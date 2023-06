"Eine tolle Leistung!" Harry Maguire mit Nachricht an Cristiano Ronaldo nach 200. Länderspiel

Cristiano Ronaldo feierte sein 200. Länderspiel für die portugiesische Nationalmannschaft, Ex-Teamkollege Harry Maguire meldete sich daraufhin.

WAS IST PASSIERT? Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo war der Retter in der Not, als er am Dienstagabend im EM-Qualifikationsspiel gegen Island in der 90. Minute zum 1:0-Sieg für die Gäste traf. Es war sein 123. Länderspieltor. Anlässlich seines 200. Spiels für die Seleccao stellte Ronaldo ein Video auf Instagram ein - eine Collage aller seiner besten Momente auf internationaler Ebene. Daraufhin meldete sich sein Ex-Teamkollege Harry Maguire.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zusammen mit dem Video schrieb CR7 eine Bildunterschrift, die lautete: "200 Spiele mit dem gleichen Engagement, der gleichen Hingabe und der gleichen Verantwortung, wie beim ersten Mal, als ich dieses Trikot trug. Ich bin hier, schieße weiterhin Tore, verfolge meinen Traum und gebe alles für die Mannschaft und unser Land. Por amor a Portugal."

WAS WURDE GESAGT? Sein ehemaliger Teamkollege bei Real Madrid, Marcelo, mit dem ihn eine enge Beziehung verbindet, kommentierte mit drei Emojis mit Liebesaugen. Es war jedoch überraschend, dass auch Maguire Ronaldo gratulierte. Cristiano Ronaldo wollte Maguire damals wohl auf die Bank von United beordern. Die angebliche Fehde scheint jedoch der Vergangenheit anzugehören, denn Maguire antwortete auf Ronaldos Post mit Klatschen und Feuer-Emojis: "Eine tolle Leistung".

