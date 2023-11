"Eine richtige Nervensäge!" Scharmützel zwischen Maurizio Sarri und Jose Mourinho

Scharmützel beim Derby della Capitale: Die Trainer Sarri und Mourinho nerven sich gegenseitig.

WAS IST PASSIERT? Nach dem 0:0 im Stadtderby am Sonntag hat Lazio-Trainer Maurizio Sarri über sein Verhältnis zu Roma-Coach Jose Mourinho gesprochen.

WAS WURDE GESAGT? Unmittelbar nach dem Derby della Capitale verriet Sarri, dass er den Portugiesen für eine "Nervensäge" hält. Der 64-Jährige sprach außerdem über eine Begegnung mit "The Special One" kurz vor der Partie.

"Wir sind uns vor dem Spiel über den Weg gelaufen", sagte Sarri: "Ich habe ihm gesagt: 'Du bist eine richtige Nervensäge'. Er antwortete: 'Das bist du übrigens auch!'"

Mit der "Medienfigur Mourinho" könne er nichts anfangen, ergänzte der Italiener: "Aber Mourinho als Person ist großartig."

WAS IST DER HINTERGRUND? Mourinho hatte bereits im Vorfeld der Begegnung in Richtung Sarri gestichelt. Im Vergleich zu ihm habe der Lazio-Trainer kaum etwas gewonnen, meinte der 60-Jährige.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Die Roma belegt in der Serie A nach 12 Spieltagen mit 18 Punkten den siebten Platz. Lazio hat einen Zähler weniger auf dem Konto und ist Zehnter.