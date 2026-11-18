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Beim FC Bayern stand Max Eberl lange in der Kritik, doch mittlerweile hat sich das Blatt gewendet.

Max Eberl wird womöglich für seine Arbeit beim FC Bayern ausgezeichnet. Der Sportvorstand ist bei den Globe Soccer Awards als "Best Sporting Director 2026" nominiert.

Der 53-Jährige ist dabei einer von vier finalen Kandidaten. Neben dem Mann vom deutschen Rekordmeister sind auch Barcelonas Deco, PSG-Kaderplaner Luis Campos und Andrea Berta vom FC Arsenal nominiert.

Eberl steht seit März 2024 bei den Bayern als Sportvorstand unter Vertrag. Wenige Monate nach seiner Vertragsunterschrift fädelte als Hauptverantwortlicher den Deal mit Erfolgstrainer Vincent Kompany ein, darüber hinaus verpflichteten die Münchner unter seiner Regie unter anderem Michael Olise und Luis Diaz.

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Vor allem für den Coup mit Kompany bekam Eberl im Nachhinein viel Lob ab. Ex-Vorstands-Boss Kar-Heinz Rummenigge erklärte zuletzt, dass es in der Führungsriege des FCB damals nämlich durchaus Vorbehalte gegen die Verpflichtung des Belgiers gab.

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"Ich erinnere mich, dass Max Eberl bei einer internen Besprechung den Namen Vincent Kompany ins Spiel brachte. Ich fragte ihn: 'Bist du dir sicher?' Er sagte: 'Warum?' Ich antwortete: 'Er ist gerade aus der Premier League abgestiegen.' Wir hatten noch nie einen Trainer verpflichtet, der gerade abgestiegen war, weder in der Bundesliga noch anderswo. Wir diskutierten lange darüber, ob wir den Mut hätten, diesen Schritt zu wagen", sagte Rummenigge im Interview mit bundesliga.com.

Letztlich einigte man sich auf das Wagnis und verpflichtete Kompany als neuen Coach. Der Belgier übernahm nach einer titellosen Saison zum 1. Juli 2024 als neuen Cheftrainer der Münchner und beerbte Thomas Tuchel, von dem man sich zuvor einvernehmlich getrennt hatte. Kompany selbst war vor seiner Anstellung beim FCB mit dem FC Burnley aus der Premier League abgestiegen.

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FC Bayern verlängert Vertrag mit Max Eberl

Trotz seines glücklichen Händchens mit Kompany stand Eberl beim FC Bayern zwischenzeitlich jedoch auch in der Kritik. Vorgeworfen wurden ihm unter anderem zu viele Alleingänge innerhalb des Vereins, ohne den Vorstand oder Aufsichtsrat rechtzeitig zu informieren. So hatte sich Klub-Patron Uli Hoeneß vor dem DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart im Mai kritisch zu Eberl geäußert und gemeint, dass dessen Chancen auf einen neuen Vertrag nur "60 zu 40" stünden.

Eine Aussage, die Hoeneß im September, unmittelbar nach der Vertragsverlängerung Eberls bis 2029, dann wieder entschärfte: "Ich finde, dass sich Max im vergangenen halben Jahr innerhalb des Vereins mehr geöffnet hat. Wir alle - Karl-Heinz und ich, natürlich auch Herbert Hainer - sind von ihm viel besser über alles informiert worden, als das vorher der Fall war."

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Vor diesen positiven Entwicklungen der vergangenen Monate habe Eberl laut Hoeneß beim FC Bayern "so ein bisschen ein Eigenbrötler-Dasein geführt. Das hat uns nicht gefallen. Das hat er aber grundlegend geändert. In dieser Beziehung hat er super gearbeitet".