zu den Favoriten auf den Ballon d'Or, nachdem er sich den Goldenen Schuh mit insgesamt 73 Treffern für die Bayern und England gesichert hatte.

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