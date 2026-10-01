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Jochen Tittmar

Eingeschnappter Selbstdarsteller! Portugal hätte nichts Besseres passieren können als der Abgang von Cristiano Ronaldo

UEFA Nations League A
FEATURES
Meinung
Portugal
C. Ronaldo

Cristiano Ronaldo verlässt Portugals Nationalelf unwürdig im Streit. Der Selecao hätte nichts Besseres passieren können. Ein Kommentar.

Der vorzeitige Abgang aus dem Camp der portugiesischen Nationalelf offenbart etwas, das in der Karriere von Cristiano Ronaldo stets der Fall war: Sein Verhältnis zur eigenen Bedeutung pendelt seit Jahren zwischen außergewöhnlicher Professionalität und ausgeprägter Selbstbezogenheit. Nun hat mal wieder Letzteres die Oberhand gewonnen.

Wer allerdings eine Nationalmannschaft als Kapitän anführt, trägt Verantwortung. Auch dann, wenn die eigene Rolle kleiner wird - gerade dann. Ronaldo war zuletzt gegen Norwegen von Trainer Jorge Jesus zum Aufwärmen geschickt, dann aber nicht eingesetzt worden. Dass jemand mit Ronaldos Status davon nicht begeistert ist, ist nachvollziehbar. Dass er deshalb abrupt und eingeschnappt abreist, nicht.

Es wird wohl ein letzter, lauter Akt seiner Karriere in der Selecao werden, die natürlich ein viel würdigeres Ende verdient hätte. Ronaldo hätte die Entscheidung des Trainers hinnehmen, sich in den Dienst der Mannschaft stellen und seine Rolle als Teilzeitkraft erhobenen Hauptes akzeptieren können. Stattdessen steht nun wieder CR7 selbst im Mittelpunkt.

Cristiano RonaldoGetty Images

Cristiano Ronaldo tritt bei Portugal als beleidigter Superstar ab

Genau darin liegt die Tragik seines Abgangs: Ronaldo, der Portugal über zwei Jahrzehnte geprägt hat, verabschiedet sich nicht als großer Kapitän, sondern als beleidigter Superstar. Das wirkt gockelhaft, egoistisch und ist vor allem komplett unnötig. Ronaldos Leistungen für die Nationalelf können dadurch nicht ausgelöscht werden, zahllose Tore und der Gewinn der EM 2016 bleiben Teil seiner Geschichte. Doch ein großes Vermächtnis schützt nicht vor einem dämlichen letzten Kapitel.

Wie anders ein solcher Abschied aussehen kann, sieht man just dieser Tage bei Ronaldos ewigem Rivalen Lionel Messi. Der Argentinier erklärte Ende August seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Nach dem verlorenen WM-Finale zog Messi einen Schlussstrich und begründete ihn unter anderem damit, dass jüngere Spieler ihren Platz verdienten.

Am 6. Oktober erhält er ein offizielles Abschiedsspiel und von der Universität von Buenos Aires die Ehrendoktorwürde. Mit der Begründung, Messi sei ein "Beispiel für Exzellenz und Bescheidenheit". Das ist der große Unterschied zwischen den beiden: Messi zeigt, wie eine Legende in Würde reift, Ronaldo dagegen geriert sich als Selbstdarsteller, weil ihm offenbar nicht mehr die Rolle zugestanden wird, die er für sich beansprucht.

Cristiano RonaldoGetty Images

Cristiano Ronaldos Abgang ist das Beste, was Portugal passieren konnte

Trotzdem sollte man in Portugal aufatmen. Vielleicht tut es die Mannschaft sogar. Denn Ronaldos Abgang ist das Beste, was ihr passieren konnte. Er dürfte rein sportlich eine Befreiung sein.

Ronaldo ist für das Team in der jüngeren Vergangenheit immer mehr zum Hemmschuh geworden. Sein Tempo ist nicht mehr das von früher. Seine Laufleistung und seine Arbeit gegen den Ball reichen nicht mehr aus für die Anforderungen an ein Spitzenteam. Es schien, als würde seine bloße Präsenz das mannschaftliche Gefüge hemmen.

Ronaldo kann im Strafraum gewiss weiterhin gefährlich sein und mit seinem Abschluss Spiele entscheiden. Doch damit dies passiert, was zuletzt ohnehin immer seltener der Fall war, muss Portugals Spiel auf einen Spieler zugeschnitten werden, der selbst kaum noch in der Lage ist, große Teile des Spiels aktiv mitzugestalten. Ronaldo ist mit 41 Jahren nicht mehr die Naturgewalt von 2014. In Portugal wird aber teils so getan, als wäre er es noch.

FBL-EUR-NATIONS-DEN-POR-TRAININGGetty Images

Neue Gestaltungsfreiheit für Jorge Jesus ohne Cristiano Ronaldo

Für Coach Jesus eröffnet sich damit eine Möglichkeit, die er zuvor kaum hatte. Ronaldos Ex-Coach bei Al-Nassr kann nun eine portugiesische Mannschaft nach seinen Vorstellungen formen, ohne ständig erklären zu müssen, ob und warum Ronaldo spielt oder eben nicht.

Portugals Nationalteam steht damit unweigerlich vor einem Neustart, bei dem die hochbegabte Generation um Bruno Fernandes, Joao Neves oder Vitinha endgültig aus Ronaldos Schatten treten kann. CR7 geht dagegen als unverbesserlicher Egozentriker ohne Anstand und beweist einmal mehr, dass für ihn das eigene Denkmal schwerer wiegt als das Wohl des Kollektivs.

Cristiano Ronaldo: Leistungsdaten bei Portugal

Länderspiele

Tore

Vorlagen

Gelbe Karten

Rote Karten

234

146

45

32

1

Häufig gestellte Fragen

Mit 41 Jahren hat Cristiano Ronaldo nicht mehr die Schnelligkeit und Spritzigkeit wie zu Beginn seiner Karriere, als er vor allem auf den Flügeln spielte. Inzwischen ist der Portugiese auf dem Feld vor allem in der Sturmspitze als torgefährlicher Angreifer zu finden.

Cristiano Ronaldo wurde am 5. Februar 1985 als jüngstes von vier Kindern in der Gemeinde Santo Antonio in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel Madeira, geboren.

Aktuell trägt Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr FC die Rückennummer 7, und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft läuft der Angreifer mit dieser Trikotnummer auf. Das war jedoch nicht immer so. Zu Beginn seiner Karriere trug er bei Sporting Lissabon die Nummer 28, anschließend lief er bei Manchester United und Real Madrid mit der Rückennummer 7 auf, wobei Ronaldo bei den Madrilenen kurzeitig die Trikotnummer 9 inne hat. In der portugiesischen Nationalmannschaft lief Cristiano Ronaldo zudem bereits mit den Rückennummern 11 und 17 auf.

Cristiano Ronaldo ist 1,87 Meter groß. Trotz seiner Körpergröße war CR7 in seiner besten Zeit für seine Schnelligkeit bekannt.

Cristiano Ronaldo weist derzeit ein Körpergewicht von 83 Kilogramm auf. Der Portugiese ist bekannt für sein Hartes Training und eine strenge Ernährung. Trotz seines Alters von 41 Jahren ist Ronaldo körperlich weiterhin topfit.

Die Schuhgröße von Cristiano Ronaldo beträgt 41,5, was für seine Körpergröße vergleichsweise klein ist.

Cristiano Ronaldo ist Rechtsfuß. Doch auch sein linker Fuß zählt zu seinen Stärken. Bereits über 140 Tore konnte er mit dem linken Fuß erzielen.

In der Jugend hat Cristiano Ronaldo bei insgesamt drei Vereinen gespielt. Als Achtjähriger trat er in den Amateurklub CF Andorinha ein. Anschließend wechselte Ronaldo zu Nacional Funchal und dann aufs portugiesisches Festland zu Sporting Lissabon, wo er letztendlich sein Profidebüt gab.

Cristiano Ronaldo wohnt derzeit in einem Anwesen im exklusiven Wohngebiet Al Muhammadiyah in Riad, der Hauptstadt von Saudi-Arabien, wo der Angreifer seit 2023 bei Al-Nassr FC spielt. Ronaldo hat sich mittlerweile ein beachtliches Immobilienportfolio aufgebaut. Der Weltstar besitzt Häuser und Apartments auf der ganzen Welt, beispielsweise in seinem Heimatort Madeira, in Lissabon, Madrid, Manchester oder auch in New York. Ende 2024 kaufte CR7 zudem eine Villa auf Jumeirah Bay Island in Dubai, die auch als "Milliardärs-Insel" bekannt ist.

Cristiano Ronaldo besitzt eine multinationale Luxuswagen-Sammlung mit über 40 Fahrzeugen, darunter seltene Hypercars, Klassiker und Alltags-SUVs. Zu den bekanntesten Marken in seinem Besitz gehören Bugatti, Ferrari und Rolls-Royce.

Cristiano Ronaldo spricht kein Deutsch. Durch seine Stationen in Europa hat er jedoch einige Sprachen erlernt. Der Portugiese spricht fließend Englisch, Spanisch, Italienisch und natürlich Portugiesisch.

Cristiano Ronaldo ist Vater von fünf Kindern: Cristiano Jr., Mateo, Eva, Alana Martina und Bella. Die beiden Letztgenannten wurden von seiner derzeitigen Partnerin Georgina Rodriguez geboren.

Cristiano Ronaldo ist mit dem argentinisch-spanischen Model und Influencerin Georgina Rodriguez liiert. Die beiden sind seit 2016 ein Paar. Rodriguez ist die leibliche Mutter von Ronaldos Kindern Alana Martina und Bella.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes ist Cristiano Ronaldo derzeit der am höchsten bezahlte Sportler der Welt. Bei Al-Nassr FC kassiert CR7 eine Summe von 200 Millionen Euro im Jahr. Sein Vermögen wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt.

Cristiano Ronaldo ist nicht nur einer der bekanntesten, sondern auch einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt. Insgesamt 34 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Karriere bislang gewinnen. Zu seinen größten Erfolgen zählen fünf Champions-League-Titel und der Gewinn der Europameisterschaft 2016.

Nicht nur mit seinen Vereinen konnte sich Cristiano Ronaldo über zahlreiche Titel freuen. Der Angreifer hat in seiner Karriere auch eine Vielzahl individueller Auszeichnungen erhalten. Cristiano Ronaldo gewann mit dem Ballon d’Or, der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im europäischen Fußball, ganze fünf Mal. Seinen letzten Ballon d’Or sicherte sich CR7 2017.

Auch die Wahl zum FIFA-Weltfußballer hat der portugiesische Stürmer bereits mehrfach gewonnen. Insgesamt durfte sich Ronaldo dreimal FIFA-Weltfußballer nennen, zuletzt im Jahr 2017.

Cristiano Ronaldos Spitzname "CR7" ist mittlerweile legendär. Dabei ist sein Beiname eine einfache Zusammensetzung seiner Initialen und seiner Rückennummer. Ronaldo erhielt in seiner Karriere bislang eine Vielzahl weiterer Spitznamen. So war er zu seiner Zeit in Spanien auch als "El Bicho" bekannt, was so viel wie "der Käfer" oder "das Tier" heißt.

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