Die Führungskrise bei Eintracht Frankfurt spitzt sich offenbar drastisch zu: Laut einem Bericht der Bild droht Sportvorstand Markus Krösche nach dem Ende des Transferfensters die Trennung.

Im Rahmen einer für kommenden Mittwoch angesetzten Sitzung des Aufsichtsrats steht die Zukunft des Sportvorstands auf der Agenda. Dabei geht es nach Informationen der Bildnicht mehr nur um eine Aufarbeitung der vergangenen Wochen, sondern konkret um die Ausgestaltung einer vorzeitigen Trennung von Krösche - trotz dessen gültigen Arbeitspapiers bis 2028. Sogar potenzielle Nachfolger sollen im Gremium bereits diskutiert werden.

Die Gründe für den drohenden Knall sind vielschichtig. Das Verhältnis zwischen Krösche und Chefcoach Adi Hütter gilt nach nur wenigen gemeinsamen Wochen als schwer belastet.

Auch zu seinen Vorstandskollegen sowie dem Aufsichtsrat soll Krösche keinen klaren Draht mehr finden. Neben internen Vorbehalten bezüglich seiner umstrittenen Immobiliengeschäfte in Kroatien hinterließ vor allem sein Flirt mit einem lukrativen Angebot der AC Mailand im Juni tief sitzende Risse. Auch die Frankfurter Rundschau und der Hessische Rundfunk vermeldeten zuletzt übereinstimmend, dass die Zweifel an der Führungspersönlichkeit des Managers innerhalb des Klubs massiv gewachsen sind.

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Welche Vorwürfe gibt es gegen Markus Krösche?

Ein wesentlicher Kritikpunkt betrifft auch Krösches Vorgehen auf dem Transfermarkt. Sowohl im Umfeld als auch klubintern wird die Kaderplanung des Sommers als undurchsichtig und rätselhaft bewertet. Krösche wird vorgeworfen, trotz offensichtlicher Vakanzen im Team und von den Gremien freigegebenen Budgets zu zögerlich agiert zu haben.

Immerhin gelang am Freitag der Vollzug auf einer Schlüsselposition: Frankfurt bestätigte die Verpflichtung von Torhüter Noah Atubolu vom SC Freiburg.

Der 24-Jährige wechselt zunächst auf Leihbasis bis Saisonende an den Main. Nach Vereinsangaben existiert eine Kaufoption, die greifen kann und sich unter bestimmten Bedingungen in eine Kaufverpflichtung umwandelt. Das finanzielle Gesamtpaket beläuft sich nach Informationen des kicker auf eine Leihgebühr von einer Million Euro sowie eine eventuelle spätere Ablösesumme in Höhe von 12,5 Millionen Euro.

Ob dieser Abschluss die Lage für Krösche entspannen kann, erscheint zweifelhaft. Der Plan sieht vor, dass der Sportvorstand die finalen Personalien bis zum Deadline Day abwickelt, ehe der Aufsichtsrat am Mittwoch die Reißleine ziehen könnte.