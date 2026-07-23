Spaniens frischgebackene Weltmeister Gavi und Fabian Ruiz erhielten in ihrer andalusischen Heimatgemeinde Los Palacios y Villafranca eine hochgradig ungewöhnliche Siegprämie: Ihr exaktes Körpergewicht in Tomaten.

Nach der Rückkehr vom WM-Turnier in Nordamerika wurden die beiden Mittelfeldakteure im Rathaus ihrer Heimatstadt empfangen. Die knapp 40.000 Einwohner zählende Gemeinde im Süden Spaniens ist landesweit für den Anbau der besonders süßen Tomatensorte Bombon Colorao bekannt. Um die sportlichen Erfolge der Söhne der Stadt zu würdigen, griff die Lokalpolitik auf eine traditionelle Geste zurück.

Die beiden mussten vor den Augen der Anwesenden eine Personenwaage betreten, um die genaue Prämie zu ermitteln. Für den Mittelfeldspieler des FC Barcelona, Gavi, ergab die Messung ein Gewicht von 68 Kilogramm. PSG-Profi Ruiz brachte 84 Kilogramm auf die Waage. Insgesamt händigte die Gemeinde den beiden Profis somit rund 150 Kilogramm der lokalen Gemüsespezialität aus.

Bürgermeister Juan Manuel Valle unterstrich im Rahmen des Empfangs die Bedeutung der sportlichen Aushängeschilder für die Region: "Es sind sehr beliebte Spieler, die das Ansehen der Stadt auf ein neues Niveau gehoben haben. Keine andere Gemeinde kann sich damit rühmen, drei Weltmeister zu haben."

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Gavi und Fabian Ruiz erhalten Tomaten

Damit spielte das Stadtoberhaupt auf eine weitere Besonderheit der andalusischen Kleinstadt an: Bereits im Jahr 2010 hatte Jesus Navas mit der spanischen Auswahl den WM-Titel in Südafrika durch einen 1:0-Erfolg nach Verlängerung gegen die Niederlande errungen. Navas, der insgesamt 14 Jahre für den FC Sevilla spielte, stammt ebenfalls aus Los Palacios y Villafranca.

Die Übergabe der Tomaten blieb nicht die einzige Ehrerweisung der Gemeinde. Um die Verankerung der beiden Profis in der lokalen Sportgeschichte dauerhaft zu festigen, beschloss der Stadtrat zudem die Umbenennung von zwei städtischen Bolzplätzen. Diese tragen ab sofort offiziell die Namen von Gavi und Fabian Ruiz.

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Gavi jubelte mit andalusischer Fahne

Gavi hatte seine Verbundenheit mit der Heimatregion bereits unmittelbar nach dem Schlusspfiff des Finales demonstriert. Bei der offiziellen Pokalübergabe trug der 21-Jährige die grün-weiße Fahne Andalusiens über den Schultern.

Im Anschluss an den Triumph äußerte sich der Mittelfeldakteur emotional zu seinem Werdegang: "Niemand soll mich aus diesem Traum wecken, dem Traum eines Jungen aus Los Palacios, der sich beim Spielen auf dem Dorfplatz ausmalte, mit seinem Land eines Tages die Weltmeisterschaft zu gewinnen…"