"Einfach frustrierend!" FC Barcelona beschwert sich über Shortlist beim Ballon d'Or

Barcelonas Superstar Raphinha und der Ballon d'Or werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Nachdem der Stürmer bereits im letzten Jahr stinksauer über seine Platzierung war, ist er bei der diesjährigen Verleihung nicht mal für die Top-30 nominiert.

"Das ist ein Skandal. Ich verstehe die Listen nicht, ich verstehe die Nominierungen nicht", schimpfte Barca-Sportdirektor Deco bei RAC1 über die Nichtberücksichtigung seines Schützlings. "Individuelle Auszeichnungen sind oft ungerecht. Es ist immer schwierig, eine Mannschaftssportart zu individualisieren."

Neben Raphinha, der mit Barca vergangene Saison LaLiga und die Supercopa de Espana gewann, fehlt auch Teamkollege Pedri in der von Veranstalter France Football am Dienstag veröffentlichten 30-Mann-Liste. Eine Tatsache, die laut Deco "einfach frustrierend" sei.

Zwar war der Brasilianer nach Ferran Torres, Lamine Yamal und Robert Lewandowski mit 13 Toren nur der viertbeste Torschütze im Team von Trainer Hansi Flick in LaLiga, er hatte dafür aber auch nur in 22 Spielen die Möglichkeit, da er verletzungsbedingt immer wieder zurückgeworfen wurde.

Betrachtet man jedoch die benötigten Minuten pro Tor, lag Raphinha letzte Saison mit 106 Minuten nur knapp hinter Torschützenkönig Kylian Mbappe, der für jeden seiner 25 Treffer im Schnitt lediglich 104 Minuten benötigte.

Raphinha schon 2025 sauer über Ballon d'Or-Vergabe

Angesprochen auf die Nichtnominierung, sagte Raphinha nach dem 5:1 der Katalanen zum CL-Auftakt gegen Feyenoord lediglich: "Darüber spreche ich nicht, ich spreche über Barcelona. Wir erleben gerade eine spektakuläre Saison."

Mehr zu sagen zum Ballon d'Or hatte der 29-Jährige, der in den ersten fünf Pflichtspielen der neuen Spielzeit schon acht Treffer auf dem Konto hat, aber im vergangenen Herbst. "Wenn es wirklich um die Saison insgesamt gegangen wäre, dann hätte ich die Auszeichnung gewinnen müssen", schimpfte er nach seinem fünften Platz damals.