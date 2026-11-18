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Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg hat die rasante Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp überrascht.

"Dass man Klopps Handschrift schon jetzt so deutlich ausmachen kann, nach nur sechs Spielen und zahlreichen Versuchen und Umstellungen im Kader - das ist kaum zu glauben", schrieb der 58-Jährige in seiner Kolumne für t-online. "Die deutsche Mannschaft", ergänzte er nach dem 3:1 in Serbien und dem 5:0 gegen die Niederlande, "hat einen enormen Sprung gemacht – in den nur 180 Minuten von Belgrad und Berlin."

Zugleich aber warnte Effenberg "eindringlich" davor, "dass die Erwartungen jetzt zu voreilig wieder in die Höhe schnellen". Die Mannschaft "scheint aktuell auf einem guten Weg, der uns alle zuversichtlich stimmen kann", es müsse ihr, wie auch Klopp selbst betonte, Zeit gegeben werden. "Sollte Deutschland im März im Viertelfinale der Nations League an einem hochkarätigen Gegner wie Weltmeister Spanien scheitern – dann darf es nicht sein, dass öffentlich sofort wieder draufgehauen wird."

Trotz der zwei Siege zum Jahresabschluss sind für Effenberg die Ergebnisse vorerst zweitrangig. Wichtiger sei "dieses neue Bild, das die Nationalmannschaft abgibt". Es habe den Effekt, dass die Fans dann auch mal "eine Niederlage, einen Stolperer, oder ein Spiel, in dem es nicht so läuft", verzeihen könnten - "weil eben Aufopferung und Einsatz und Herz stimmen. Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Spielfreude: Das ist das, was wir als Fans und Experten sehen wollen. Und das gab es so schon lange nicht mehr."

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Geht es nach Lothar Matthäus, entsteht durch den Aufschwung auch eine Wechselwirkung. "Ich denke, dass die Spieler jetzt wieder genauso gerne zur Nationalmannschaft gehen wie wir unter Franz Beckenbauer von 1986 bis 1990. Weil sie merken, welche Stimmung im Land herrscht und weil sie ein Teil dieser Stimmung sind", schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Kolumne für RTL/Sky.