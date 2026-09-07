"Einfach nur lächerlich": Harry Kane vom FC Bayern über Ballon d'Or und Vergleiche "mit den Größten unserer Generation"

73 Tore erzielte der 33-Jährige für den FC Bayern und Englands Nationalmannschaft in der zurückliegenden Spielzeit. Das ist eine sensationelle Zahl allein für sich, erst recht aber im historischen Kontext, denn übertroffen wurde diese Marke nur ein einziges Mal: 2011/2012 traf Messi 82 Mal für den FC Barcelona und Argentinien.

CR7, die andere globale Fußball-Ikone der letzten beiden Jahrzehnte, schaffte ebenfalls 2011/12 69 Treffer für Real Madrid und Portugal.

"Ich bin damit aufgewachsen, Messi und Ronaldo zu sehen, diese Ära, in der sie einfach nur dominiert haben", sagte Kane in einem Interview mit TNT Sports. "Ich dachte immer, die Zahlen sind einfach nur lächerlich - was sie ja auch sind. Sie sind die beiden größten Spieler unserer Generation und wohl auch aller Zeiten. Die 73 Tore sind auch für mich ziemlich beeindruckend."

Kane gab zu, immer noch fassungslos zu sein, dass er mit diesen Spielern im gleichen Atemzug genannt wird.

Mit dem gleichen Understatement reagierte Kane auf einen O-Ton des letzten englischen Gewinners des Ballon d'Or, Michael Owen, der ihm im Laufe des Interviews vorgespielt wurde. Liverpool-Legende Owen sagte, er hoffe, dass Kane "unserem kleinen exklusiven Klub beitreten wird".

Getty Images

Harry Kane: "Nicht lange her, da war ich Fan"

Er sei "extrem stolz" auf die vergangene Saison und auch darauf, die Wertschätzung von einem Spieler wie Owen zu erhalten. "Ich habe Michael früher spielen gesehen und war ein großer England-Fan. Es erfüllt mich mit Stolz", sagte Kane.

Mit 33 Jahren befindet sich der Mittelstürmer derzeit auf dem Peek seiner Karriere. Mit dem Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München im Sommer 2023 legte er den Nimbus ab, nie eine Trophäe gewonnen zu haben, und entwickelte sein Spiel noch einmal weiter.

"Es ist noch gar nicht lange her, da war ich dieser Fan, der Profi werden will", sagte Kane, "und jetzt bin ich hier und gewinne Auszeichnungen - und mit dem Ballon d'Or ist es dasselbe."

Getty Images

Harry Kane gewinnt Titel mit Bayern und ganz allein

Seit Kane in München ist, gewann er zweimal die deutsche Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal, 2024 und 2026 holte er sich den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas. Der Titel als weltbester Fußballer, der Ende Oktober verliehen wird, wäre eine persönliche Krönung.

"Natürlich liegt es jetzt nicht mehr in meiner Hand, sondern bei den Wählern und denjenigen, die darüber entscheiden", sagte Kane, der einfach "glücklich" sei, zu den Kandidaten zu gehören.

Am Dienstag werden die jeweils 30 Kandidatinnen und Kandidaten für die Auszeichnung als Weltfußballer und Weltfußballerin des Jahres bekanntgegeben. Auch die Kandidaten in den weiteren Kategorien für Trainerin/Trainer des Jahres oder Torhüterin/Torhüter stehen dann fest.

Erstmals wird der Preis 2026, anlässlich seines 70-jährigen Bestehens, nicht in Paris, sondern in London verliehen. Neben Kane gelten bei den Männern vor allem Kylian Mbappe, Weltmeister Rodri oder Lionel Messi als Favoriten.