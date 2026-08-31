Der englische Fußball-Rekordmeister FC Liverpool hat seiner hochkarätig besetzten Offensive um Nationalspieler Florian Wirtz einen weiteren kostspieligen Topstar hinzugefügt.

Der französische Nationalspieler Bradley Barcola wechselt von Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain an die Merseyside. Das bestätigten die Reds am Montag.

Medienberichten zufolge kostet der 23-Jährige, der bis 2031 unterschrieb, eine Basisablöse in Höhe von 125 Millionen Euro. Inklusive Boni könnte der Deal Liverpool bis zu 145 Millionen Euro kosten.

Wie hat Bradley Barcola auf seinen Transfer zum FC Liverpool reagiert?

"Es erfüllt mich mit großem Stolz, für Liverpool spielen zu dürfen", sagte Barcola, der hofft, "Großes zu erreichen. Allen voran den Gewinn der Premier League – das ist einer der größten Träume meines Lebens."

Getty Images

Barcola war drei Jahre für PSG aktiv und kam in 152 Pflichtspielen auf 39 Tore sowie 35 Vorlagen. Er spielte 28-mal für Frankreich (sechs Tore) und gehörte auch bei der WM zum Kader von Les Bleus. Auf dem Weg zu Platz vier stand er in allen acht Spielen auf dem Platz und erzielte drei Tore.

Liverpools Offensive ist schon ohne ihn überaus prominent besetzt. Neben Wirtz und dem früheren Leipziger Dominik Szoboszlai stehen Andoni Iraola unter anderem Topspieler wie Cody Gakpo, Alexander Isak oder der ehemalige Frankfurter Hugo Ekitiké zur Verfügung. Letzterer fällt wegen eines Achillessehnenrisses aber noch monatelang aus.